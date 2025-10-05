נבחרת הכדורשער סיימה רביעית באליפות אירופה

נבחרת הגברים בכדורשער נוצחה על ידי נבחרת גרמניה בתוצאה 5:0 וסיימה במקום הרביעי את אליפות אירופה בכדורשער. בנבחרת חברים מיכאל רוזין (שאשתו, אילהם, היא בנבחרת הנשים), אור בן דוד, דורון חודידה, שי אבני, ריקרדו פרז וניב איש. מאמן שניר כהן.

נבחרת הנשים שהגיעה לשלב הגמר, תתמודד הערב מול טורקיה. ישראל, טורקיה ואוקראינה הן המדינות שנבחרות הנשים והגברים שלהן ברביעייה הראשונה באליפות.

ענף הכדורשער מיועד לספורטאים וספורטאיות עם לקויות ראייה ועיוורון. במהלך התחרות הספורטאים משחקים עם כיסוי עיניים על מנת להשוות את רמת העיוורון אצל כולם. את מיקום השער הם מזהים על פי סימון על המגרש, ואת מיקום הכדור על פי הפעמונים שבתוכו. כזכור, נבחרת הנשים של ישראל חזרה מפאריס עם מדליית כסף.

נבחרת ישראל בכדורשער (Essi Kultanen)