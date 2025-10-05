חגיגה באסקית: אלאבס ניצחה 1:3 את אלצ'ה

בעוד שהמחזור השמיני של הלה ליגה נפתח לפני יומיים (שישי), היום נקבל את המנה הסופית של המחזור עם שלל משחקים מרתקים. תחילה, אלאבס גברה 1:3 בביתה על אלצ’ה שספגה הפסד בכורה העונה. בהמשך, ריאל סוסיאדד תארח את ראיו וייקאנו, בטיס יוצאת לקטלוניה להתמודד מול אספניול ואתלטיקו מדריד תתארח אצל סלטה ויגו.

אלאבס – אלצ’ה 1:3

הכחולים מחבל הבאסקים אירחו את הפתעת העונה בספרד עד כה, אלצ’ה העולה החדשה שהגיעה להתמודדות ללא הפסד. החגיגה הכחולה החלה בדקה ה-76 כשוויסנטה דייק מהנקודה הלבנה. שלוש דקות לאחר מכן אלצ’ה ספגה מכה נוספת כשאפנגרובר הורחק באדום ישיר. בדקה ה-81, מרטינז הכפיל את היתרון הביתי. בתוך תוספת הזמן אנדרה סילבה (90+3’) צימק את התוצאה, אך את המילה האחרונה אמר בוז’ה (90+5’) שכבש את השלישי של אלאבס וקבע 1:3 בסיום.