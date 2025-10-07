"כל טקס ושיר שהקהל שר לבר עושה טוב בלב"

בר קופרשטיין, בן 23, הוא בנם הבכור של ג’ולי וטל, ולהם עוד ארבעה ילדים. בשנת 2019, עבר אביו של בר תאונת דרכים קשה שגרמה לו לשיתוק ולחוסר יכולת דיבור. בעקבות כך, בר הצעיר נאלץ להפוך למפרנס העיקרי של המשפחה ולעבוד בעסק המשפחתי.

בר חולק אהבה עזה לספורט עם אחיו הצעיר, דביר. השניים נהגו לשחק יחד בסוני, לשחק כדורגל או כדורסל, ובעיקר ללכת למשחקים של קבוצתם האהובה, הפועל חולון.

משפחתו מספרת שלמרות שהוא נראה קשוח מבחוץ, בר הוא אדם מקסים ובעל לב זהב מבפנים.

פרויקט הכיסא הריק: בר קופרשטיין

בבוקר ה-7 באוקטובר, עבד בר כמאבטח במסיבת הנובה, במטרה להכניס כסף למשפחה. עם חדירת המחבלים לשטח המסיבה, פתח בר את השער האחורי של המתחם ועזר למבלים לברוח.

במשך ארבעה סבבים נסע בריינג’ר ליישוב פטיש וחזרה, תוך שהוא מציל אנשים רבים מאזור הסכנה, עד שנחטף. לאחר כמעט שנתיים בשבי, קיבלה המשפחה אות חיים מצולם שאותו הם לא ישכחו לעולם.

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנו מציגים את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. הפעם, הפגשנו את דביר אחיו של בר קופרשטיין עם שחקן הפועל חולון, נתנאל ארצי, בהיכל הטוטו בעיר.

“היה אות חיים לפני כמה חודשים, ראינו אותו רזה עם פחד בעיניים. אני לא מכיר את אחי כמי שפוחד, ולכן התחושה היא קשה מאוד. אני לא יכול לראות את אחי סובל”, שיתף דביר באומץ.

שחקן הפועל חולון, נתנאל ארצי, אמר: “אני מצטער שזה המצב, בתור אזרח ישראלי, שנקלענו אליו. בעזרת השם, כשאח שלך יחזור, הוא יוכל לספר את הסיפור שכולם יבינו וישמעו באיזו גבורה הוא פעל, ומה זה לעבור את מה שהם עוברים, זה משהו שהלוואי ולא יחזור”.