יום שלישי, 07.10.2025 שעה 20:15
כדורגל ישראלי

"רן אדם שאוהב אדם, כשרואה טוב הוא צומח"

שנתיים ל-7.10, דודו של רן גואילי הגיבור שנחטף ע"י החמאס, זיו ציוני, חוזר לטרנר ליציע בו היה רן בן בית. צפו במפגש שלו עם שחקן ב"ש, בלוריאן

|
משפחתו של רן גואילי עם אור בלוריאן (חגי מיכאלי)
משפחתו של רן גואילי עם אור בלוריאן (חגי מיכאלי)

רב סמל רן גואילי הוא השוטר היחיד שמחוזק ברצועת עזה. רן, הוא בנם של טוליק ואיציק, אחיהם של עומרי ושירה ואחיינו של זיו. מלבד אהבתו להפועל באר שבע, הוא היה רוכב אופנועי שטח מושבע, דבר שהוביל אותו לתפקידו ביס"מ שם הצליח מאוד למרות גילו הצעיר.

כל מי שהכיר אותו, סיפר כי מדובר בבחור עם לב זהב, שתמיד היה שם לטובת האחר ותמיד ידע להשיג כל מה שהוא רצה באמצעות עבודה קשה והתמדה. בבוקר השבעה באוקטובר עם פרוץ המלחמה, רץ רן יחד עם משפחתו כמו רבים במדינת ישראל לממ"ד מיד עם הישמע האזעקות והחל לקבל לנייד תמונות והודעות על חדירת מחבלים לשטח העוטף.

למרות פציעה שעבר בכתף, שבגינה היה אמור לעבור ניתוח כמה ימים לאחר מכן, לא וויתר על ההזדמנות לנסות להציל כמה שיותר אנשים, לבש מדים ויצא להילחם למרות שמשפחתו ניסתה לשכנע אותו להישאר.

פרויקט הכיסא הריק: סיפורו של רן גואילי

מגן העלומים – הגיבור של שורדי הנובה

רן, שלימים קיבל את הכינוי "מגן עלומים", סייע לשורדי נובה לברוח משטח המסיבה ונלחם במשך שעות במחבלים עד שנחטף. במשך שבועות המשפחה לא ידעה את גורלו עד שקיבלו את ההודעה כי יש תצלומים ועדויות לכך שהוא נחטף. בחודש ינואר שלאחר מכן, לאחר וועדה שנערכה בנושא ובדקה את כל הפרטים, נקבע כי רן נפל והוכרז כחלל שגופתו מוחזקת ברצועה.

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנו מציגים את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. הפעם, הפגשנו את דודו של רן גואילי, זיו ציוני עם שחקן הפועל באר שבע, אור בלוריאן, באצטדיון טוטו טרנר.

חולצה הקוראת להשבת רן גואילי (חגי מיכאלי)חולצה הקוראת להשבת רן גואילי (חגי מיכאלי)

למרות הקביעה של המדינה כי רן לא בן החיים, המשפחה מסרבת לקבל זאת כעובדה חד משמעית: “הוועדה קבעה שהוא לא בין החיים אבל זו קביעה שמבחינתנו היא לא חד משמעית, אין פה שום עדות פורנזית לזה שהוא לא בין החיים” סיפר דודו של רן, זיו ציוני.

לאורך כל המפגש, סיפר ושיתף זיו את בלוריאן בסיפור הגבורה של רן שלא נשאר אדיש ולא שוכח את אלו שאולי לא מדברים עליהם: “קודם כל, אני בטוח שיש עוד הרבה גיבורים כמו רן ביציע שאנחנו אפילו לא מכירים ועוד המון סיפורים שלא שמענו, זה נותן פרופורציות, לפעמים אנחנו בלחץ לפני איזה משחק חשוב או ב-’דאון’ אחרי משחק פחות טוב אבל בסוף אלה הדברים החשובים. הכי חשוב שנראה את כולם פה בעזרת השם כמה שיותר מהר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */