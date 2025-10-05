ריינה וסוכנו של דראפיץ' דנים על הסכם הפיצוי

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, סלובודאן דראפיץ' עושה את צעדיו האחרונים בקבוצתו הנוכחית בני ריינה והצדדים, בני ריינה וסוכנו של דראפיץ', צחי שלטי, דנים על הסכם הפיצוי שיהיה חותמת לשחרור המאמן מתפקידו.

עם ההסכמה על הפרידה המסתמנת, בריינה יעבדו על מציאת מחליף כאשר רשימת המועמדים כוללת גם את מנחם קורצקי ומאמן הנוער של מכבי חיפה איתי מרדכי שאימן לסירוגין את קבוצת הבוגרים של מכבי חיפה בשלושת המחזורים האחרונים של העונה הקודמת.

ההחלטה להיפרד מדראפיץ' הייתה רשומה על הקיר לא מהיום, אבל ההפסד אתמול (שבת), החמישי במספר, סתם למעשה את הגולל. דראפיץ' האמין שיוכל להרים את הקבוצה קדימה אחרי שהסגל הושלם בתקופה האחרונה, דבר שלא עלה בידו.