"אנחנו ערוכים סביב בלומפילד כבר מהבוקר"

מכבי תל אביב ומכבי חיפה ייפגשו הערב (ראשון) למשחק ענק, הדורש היערכות במשך תשעים דקות מצד שתי הקבוצות, אלא שלא רק הן נערכות שכן גם צוותי השיטור והאבטחה נערכים למשחק על מנת להקנות סדר, כדי שהכל יעבור חלק. בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, רפ”ק מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור וקהילה במרחב איילון, דיבר על אותה היערכות.

זה חזרה טובה של המשטרה לקראת הדרבי, שם יהיה משחק משחק. איך אתם נערכים למשחק הערב?

”אנחנו נערכים במספר מעגלים, כמובן קודם הפח”ע, הסדר הציבורי וכו’. אנחנו ערוכים גם במקומות המרוחקים שמגיעים לכיוון האצטדיון, נערכים לפי מקרי העבר, ונערכים לדרבי כמובן שצפוי להגיע”.

איך אתם מונעים התנגשויות בין הקהלים? אנחנו יודעים שהאירועים מתחילים בדרך כלל עוד לפני המשחק.

”צפויים לראות 26 אלף איש שמגיעים, אנחנו ערוכים סביב האצטדיון כבר מהבוקר ומתעסקים בעניין המודיעין. אנחנו מכירים את האירועים בעבר ומוכנים לכל תרחיש, פונים לכלל האוהדים ליהנות מתרבות וספורט ולא להתעסק באלימות. כל אירוע שיתרחש, אם זה בפריפריה או באזור האצטדיון, נגיב בעוצמה ונבצע מעצרים אם צריך”.

נקווה שלא נדבר איתך שוב ושיעבור כמו שצריך.

”מקווה שיעבור כמו שצריך ולא נבצע מעצרים”.