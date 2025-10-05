יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"הפועל ת"א בצמרת של אירופה, מכבי לא שם"

רוני בוסאני דיבר לפני הדרבי ביורוליג ב"שיחת היום": "מכבי נבנתה לא טוב, בטוח שהיא תעשה שיחות לפני הדרבי, אבל האם זה יעזור? לא בטוח". וגם: ליף

|
ג'ף דאוטין ג'וניור מול ג'ורדן לויד (קרדיט: Filip Roganovic)
מכבי תל אביב פתחה עונה בצורה רעה מאוד. הפסד להפועל ירושלים בסופרקאפ, הפסד להפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר וביורוליג הצהובים החלו עם שני הפסדים בשני המשחקים הראשונים, וכל זאת בזמן שהיריבה העירונית הפועל ת”א עשתה הפוך – גמר גביע ווינר, 0:2 ביורוליג. אז לא רק זה, אלא ברביעי השתיים ייפגשו במפעל הבכיר באירופה. רוני בוסאני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

רוני בוסאני, איך אתה רואה את הפתיחה של מכבי?
”לא טובה, נבנתה לא טובה, דיברתם פה לא מחוברת, אבל זה יותר התקפה. גם בהגנה צריך תיאום, אבל בעיקר התקפה. השחקנים שמכבי הביאה, השחקנים המרכזיים, אין שם אגרסיביות בכלל, לא קיימת, בטח ברמה של יורוליג, אתה לא יכול לקבל 100 נקודות כל משחק, אתה רואה את שפת הגוף של השחקנים, אם תסתכלו על כל השחקנים, טי ג’יי ליף לדוגמה מאוד רך, וגם שאר השחקנים, אני מניח שיעשו שינויים, אני לא מאמין שמכבי תיתן לקבוצה שלה להיות בשר תותחים של הליגה”.

ברביעי יש דרבי, איך אתה רואה את המשחק? 
”כל משחק יורוליג הוא קשה, לשתי הקבוצות. אם ניקח בחשבון שזה דרבי, אז יש את כל הקלישאות, זה משהו אחר. אבל, הפועל נראית היום טוב יותר, היא נראית בצמרת של אירופה ומכבי פחות, לא נמצאת שם בכלל. גם לוני ווקר נראה רך ועם שפת גוף של מישהו שלא מבין, שלא רוצה להיות פה, לא יודע”.

אנחנו רואים התקפית, אין תבניות התקפה, קבוצה לא מאומנת. קטש נראה מיואש, שפת הגוף שלו זה ‘הצילו’.
”דיברנו על הגנה, אנחנו רואים שבאחד על אחד אין שחקן שיעצור שחקן והוא לא נמצא בעזרה, בסוף הוא שחקן כדורסל ולמד את זה, אבל כנראה זה לא שם, נעזוב את זה רגע ואת השיטה והאייקיו, האם אתם רואים שחקן עם יכולת של אחד על אחד? שחקן שיכול לספק את הסחורה ברגע הנכון?”.

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)

אין כוכב לקבוצה הזאת, שחקן שייקח את זה על עצמו. מה ייגמר בדרבי?
”אני אמרתי, כשאני מסתכל על שתי הקבוצות אני רואה את הפועל בצמרת הקבוצות, מכבי לא שם כרגע, מה יהיה בדרבי? אני מניח שמכבי תדע לתת לשחקנים את השיחות האלו של לפני, אם זה יעזור אני לא בטוח, אבל לך תדע. אני לא רוצה להשתמש בקלישאות, אבל כרגע בהחלט הפועל עדיפה על מכבי לכל הדעות”.

