יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:42
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
155-157מארסיי1
154-126פאריס סן-ז'רמן2
155-97ליון3
136-107לאנס4
1210-146מונאקו5
127-96שטרסבורג6
109-136ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
98-76ראן10
811-117ברסט11
710-76ניס12
716-97לוריין13
67-57נאנט14
610-57אוקזר15
58-66לה האבר16
56-36אנז'ה17
216-57מץ18

ליון עם הפסד דרמטי, 0:1 לשטוטגרט בבונדסליגה

הקבוצה של מסיאל נכנעה לטולוז 2:1 בליגה הצרפתית בדקה ה-96, צמד גדול לאמרסון שעלה מהספסל. בגרמניה, האדומים גברו על היידנהיים משער של אל חאנוס

|
ליון נגד טולוז (IMAGO)
ליון נגד טולוז (IMAGO)

הליגות באירופה ממשיכות היום (ראשון), כשקיבלנו שני משחקים בליגה הצרפתית ובבונדסליגה הגרמנית. בצרפת, ליון נכנעה לטולוז 1:2 בדקה ה-96, כשאמרסון המחליף כובש צמד דרמטי, ובגרמניה, שטוטגרט גברה על היידנהיים משער בודד של בילאל אל חאנוס.

ליון – טולוז 2:1

הקבוצה של ג׳ורג׳ מסיאל הגיעה ברצון לנצח את המשחק, אך הפסידה אותו באופן דרמטי. מאלק פופנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-24, אך גיבור הערב, אמרסון, עלה מספסל האורחת וכבש צמד גדול (87’,96’) והכריע את ההתמודדות.

שטוטגרט – היידנהיים 0:1

המארחת הגיעה למשחק כשהיא יודעת שניצחון יעלה אותה למקום הרביעי, והיא אכן הצליחה לקחת את שלוש הנקודות החשובות מבחינתה. בילאל אל חאנוס כבש את השער היחידי במשחק, בסיומת יפה לפינה הרחוקה. האורחת נשארה מתחת לקו האדום. 

שטוטגרט נגד היידנהיים (IMAGO)שטוטגרט נגד היידנהיים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
