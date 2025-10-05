ליון עם הפסד דרמטי, 0:1 לשטוטגרט בבונדסליגה

הליגות באירופה ממשיכות היום (ראשון), כשקיבלנו שני משחקים בליגה הצרפתית ובבונדסליגה הגרמנית. בצרפת, ליון נכנעה לטולוז 1:2 בדקה ה-96, כשאמרסון המחליף כובש צמד דרמטי, ובגרמניה, שטוטגרט גברה על היידנהיים משער בודד של בילאל אל חאנוס.

ליון – טולוז 2:1

הקבוצה של ג׳ורג׳ מסיאל הגיעה ברצון לנצח את המשחק, אך הפסידה אותו באופן דרמטי. מאלק פופנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-24, אך גיבור הערב, אמרסון, עלה מספסל האורחת וכבש צמד גדול (87’,96’) והכריע את ההתמודדות.

שטוטגרט – היידנהיים 0:1

המארחת הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי, והיא אכן הצליחה לקחת את שלוש הנקודות החשובות מבחינתה. בילאל אל חאנוס כבש את השער היחידי במשחק, בסיומת יפה לפינה הרחוקה. האורחת נשארה מתחת לקו האדום.