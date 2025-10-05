פרץ חגג עם רביעייה, מכבי תל אביב מושלמת

הליגה הבכירה בשנתון 2011 ממשיכה לספק כדורגל רב שערים. המחזור השביעי בליגת נערים ג' – על התקיים לו, כמעט במלואו, בסוף השבוע, כשבמוקד ניצחונה של מכבי תל אביב בתוצאה 0:5 את הפועל פתח תקווה, כששומרת קבוצתו של עידן ביטון על המקום הראשון כקבוצה היחידה עם שבעה ניצחונות בשבעה משחקים. מושלמת, עד כדי כך.

מכבי פתח תקווה, שעוקבת אחר מכבי תל אביב, כאשר שתיהן היחידות שטרם הפסידו העונה, רשמה ניצחון בדמות 1:3 על הפועל תל אביב ושמרה על פער של ארבע נקודות מהמוליכה. מכבי חיפה יצאה לבאר שבע, שם רשמה ניצחון ענק בדמות 0:7 על המקומיים מחלקו התחתון של הטבלה. בני סכנין, שעדיין מתחת לקו האדום, רשמה 0:1 על הפועל חדרה וניצחה לראשונה העונה.

הפועל פתח תקווה – מכבי תל אביב 5:0

בתוך 47 דקות משחק, דניאל פרץ הצעיר "התפרע" והבקיע ארבעה שערים לזכות קבוצתו, שמוליכה את טבלת הליגה ביד רמה. החלוץ שיחק העונה ארבעה משחקים, בכולם כבש ומאחוריו שמונה שערי ליגה. כבר בעונה שעברה, כשחקן ילדים א', היה חד מול השער, כשסיים עונה עם 32 שערים. מדובר, אגב, באשקלוני. יהלי קטן השלים את השער החמישי.

הפועל תל אביב – מכבי פתח תקווה 3:1

החבר'ה של ירין תלמיד השיגו ניצחון חמישי העונה ולמרות שספגו שער מול האדומים ממתחם וולפסון, מדובר בקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה עד כה (שלושה בלבד). יחד עם מכבי תל אביב, המוליכה, מדובר בקבוצה שטרם הפסידה העונה. אורי אליאסי, איתי דורי ואליאב אוליאל קבעו את תוצאת המשחק. ירדן קינן הבקיע למקומיים.

מכבי פתח תקווה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – מכבי חיפה 7:0

הירוקים מהכרמל, אותם מאמן תמיר פרידמן, לא ריחמו על המקומיים. למרות שמכבי חיפה נמצאת במקום החמישי, מדובר בקבוצה השנייה בליגה שכבשה הכי הרבה שערים (28) אחרי מכבי תל אביב, המוליכה, שלרשותה 31 שערי זכות. לירוקים הבקיעו: שוהם אילוז, נבו בירגר, יונתן אשרף, ליאם כיאל, מוחמד ח'טיב, יוגב אוחיון וג'וואד עלי.

מ.כ נווה יוסף – בית"ר ירושלים 2:1

גם בחיסרון מספרי, החבר'ה של משה מור ידעו לקחת את מלוא הנקודות מול נווה יוסף, קבוצתו של עמית פרץ. הירושלמים חולקים המקום החמישי יחד עם מכבי חיפה. נווה יוסף בתחתית, אך מעל קבוצות ממועדונים כמו הפועל באר שבע, הפועל ראשון לציון, בני סכנין והפועל קריית שמונה. למקומיים הבקיע אורי עטיאס, לירושלמים ניצח המשחק איתי דיל (צמד).

בית"ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל חדרה 0:1

חוסאם אבו סאלח יכול לצאת מההתמודדות הזו עם אמונה שהחל מהמשחק הזה החלה העונה מבחינת הקבוצה הצעירה שלו. מדובר בניצחון ליגה ראשון לאחר שבעה מחזורים, כשלמרות שלוש הנקודות הראשונות העונה – בני סכנין עדיין מתחת לקו האדום. בני סכנין הבקיעה רק שני שערי זכות וספגה 22 שערים (הנתונים הפחות טובים בליגה עד כה). קאסם סלימאן הכריע בדקה ה-70.

בני סכנין נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – הפועל כפר סבא 2:5

למרות שני הפסדים מפתיחת העונה, היהלומים של בן לוי מתייצבים להם במקום השלישי והמכובד, אחרי מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב. דביר בן שלוש, שהתכבד ברביעייה(!), בדומה לדניאל פרץ ממכבי תל אביב, היה חלק מהחגיגה הגדולה. מדובר, אגב, במלך שערי הליגה עד כה (תשעה שערים). ירדן קולן הוסיף למקומיים. לכפר סבא צימקו התוצאה אסף נעים ורון לוינסון.

מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל ראשון לציון – מ.ס אשדוד 1:2

החבר'ה של אסף אסולין אספו ניצחון ליגה ראשון לעונת 2025/26. הכתומים מהשפלה עדיין נמצאים בתחתית ובין שלוש קבוצות שספגו הכי הרבה עד כה (20 שערים). יואב קרגולה העניק הניצחון, לאחר שאושר אבוטבול, קפטן מ.ס אשדוד, השווה התוצאה. נתנאל דוסטוב הבקיע את השער הראשון בהתמודדות.

נערים ג' הפועל ראשון לציון (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – הפועל קריית שמונה 1:1

הקבוצה של אושרי אמסלם ללא ניצחון ליגה עד כה העונה ואם לא די בזאת, הרי שנועלת את הטבלה. למזלה, איתי בן טל השווה התוצאה וסיפק לו ולחבריו תוצאת תיקו שנייה העונה. אייל שורק הבקיע ראשון למקומיים. רעננה, יחד עם ראשון לציון, שתי הקבוצות שרשמו הכי הרבה תוצאות תיקו עד כה (שלוש במספר).

הפועל ירושלים – בני יהודה ת"א 2:0

היום (ראשון) התקיים לו המשחק האחרון שנעל את המחזור השביעי בליגה, כאשר ירושלים, יחד עם זיו אריה על הקווים, רשמו הפסד רביעי העונה מול חניכיו הצעירים של יוסי אברהם והפעם בדמות 2:0. לכתומים משכונת התקווה הבקיעו נדב טל ואורי בן דור, ניצחון שלישי העונה שהעלה את הקבוצה עד למקום השביעי עם 11 נקודות.