יום שלישי, 07.10.2025 שעה 14:01
"אתם מקור להשראה עבורי, נותנים לי כוחות"

שנתיים ל-7 באוקטובר, משפחתו של גיא גלבוע דלאל, אוהד מכבי בכדורסל המוחזק בידי החמאס, חזרו לאולם האהוב עליו. צפו בפגישה הנוגעת ללב עם גור לביא

|
אילן וגל דלאל עם גור לביא (רדאד ג'בארה)
אילן וגל דלאל עם גור לביא (רדאד ג'בארה)

גיא גלבוע דלאל הוא בנם האמצעי של מירב וטל ואחיהם של גל וגאיה. מעבר להיותו מוזיקאי ונגן גיטרה, היה לו חלום אחד גדול – לעשות טיול ליפן שאליו התכונן ולמד את השפה במשך שנתיים חבריו נהגו להסתפר אצלו ואחותו נהגה לאשר לו כל לוק איתו הוא היה יוצא מהבית, אבל יותר מהכול, גיא אהב לראות ספורט, כדורגל, כדורסל יחד עם משפחתו וחבריו ובמיוחד לצפות בימי חמישי במשחקי מכבי ת"א ביורוליג.

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנו מציגים את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. הפעם, הפגשנו את אילן אביו ואת גל אחיו של גיא גלבוע דלאל עם שחקן מכבי ת”א בכדורסל, גור לביא.

בשישה באוקטובר, נסע גיא יחד עם חברו הטוב אביתר דוד למסיבת הנובה, למסיבת הטבע הראשונה שלו, במטרה לחגוג את החיים ואת המוזיקה, אך אז, התחילה מתקפת חמאס ובמהלך ניסיון הבריחה נתפס גיא יחד עם חברו הטוב מהגן אביתר ונחטף לעזה לאותה המסיבה, הגיע דקות בודדות לפני הצבע האדום אחיו הגדול של גיא, גל, שניצל.

פרויקט הכיסא הריק: גיא גלבוע דלאל

”אמרתי איזה כיף שאח שלי הקטן מתחיל גם לצאת למסיבות האלה, אבל הוא גם ביקש ממני מאוד לבוא ולהיות נוכח בפעם הראשונה שלי שם. בגדול זאת הסיבה שהלכתי לשם, לשמור עליו. כשהתחיל הצבע האדום שאלתי את גיא וחברים שלו אם הם רוצים לבוא אליי לדירה, ורגע לפני שיצאתי אמרתי לגיא ‘אם אתם באים אליי אתה רוצה לבוא איתי באוטו’? והוא אמר לי ‘תראה, אני לא רוצה שחברים שלי ירגישו שאני עוזב אותם, אז אני אחזור איתם וניפגש אצלך’. זאת הפעם האחרונה שראיתי אותו מאז", שיתף גל.

“חיפשנו כל הבוקר ברשימות שאנשים פרסמו שהצילו אנשים ורשימות של בתי חולים ולא מצאנו והתכוונו לנסוע לסורוקה בשביל לחפש שם, פתאום ראינו את הסרטון (חטיפה שלו) והבנו", הוסיף אביו.

אילן וגל דלאל עם גור לביא (רדאד גאילן וגל דלאל עם גור לביא (רדאד ג'בארה)

"כמה שאנחנו מנסים לעודד אתכם, אתם נראה לי מעודדים אותנו, כי הכוחות הנפשיים שאתם מצליחים להחזיק את עצמכם ביום יום להמשיך, בתקווה שאתם נותנים לנו שכמו שאמרתם לבוא, לנאום ולדבר זה משהו שלא נגמר, זה נותן לי את הכוחות להמשיך לעשות את מה שאני עושה, אתם סוג של מקור השראה עבורי", סיכם גור לביא.

