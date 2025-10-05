יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:42
כדורגל ישראלי

אודגור יחמיץ את המפגש של נורבגיה מול ישראל

ארסנל הודיעה שהקשר הפצוע יישאר בלונדון להמשך טיפולים, ולכן לא ייקח חלק בפגרה ואינו יעמוד לרשות הנורבגים בהתמודדות נגד החבורה של רן בן שמעון

|
מרטין אודגור (IMAGO)
מרטין אודגור (IMAGO)

נבחרת ישראל תמשיך בסוף השבוע את דרכה במוקדמות מונדיאל 2026, עם מפגש לא פשוט נגד נורבגיה בשבת (11.5) במסגרת המחזור השביעי של בית מספר 9. בתוך כך, החבורה של רן בן שמעון קיבלה בשורה מעודדת – כאשר שחקן המפתח של היריבה, מרטין אודגור, יחמיץ את ההתמודדות.

הקשר נפצע במחזור האחרון בפרמייר ליג והוחלף בדקה ה-30, במשחק בו ארסנל גברה 0:2 על ווסטהאם. היום (ראשון) התותחנים הודיעו רשמית כי אודגור יישאר בלונדון כדי להיות מטופל שם – משמע הוא לא ינכח עם הנורבגים במפגש נגד ישראל.

בהודעה של ארסנל הוסבר: “מרטין אודגור ימשיך להיבדק ומטופל על ידי הצוות הרפואי שלנו במרכז האימונים סובה ריאלטי במהלך חלון המשחקים הבינלאומי, במטרה לחזור לפעילות בהקדם האפשרי”.

כזכור, המפגש הראשון של הנבחרת מול נורבגיה נגמר ב-2:4 לזכות ארלינג הולאנד ושאר חבריו. אודגור אגב, בישל שלושה מהשערים עבור הנורבגים מאותו המשחק, ככה שמלבד החשיבות שלו מבחינת הכוכב שהוא, גם על הדשא יריבתם של בן שמעון וחניכיו איבדה מוציא לפועל איכותי.

