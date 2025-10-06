"ביום שהם יחזרו, כל האצטדיון יישמע למרחקים"

התאומים גלי וזיו ברמן שציינו לא מזמן את יום הולדתם השני בשבי וה-28 במספר, הם האחים הצעירים של לירן ועידן ובניהם של טליה ודורון. גלי וזיו או כמו שחבריו קוראים לו זיוי נולדו בקיבוץ כפר עזה בעוטף ועבדו בחברת תאורה והגברה לאירועים כך שהיו תמיד נודדים בין הפקות שונות ברחבי הארץ.

אך לא רק העבודה גרמה להם לטיולים ומסעות בישראל ומחוץ לה, גם אהבתם הגדולה לספורט ולמכבי ת"א בפרט. השניים מנויים ואוהדים של מכבי ת"א ונסעו אחרי הקבוצה לכל מקום בו שיחקה. בבוקר השבעה באוקטובר, עם הפצת הבשורה כי יש המחבלים בקיבוץ, הלך גלי להיות לצידה של חברתם הטובה אמילי דמארי שכנתם של התאומים בשכונת הדור הצעיר של כפר עזה.

השלושה נחטפו יחדיו באותו הרכב ע"י מחבלי חמאס כשבכל הדרך לעזה עוד היו יחדיו ברכב של אמילי עד אשר הופרדו עם כניסתם לרצועה. האחים, שמעולם לא נפרדו זה מזה ולו לרגע ועשו הכל יחדיו, מוחזקים כבר שנתיים בשבי חמאס בנפרד זה מזה.

פרויקט הכיסא הריק: התאומים גלי וזיו ברמן

לציון שנתיים לשבעה באוקטובר, אנו מציגים את פרויקט "הכיסא הריק" בו חזרנו עם משפחות החטופים ליציע, המקום בו היקרים שלהם הרגישו הכי בבית שיש ולא התמלא מאותו היום בו נחטפו. והפעם, הפגשנו באצטדיון בלומפילד את אחיהם של התאומים גליו וזיו, עידן ברמן עם שחקן מכבי ת"א, עידו שחר.

עידן, שפועל רבות למען החזרת אחיו הקטנים ממשיך להגיע לאצטדיון בלומפילד ולא יכול לחכות שגם גלי וזיוי יהיו איתו במשחק של קבוצתם האהובה.

לא שוכחים אותם. עידן ברמן ועידו שחר (רדאד ג'בארה)

"היום פגשתי את שי סידי באחד האירועים שהייתי בו והוא הסתכל עליי ואמר לי: ‘אתה לא מבין כמה אני מדמיין את היום שאני צועק ביציע שגלי וזיו פה’. אמרתי לו: ‘תדע שבכל פעם שאני נכנס לאצטדיון זה בדיוק מה שאני מדמיין, מצפה ומקווה והולך להיות מטורף’".

"אנחנו כקבוצה, כמועדון כשחקנים מנסים כמה שיותר כמובן להזכיר אותם, לעשות כל מחווה קטנה, גדולה כדי לעשות הכל בשבילם ולמענם, אנחנו באמת מחכים להם מאוד", הוסיף עידו שחר.