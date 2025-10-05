עבד חשף: אני מקבל הצעות בשכר גבוה מישראל

תאי עבד ממשיך להילחם על מקומו באירופה , וגם כובש. הקיצוני הישראלי בן ה-21 הבקיע ביום שישי שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן עבור קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, שסיימה ב-1:1 מול טופ אוס בליגה השנייה בהולנד.

בריאיון לעיתון המקומי Eindhovens Dagblad, התייחס עבד למעמדו בקבוצה, למצב הפוליטי בישראל שמשפיע על מעבר אפשרי לקבוצות אחרות, ולרצון שלו לפרוץ דווקא באירופה – למרות הצעות מפתות מהארץ.

"אמשיך לעבוד קשה", אמר עבד לאחר המשחק, "אני יודע שזה לא פשוט, אבל אני מאמין בעצמי וביכולת שלי להצליח כאן". הקיץ האחרון היה לא פשוט עבור עבד, כשבעת תכניות השחרור של פ.ס.וו שמו עלה כאופציה לעזיבה. למרות זאת, המאמן פטר בוס צירף אותו להכנות של הקבוצה הבוגרת בקיץ, אך דקות משחק רשמיות עדיין לא הגיעו. בשלב זה, שחקנים כמו איבן פרישיץ', אסמיר באייראקטארביץ' ודניס מאן מקדימים אותו בהיררכיה.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

"אני מקבל הצעות מישראל עם שכר גבוה יותר", חשף עבד, "אבל קודם כל אני רוצה להצליח כאן ולפרוץ בפ.ס.וו. אם זה לא יקרה, אצטרך לשקול אפשרויות אחרות". בנוגע להשפעות המצב הבטחוני על קריירת הכדורגל שלו, עבד הודה: "המצב בישראל מקשה על מו״מ עם קבוצות מחו״ל, חלק מהן כבר נסוגו בגלל המצב". עם זאת, הוא הדגיש כי כל עוד תינתן לו הזדמנות באירופה – הוא לא מתכוון לוותר.