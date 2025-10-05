ניב אנטמן: להיות "הבן של" פגע לי בקריירה

בהפועל חיפה חזו אתמול (שבת) במחזה שלא רואים בכל יום, כשבמשחק האחרון של הקבוצה מול קריית שמונה, השוער ניב אנטמן הדף שני פנדלים וחילץ במו ידיו נקודה חשובה ב-0:0 של קבוצתו. כעת, השוער הלוהט ואביו, גיורא אנטמן, עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

איך אתה ניב? חגגת את ההצלות כמו ענק, כאילו זה גול.

”כששחקן נותן גול זה התרגשות, אז הצלת פנדל זה כפליים”.

שוער שעוצר פנדל זה כמו לחגוג גול, זה הצד שלך.

”אדרנלין שרק מי שהיה במקצוע יכול להבין את זה”.

איפה היית עד היום? רק השנה הפכת לשוער לגיטימי, אנחנו רואים שזה הרבה לפני ואתה לא נופל מאחרים, אתה בן 33, איפה נעלמת?

”הרבה עניין של קבלת החלטות מהצד שלי, גם חוסר מזל, גם בהרבה ראיונות אמרתי שזה עניין של להיות הבן של, זה פגע בי במהלך הקריירה. למה? כי ההתמודדות עם מישהו מאוד דומיננטי, אני לא יודע להגיד למה, אבל הרגשתי שזה כי אני הבן של, זה פגע בי”.

ניב אנטמן (עמרי שטיין)

שילמת מחיר?

”כן”.

השוו ביניכם? זה המשקולות האלו? היו מאמנים שלא אהבו את האבא אולי?

”יכול להיות, עניין של סוכנים, מאמנים, לפעמים מאמן שוערים שלוקח החלטה לאמן אותי ואבא שלי ברקע, לא תמיד עשו את ההפרדה הזאת וזה פגע בי, אני בטוח שגם לי יש חלק בזה, ואני שמח שקיבלתי את ההזדמנות להוכיח וגם במקום שגדלתי בו”.

סוף סוף אתה פורץ ומגיע לך באמת, הפועל חיפה ספגה רק ארבעה שערים, ההגנה הטובה ביותר בליגה חוץ ממכבי חיפה, אי אפשר להתווכח עם עובדות, אתה שוער בין הטובים, זה לא משנה הגיל ואתה מביא נקודות, כמה מתח היה לך לקראת הפנדל?

”באתי עם ביטחון אחרי הפנדל הראשון והייתה הרגשה שהכדור לא ייכנס לשער היום. יש מאמן שוערים שאני עובד איתו צמוד, הכנה מנטלית, זה רן קדוש כמובן, יש לו חלק גדול בהצלחה שלי, והפנדל השני זו אינטואיציה”.

ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)

אתה בוחן את הפנדלים של היריבה לפני המשחק?

”כן, מרטינס בעט פנדל משחק או שניים לפני וידעתי לאן הוא אמור לבעוט, צריך לדחוף חזק ולהגיע, הפנדל השני היה אינטואיציה”.

לאן הפועל חיפה יכולה להגיע? הרבה דיברו שלא תגיע רחוק ובסכנת ירידה, מה אתה מרגיש?

“אני מרגיש שאנחנו עדיין בסוג של התחברות, ממשחק למשחק לומדים להכיר אחד את השני. הגיעו אלינו אופק ביטון ורותם חטואל, החיבור עם ההגנה ממשחק למשחק, אני בטוח שניראה טוב יותר, בתחילת שנה אמרו לנו שאנחנו מועמדים לרדת ליגה, עכשיו בטח רואים אותנו אחרת, כקבוצה שקשה מולה. מקווה שנעשה בסוף פלייאוף עליון”.

גם גיורא אנטמן איתנו.

גיורא: “קודם כל חג שמח ושיהיו בשורות טובות”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

איפה החבאת את הילד? למה רק בגיל 33 הוא פורץ?

גיורא: ”זה לא הזמן עכשיו לסכם דברים כאלה או לדון בזה”.

הוא אמר שהוא שילם מחיר כי הוא הבן של.

”זה נוח להיתפס לכזה דבר, גם אם זה נכון. ואן דר סאר פרץ לתודעה בגיל 31, הוא היה שם, אבל השנים היפות בגיל 31 עד 39, יש תקופות לשוערים, כל אחד והרגע שלו לפרוץ, ואם זה חלקו של ניב לפרוץ בגיל הזה, זה לא פקטור, זה העיקר העניין המנטלי, זה הצד המשמעותי. בבחירת שוערים, אני חושב ששוער, ברגע שמזהים שהוא מסוגל להתכנס לצד מנטלי חזק, זה שוער ראוי ואני חושב שניב בהזדמנויות שקיבל, ידע לייצר את המומנטומים האלו. יש שוערים שהיו נראים טוב יותר, אבל לא ידעו לייצר יכולת מנטלית בזמן המתאים ולייצר הצלחה כמו שצריך”.

איך אתה היית בפנדלים?

גיורא: ”היו לי יותר הצלות מספיגות לדעתי. ניב למשל, בשנתיים האחרונות, הוא לקח שניים אתמול, שנה שעברה בגביע הגיעו לפנדלים, הציל פנדל ועלו שלב. שנה קודם לכן שיחק נגד הפועל חיפה עם נס ציונה, לקח לממן במשחק הפרישה שלו”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

כמה חגגת אתמול?

גיורא: ”אתם רואים כדורגל שנים רבות. שתי עצירות פנדלים זה דבר נדיר, וכשזה קורה, בייחוד בצד שלנו, זה גרם להתפרצות רגשות. בראשון הייתי קול, השני שחרר אותי”.

היו לך דמעות אתמול גיורא?

גיורא: ”לרגעים מסוימים, כשהבנות שלו רואות את המשחק, זה הכל ביחד וברגע אחד מתאים, אמא שלהם, כמובן אשתו הכוונה, הייתה במשחק, הכל ביחד. רגע מרגש ומכונן, היו דמעות של אושר”.

ניב, איך אתה רואה את ההמשך של העונה? שלך ושל הקבוצה.

ניב: “זה משחק שיש מה ללמוד ממנו, יש צוות מקצועי טוב, מאמין שלמשחק הבא יש עוד זמן, יש פגרה, ואני בטוח שניראה טוב יותר”.

יש לך חוזה?

”יש עד סוף העונה רק”.