יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
139-118אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
118-98אלאבס9
1111-98חטאפה10
1010-117סביליה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

חגיגה באסקית: אלאבס ניצחה 1:3 את אלצ'ה

הכחולים גברו בביתם על העולה החדשה שספגה הפסד בכורה. ויסנטה כבש בפנדל (76), מרטינז הכפיל (81) ובוז'ה (90+5) הוסיף. סילבה צימק ואפנגרובר הורחק

|
שחקני אלאבס חוגגים (La Liga)
שחקני אלאבס חוגגים (La Liga)

בעוד שהמחזור השמיני של הלה ליגה נפתח לפני יומיים (שישי), היום נקבל את המנה הסופית של המחזור עם שלל משחקים מרתקים. תחילה, אלאבס גברה 1:3 בביתה על אלצ’ה שספגה הפסד בכורה העונה. בהמשך, ריאל סוסיאדד תארח את ראיו וייקאנו, בטיס יוצאת לקטלוניה להתמודד מול אספניול ואתלטיקו מדריד תתארח אצל סלטה ויגו.

אלאבס – אלצ’ה 1:3

הכחולים מחבל הבאסקים אירחו את הפתעת העונה בספרד עד כה, אלצ’ה העולה החדשה שהגיעה להתמודדות ללא הפסד. החגיגה הכחולה החלה בדקה ה-76 כשוויסנטה דייק מהנקודה הלבנה. שלוש דקות לאחר מכן אלצ’ה ספגה מכה נוספת כשאפנגרובר הורחק באדום ישיר. בדקה ה-81, מרטינז הכפיל את היתרון הביתי. בתוך תוספת הזמן אנדרה סילבה (90+3’) צימק את התוצאה, אך את המילה האחרונה אמר בוז’ה (90+5’) שכבש את השלישי של אלאבס וקבע 1:3 בסיום.

הגיע בסוף:אלאבס מנחילה הפסד ראשון לאלצ'ה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
