לא יודעת לקחת: רק 1:1 בין אודינזה לקליארי

משחקי המחזור השישי בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון) עם המשחק המוקדם, שבו אודינזה אירחה את קליארי ונפרדה ממנה ב-1:1. בהמשך היום, בולוניה תארח את פיזה, רומא תפגוש את פיורנטינה ונאפולי תשחק מול גנואה.

אודינזה – קליארי 1:1

ממשחק בו הייתה בפיגור, לתוצאה אותה היא תסרב לקבל בחיוך. הזברות אירחו את הקבוצה מסרדיניה למשחק ביתי, אבל ראו דווקא את האורחת עולה ליתרון כשג’נארו בורלי ניצל בלגן בהגנה והכניע את רזבאן סאבא. במחצית השנייה כריסטיאן קבאסלה הצליח להשוות אחרי טעות של זה פדרו, אלא שמכאן ניקולו זאניולו ומחליפו ואקון באיו, סיפקו שתי החמצות אדירות כשפספסו אפשרות לכבוש מול שער ריק לחלוטין, במה שסיפק חלוקת נקודות בין הצדדים.