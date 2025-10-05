יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אנחנו ערוכים סביב בלומפילד כבר מהבוקר"

רפ"ק מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור וקהילה במרחב איילון דיבר בתוכנית "שיחת היום" על ההיערכות למשחק בין מכבי ת"א למכבי חיפה: "נבצע מעצרים אם צריך"

|
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

מכבי תל אביב ומכבי חיפה ייפגשו הערב (ראשון) למשחק ענק, הדורש היערכות במשך תשעים דקות מצד שתי הקבוצות, אלא שלא רק הן נערכות שכן גם צוותי השיטור והאבטחה נערכים למשחק על מנת להקנות סדר, כדי שהכל יעבור חלק. בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, רפ”ק מיכאל כשר, ראש לשכת שיטור וקהילה במרחב איילון, דיבר על אותה היערכות.

זה חזרה טובה של המשטרה לקראת הדרבי, שם יהיה משחק משחק. איך אתם נערכים למשחק הערב?
”אנחנו נערכים במספר מעגלים, כמובן קודם הפח”ע, הסדר הציבורי וכו’. אנחנו ערוכים גם במקומות המרוחקים שמגיעים לכיוון האצטדיון, נערכים לפי מקרי העבר, ונערכים לדרבי כמובן שצפוי להגיע”.

איך אתם מונעים התנגשויות בין הקהלים? אנחנו יודעים שהאירועים מתחילים בדרך כלל עוד לפני המשחק.
”צפויים לראות 26 אלף איש שמגיעים, אנחנו ערוכים סביב האצטדיון כבר מהבוקר ומתעסקים בעניין המודיעין. אנחנו מכירים את האירועים בעבר ומוכנים לכל תרחיש, פונים לכלל האוהדים ליהנות מתרבות וספורט ולא להתעסק באלימות. כל אירוע שיתרחש, אם זה בפריפריה או באזור האצטדיון, נגיב בעוצמה ונבצע מעצרים אם צריך”.

נקווה שלא נדבר איתך שוב ושיעבור כמו שצריך.
”מקווה שיעבור כמו שצריך ולא נבצע מעצרים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */