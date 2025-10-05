עופר ינאי תרם כספית למכבי יבנה מליגה א'

גישושים בעניין תרומה מצד עופר ינאי, בעלי מועדון הכדורסל הפועל תל אביב, מייסד ובעל שליטה בחברת 'נופר אנרגיה', לבין מועדון הכדורגל מכבי יבנה, מועדון מהעיר בה גדל, אשר הוריו מתגוררים כיום, לו קבוצת כדורגל בליגה א' דרום.

בעונת 2024/25 החולפת ינאי תרם למועדון 100,000 אלף שקלים, כש-100,000 אלף שקלים נוספים הגיעו מ'גרופית', חברת יזמות ובנייה פרטית בעל ותק של מעל ל-40 שנים, כשהלוגו שלה החל להתנוסס גם בחולצות קבוצת הנוער של המועדון, מלבד חולצות הבוגרים.

תרומתו בעונה החולפת הגיעה לאחר שמכבי יבנה מצאה את עצמה בפלייאוף העליון, שם לצערה הרב לא צלחה ולא הופיעה בשלב ה"גמר", מול נציגת הליגה הלאומית, הפועל נוף הגליל, דאז, אשר ניצחה 2:5 את בית"ר נורדיה ירושלים.

העונה? מדברים על סכום של למעלה מ-200,000 אלף שקלים תרומה מצידו של עופר ינאי למועדון מהשפלה, כשהכסף לא יגיע ישירות לקבוצה הבוגרת אלא לפרויקטים חינוכיים, תרומה לקהילה ולחיזוק מחלקת הנוער בפן זה או אחר.

באמצעות קרן ינאי, עופר תרם בלא מעט כסף לאתר האינטרנט "מידה" וכך גם למרכז הסיוע לחיילים במלחמת "חרבות ברזל". אם לא די בזאת, רגע לפני הדרבי התל אביב במסגרת היורוליג האירופי, זכה עופר לראות את קבוצת הכדורסל חוגגת מול ברצלונה (87:103) ואנאדולו אפס (81:87).

לאחר פניית ONE לעופר ינאי, האחרון מסר: "אין תגובה". ממועדון הכדורגל מכבי יבנה טרם נמסרה תגובה בנושא, על אף פניית ONE בנושא.