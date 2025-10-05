אף ישראלי לא בגמר אליפות העולם בקייט פויל

אף ישראלי לא הצליח להעפיל לגמר אליפות העולם בקייט פויל. עבור המשלחת הישראלית התחרות הסתיימה באכזבה, כאשר גל צוקרמן הגיעה למקום ה-14 ולא התברגה בין שמונה המובילות בקליארי.

בסיום התחרות הסדירה לנשים, גל צוקרמן סיימה במקום ה-14 ומיה אשכנזי אחריה במקום ה-15. בגברים, זוהר חרובי סיים במקום ה-18 וכרמל אבישר הגיע למקום ה-29 בדירוג הכללי, כך שהם היו רחוקים משיוטי המדליות.

התחרות היוקרתית התקיימה בקליארי, כאשר אחד מימי השיוטים התנהל במהלך יום הכיפורים כך שהישראלים לא התייצבו לשיוטים שנערכו במהלכו ואיבדו נקודות יקרות.