ארלינג הולאנד (IMAGO) ארלינג הולאנד (IMAGO)

אחרי שצפתה וחזתה בכל יריבותיה לצמרת ובתוצאות שהן השיגו, מנצ’סטר סיטי נועלת בשעה זו את המחזור השביעי בפרמייר ליג, כשהיא מתארחת אצל ברנטפורד בסטאדיום קומיוניטי.

הסיטיזנס נמצאים בתקופה טובה, וה-2:2 באמצע השבוע שעבר מול מונאקו בליגת האלופות הוא לא יותר ממכה קלה בכנף, כשהקבוצה רושמת ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בששת משחקיה האחרונים. את המחזור הקרוב היא לא יכולה לסיים בין ארבע הראשונות, אבל ניצחון ישים אותה במרחק שלוש נקודות בלבד מארסנל המוליכה.

מהצד השני, הדבורים התמודדו עם השינויים הכי גדולים שלהם מאז עלו לפרמייר ליג כשמאמן הקבוצה תומאס פרנק עבר לטוטנהאם, ושחקני מפתח כדוגמת יואן וויסה ובריאן אמבומו נמכרו. אל המשרה נכנס מאמן הנייחים של הקבוצה, קית’ אנדרוז, שינסה להצעיד את החבורה שלו אל ניצחון שני מול קבוצה ממנצ’סטר, אחרי 0:3 במחזור שעבר על יונייטד היריבה העירונית של הקבוצה אותה הוא פוגש היום.

העונה האחרונה, שהייתה הקשה ביותר של פפ גווארדיולה במנצ’סטר סיטי, הייתה קשה גם במפגשים מול ברנטפורד, כשהצליח לנצח אותה 1:2 בבית אחרי מהפך מצמד של ארלינג הולאנד, אך בחוץ הוא וחניכיו איבדו יתרון 0:2 בדקה ה-92. האם גם הפעם נקבל דרמה גדולה?