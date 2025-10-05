יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:08
בהשארת חופי הים והטיילת: מדי החוץ של מכבי

אחרי ששיחקו עד כה בצהוב, הגיע הזמן של מחזיקת הגביע להציג רשמית את המדים הכחולים של המועדון, שעוצבו בהשראת הים בעיר. צפו בתמונות של המדים

מדי החוץ של מכבי תל אביב (באדיבות המועדון)
מדי החוץ של מכבי תל אביב (באדיבות המועדון)

מכבי תל אביב חווה פתיחת עונה לא טובה בכלל. הפסד להפועל ירושלים בחצי גמר גביע ווינר, הפסד להפועל ירושלים בסופרקאפ, וגם ביורוליג העונה החלה עם שני הפסדים בשני המשחקים הראשונים, לאנדולו ואז לפאריס, ואם זה לא מספיק יש לצהובים מפגש ענק ולחוץ ביום רביעי.

מחזיקת הגביע “תתארח” בסופיה אצל הפועל תל אביב למפגש היסטורי, הראשון בין שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, כאשר האדומים עם מאזן הפוך – 0:2, לאחר שניצחו את אותה אנדולו, ואת ברצלונה. בינתיים, מכבי תל אביב הציגה את מדי החוץ החדשים לעונה הזו.

הצהובים הציגו את מדי החוץ, שכרגיל ומידי שנה בצבע השני שלהם, הצבע הכחול, והגופיה שתשמש אותם במשחקי חוץ בעונת 2025/26. הקבוצה שיתפה שהמדים עוצבו בהשראה של חופי הים והטיילת של העיר תל אביב. צפו בתמונות של המדים:

טי גטי ג'יי ליף עם המדים החדשים (באדיבות המועדון)
גופיית החוץ של מכבי ת"א העונה (באדיבות המועדון)גופיית החוץ של מכבי ת"א העונה (באדיבות המועדון)
