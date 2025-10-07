"רן אדם שאוהב אדם, כשרואה טוב הוא צומח"

רב סמל רן גואילי הוא השוטר היחיד שמחוזק ברצועת עזה. רן, הוא בנם של טוליק ואיציק, אחיהם של עומרי ושירה ואחיינו של זיו. מלבד אהבתו להפועל באר שבע, הוא היה רוכב אופנועי שטח מושבע, דבר שהוביל אותו לתפקידו ביס"מ שם הצליח מאוד למרות גילו הצעיר.

כל מי שהכיר אותו, סיפר כי מדובר בבחור עם לב זהב, שתמיד היה שם לטובת האחר ותמיד ידע להשיג כל מה שהוא רצה באמצעות עבודה קשה והתמדה. בבוקר השבעה באוקטובר עם פרוץ המלחמה, רץ רן יחד עם משפחתו כמו רבים במדינת ישראל לממ"ד מיד עם הישמע האזעקות והחל לקבל לנייד תמונות והודעות על חדירת מחבלים לשטח העוטף.

למרות פציעה שעבר בכתף, שבגינה היה אמור לעבור ניתוח כמה ימים לאחר מכן, לא וויתר על ההזדמנות לנסות להציל כמה שיותר אנשים, לבש מדים ויצא להילחם למרות שמשפחתו ניסתה לשכנע אותו להישאר.

פרויקט הכיסא הריק: סיפורו של רן גואילי

מגן העלומים – הגיבור של שורדי הנובה

רן, שלימים קיבל את הכינוי "מגן עלומים", סייע לשורדי נובה לברוח משטח המסיבה ונלחם במשך שעות במחבלים עד שנחטף. במשך שבועות המשפחה לא ידעה את גורלו עד שקיבלו את ההודעה כי יש תצלומים ועדויות לכך שהוא נחטף. בחודש ינואר שלאחר מכן, לאחר וועדה שנערכה בנושא ובדקה את כל הפרטים, נקבע כי רן נפל והוכרז כחלל שגופתו מוחזקת ברצועה.

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנו מציגים את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. הפעם, הפגשנו את דודו של רן גואילי, זיו ציוני עם שחקן הפועל באר שבע, אור בלוריאן, באצטדיון טוטו טרנר.

חולצה הקוראת להשבת רן גואילי (חגי מיכאלי)

למרות הקביעה של המדינה כי רן לא בן החיים, המשפחה מסרבת לקבל זאת כעובדה חד משמעית: “הוועדה קבעה שהוא לא בין החיים אבל זו קביעה שמבחינתנו היא לא חד משמעית, אין פה שום עדות פורנזית לזה שהוא לא בין החיים” סיפר דודו של רן, זיו ציוני.

לאורך כל המפגש, סיפר ושיתף זיו את בלוריאן בסיפור הגבורה של רן שלא נשאר אדיש ולא שוכח את אלו שאולי לא מדברים עליהם: “קודם כל, אני בטוח שיש עוד הרבה גיבורים כמו רן ביציע שאנחנו אפילו לא מכירים ועוד המון סיפורים שלא שמענו, זה נותן פרופורציות, לפעמים אנחנו בלחץ לפני איזה משחק חשוב או ב-’דאון’ אחרי משחק פחות טוב אבל בסוף אלה הדברים החשובים. הכי חשוב שנראה את כולם פה בעזרת השם כמה שיותר מהר”.