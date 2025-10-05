יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:41
ספורט אחר  >> שייט

אף ישראלי לא בגמר אליפות העולם בקייט פויל

אכזבה למשלחת: בתחרות היוקרתית שהתקיימה בקליארי צוקרמן סיימה רק במקום ה-14, ואשכנזי 15, ולא העפילו לגמר. דירוג הישראלים נפגע בגלל יום כיפור

גל צוקרמן (Robert Hajduk)
גל צוקרמן (Robert Hajduk)

אף ישראלי לא הצליח להעפיל לגמר אליפות העולם בקייט פויל. עבור המשלחת הישראלית התחרות הסתיימה באכזבה, כאשר גל צוקרמן הגיעה למקום ה-14 ולא התברגה בין שמונה המובילות בקליארי.

בסיום התחרות הסדירה לנשים, גל צוקרמן סיימה במקום ה-14 ומיה אשכנזי אחריה במקום ה-15. בגברים, זוהר חרובי סיים במקום ה-18 וכרמל אבישר הגיע למקום ה-29 בדירוג הכללי, כך שהם היו רחוקים משיוטי המדליות.

התחרות היוקרתית התקיימה בקליארי, כאשר אחד מימי השיוטים התנהל במהלך יום הכיפורים כך שהישראלים לא התייצבו לשיוטים שנערכו במהלכו ואיבדו נקודות יקרות.

