יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:54
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
194-157פיינורד1
1911-258פ.ס.וו. איינדהובן2
1610-178אייאקס3
1511-148כרונינגן4
1312-138פורטונה סיטארד5
1213-217ניימיכן6
1211-157אלקמאר7
107-137אוטרכט8
1010-127טוונטה אנסחדה9
1022-118ספרטה רוטרדם10
913-137גו אהד איגלס11
913-128הירנביין12
713-97טלסטאר13
713-98וולנדם14
714-88נאק ברדה15
715-78זוולה16
617-78אקסלסיור רוטרדם17
318-67הראקלס אלמלו18

עבד חשף: אני מקבל הצעות בשכר גבוה מישראל

הכישרון של פ.ס.וו, שפורח בקבוצת המילואים ולא מקבל הזדמנות בבוגרת, בראיון בהולנד: "לא אוותר על אירופה, המצב הביטחוני משפיע במו"מ עם קבוצות"

|
תאי עבד חוגג (IMAGO)
תאי עבד חוגג (IMAGO)

תאי עבד ממשיך להילחם על מקומו באירופה , וגם כובש. הקיצוני הישראלי בן ה-21 הבקיע ביום שישי שער שוויון דרמטי בתוספת הזמן עבור קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן, שסיימה ב-1:1 מול טופ אוס בליגה השנייה בהולנד.

בריאיון לעיתון המקומי Eindhovens Dagblad, התייחס עבד למעמדו בקבוצה, למצב הפוליטי בישראל שמשפיע על מעבר אפשרי לקבוצות אחרות, ולרצון שלו לפרוץ דווקא באירופה – למרות הצעות מפתות מהארץ.

"אמשיך לעבוד קשה", אמר עבד לאחר המשחק, "אני יודע שזה לא פשוט, אבל אני מאמין בעצמי וביכולת שלי להצליח כאן". הקיץ האחרון היה לא פשוט עבור עבד, כשבעת תכניות השחרור של פ.ס.וו שמו עלה כאופציה לעזיבה. למרות זאת, המאמן פטר בוס צירף אותו להכנות של הקבוצה הבוגרת בקיץ, אך דקות משחק רשמיות עדיין לא הגיעו. בשלב זה, שחקנים כמו איבן פרישיץ', אסמיר באייראקטארביץ' ודניס מאן מקדימים אותו בהיררכיה.

תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)תאי עבד (ההתאחדות לכדורגל)

"אני מקבל הצעות מישראל עם שכר גבוה יותר", חשף עבד, "אבל קודם כל אני רוצה להצליח כאן ולפרוץ בפ.ס.וו. אם זה לא יקרה, אצטרך לשקול אפשרויות אחרות". בנוגע להשפעות המצב הבטחוני על קריירת הכדורגל שלו, עבד הודה: "המצב בישראל מקשה על מו״מ עם קבוצות מחו״ל, חלק מהן כבר נסוגו בגלל המצב". עם זאת, הוא הדגיש כי כל עוד תינתן לו הזדמנות באירופה – הוא לא מתכוון לוותר.

