ליגה איטלקית 25-26
128-176אינטר1
123-95מילאן2
125-105נאפולי3
121-55רומא4
115-95יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
95-76קומו7
98-86ססואולו8
98-76קרמונזה9
86-66קליארי10
89-66אודינזה11
77-106לאציו12
75-55בולוניה13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
36-35פיורנטינה17
39-26ורונה18
26-35פיזה19
27-25גנואה20

לא יודעת לקחת: רק 1:1 בין אודינזה לקליארי

הזברות נקלעו לפיגור משער של בורלי ותפסה את קפרילה בין הקורות במשחק גדול, קבאסלה השווה, אבל זאניולו ובאיו סיפקו שתי החמצות ענק מול שער חשוף

|
יריי מינה שומר על קיינן דייויס (IMAGO)
יריי מינה שומר על קיינן דייויס (IMAGO)

משחקי המחזור השישי בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון) עם המשחק המוקדם, שבו אודינזה אירחה את קליארי ונפרדה ממנה ב-1:1. בהמשך היום, בולוניה תארח את פיזה, רומא תפגוש את פיורנטינה ונאפולי תשחק מול גנואה.

אודינזה – קליארי 1:1

ממשחק בו הייתה בפיגור, לתוצאה אותה היא תסרב לקבל בחיוך. הזברות אירחו את הקבוצה מסרדיניה למשחק ביתי, אבל ראו דווקא את האורחת עולה ליתרון כשג’נארו בורלי ניצל בלגן בהגנה והכניע את רזבאן סאבא. במחצית השנייה כריסטיאן קבאסלה הצליח להשוות אחרי טעות של זה פדרו, אלא שמכאן ניקולו זאניולו ומחליפו ואקון באיו, סיפקו שתי החמצות אדירות כשפספסו אפשרות לכבוש מול שער ריק לחלוטין, במה שסיפק חלוקת נקודות בין הצדדים.

