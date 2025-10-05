יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:42
ספורט אחר

תוקם ועדת איתור לבחירת מנכ"ל הוועד האולימפי

הנהלת הוועד האולימפי אישרה את הקמת ועדת האיתור לתפקיד המנכ"ל הבא. בנוסף, אושר ההסכם עם עיריית פתח תקווה בנוגע להקמת הבית האולימפי החדש

|
גילי לוסטיג, יפרוש בסוף מרץ(חגי מיכאלי)
גילי לוסטיג, יפרוש בסוף מרץ(חגי מיכאלי)

הנהלת הוועד האולימפי אישרה היום (ראשון) את הקמת ועדת האיתור לתפקיד מנכ”ל הוועד האולימפי הבא. בנוסף, אושר ההסכם עם עיריית פתח תקווה על הקמת הבית האולימפי החדש.

ההנהלה אישרה את הקמת ועדת האיתור למנכ”ל הבא של הוועד האולימפי בישראל, במקומו של גילי לוסטיג, שיפרוש בסוף חודש מרץ הקרוב. בראש הוועדה תעמוד יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, ולצידה סגן היו”ר עמית אוברקוביץ’ והגזבר משה גולדשטיין. הוועדה צפויה לפרסם את אפיון התפקיד ותנאי הסף בקרוב והתהליך צפוי להסתיים עד דצמבר.

ההנהלה אישרה גם את ההסכם עם עיריית פתח תקווה להקמת הבית האולימפי החדש. פרטי ההסכם נחשפו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ולאחרונה נודע להנהלה כי יש סיכומים עם העירייה.

גילי לוסטיג, יעל ארד, גפן פרימו, אנסטסייה גורבנקו, תום ראובני, שי באבד, רענן קובלסקי ויעל ארד (אילנית רוטהולץ כהן)גילי לוסטיג, יעל ארד, גפן פרימו, אנסטסייה גורבנקו, תום ראובני, שי באבד, רענן קובלסקי ויעל ארד (אילנית רוטהולץ כהן)

בנוסף אישרה ההנהלה את כניסתה של נעמה אגמון לתפקיד יו”ר ועדת החדשנות והטכנולוגיה של הוועד האולימפי במקומה של גולשת העבר מעיין דוידוביץ’, שביקשה לסיים את תפקידה עקב עומס בהתחייבויות. נעמה אגמון, סגן אלוף במילואים ובוגרת 8200 כמומחית סייבר.

