יום ראשון, 05.10.2025 שעה 18:39
יום ראשון, 05/10/2025, 18:30אצטדיון קומיוניטי סטאדיוםליגה אנגלית - מחזור 7
מנצ'סטר סיטי
דקה 9
0 0
שופט: דארן אנגלנד
ברנטפורד
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
125-97קריסטל פאלאס5
119-137צ'לסי6
117-97אברטון7
116-77סנדרלנד8
106-146מנצ'סטר סיטי9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
711-96ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20
מערכת ONE | 05/10/2025 18:30
אחרי שצפתה וחזתה בכל יריבותיה לצמרת ובתוצאות שהן השיגו, מנצ’סטר סיטי נועלת בשעה זו את המחזור השביעי בפרמייר ליג, כשהיא מתארחת אצל ברנטפורד בסטאדיום קומיוניטי.

הסיטיזנס נמצאים בתקופה טובה, וה-2:2 באמצע השבוע שעבר מול מונאקו בליגת האלופות הוא לא יותר ממכה קלה בכנף, כשהקבוצה רושמת ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בששת משחקיה האחרונים. את המחזור הקרוב היא לא יכולה לסיים בין ארבע הראשונות, אבל ניצחון ישים אותה במרחק שלוש נקודות בלבד מארסנל המוליכה.

מהצד השני, הדבורים התמודדו עם השינויים הכי גדולים שלהם מאז עלו לפרמייר ליג כשמאמן הקבוצה תומאס פרנק עבר לטוטנהאם, ושחקני מפתח כדוגמת יואן וויסה ובריאן אמבומו נמכרו. אל המשרה נכנס מאמן הנייחים של הקבוצה, קית’ אנדרוז, שינסה להצעיד את החבורה שלו אל ניצחון שני מול קבוצה ממנצ’סטר, אחרי 0:3 במחזור שעבר על יונייטד היריבה העירונית של הקבוצה אותה הוא פוגש היום.

העונה האחרונה, שהייתה הקשה ביותר של פפ גווארדיולה במנצ’סטר סיטי, הייתה קשה גם במפגשים מול ברנטפורד, כשהצליח לנצח אותה 1:2 בבית אחרי מהפך מצמד של ארלינג הולאנד, אך בחוץ הוא וחניכיו איבדו יתרון 0:2 בדקה ה-92. האם גם הפעם נקבל דרמה גדולה?

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • דארן אנגלנד שרק לפתיחת המשחק
