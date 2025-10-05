רק שימשיך לחייך: המשחק שהחיה את ויניסיוס

הלילה בברנבאו היה של ויניסיוס. הברזילאי חייך שוב, והחזיר את החיוך גם לריאל מדריד. אחרי שבועות של ביקורת, ספקות ורמזים לאובדן ביטחון, הברזילאי חזר להיות עצמו, מבריק, פרובוקטיבי, ובעיקר בלתי ניתן לעצירה במשחק שיכול להוות נקודת מפנה עבורו העונה. הוא לא רק כבש צמד, אלא גם הזכיר לכולם למה דיברו עליו בעבר כעל השחקן הטוב ביותר בעולם, אפילו שכיום התואר נראה רחוק ממנו.

והמונח “הטוב בעולם” בוודאי מציק עדיין לוויניסיוס שכיום אפילו לא הטוב בריאל. הוא זוכר היטב את החליפה, האורחים והמועדון ששוריין מראש בשנה שעברה בפאריס בטקס כדור הזהב, אליו לא הגיע לבסוף, כשהחיוך שלו דהה יחד עם הביטחון. “הם לא מוכנים”, ציין הכוכב והבטיח שיעשה זאת “פי 10”, משפט שחזר אליו כמו בומרנג בכל משחק חלש והפך לאירוני למדי.

מאז, המספרים וההיררכיה השתנו: פחות שערים למשחק, יותר ויכוח על תפקידים, והכושר המדהים של קיליאן אמבפה שדחק אותו מאור הזרקורים. ארבעה שחקנים שרוצים לשחק באגף השמאלי הפכו את הפאזל ההתקפי למסובך, ובמקביל השיח על חידוש החוזה, שהיה נראה עניין פורמלי בלבד, נעצר. בין ביקורת מבית, חיזור סעודי וקרדיט שהולך ונשחק, ויניסיוס כבר ניצב בצומת: להמציא את עצמו מחדש במדריד או לשקול דף חדש במקום אחר.

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

המשחק אתמול הראה לאן הרוח נושבת בנוגע לעתידו. מהדקה הראשונה היה ברור שזה הולך להיות הערב של ויניסיוס. הוא לקח על עצמו כל התקפה, דריבל אחר דריבל, פעם מצליח ופעם לא, אבל תמיד המשיך לנסות. “אני מרוצה מהמשחק שלי ורוצה להמשיך ככה”, הוא אמר בסיום, ובצדק. עם שישה דריבלים מוצלחים, שש הזדמנויות שיצר וחמישה ניסיונות לשער, הוא הוביל את כולם בכל קטגוריה אפשרית.

הוא היה הפטיש שהכה שוב ושוב בהגנת ויאריאל. השיג את הכרטיס האדום (המפוקפק) של סנטיאגו מוריניו אחרי שגרם לו לבצע שתי עבירות גבוליות, גרם לפנדל, ובסופו של דבר הכריע את המשחק כמעט לבדו. “הוא שיחק מצוין, לא רק בגלל השערים, אני אוהב לראות את ויני מחייך”, אמר צ’אבי אלונסו. ויניסיוס חייך. ועם החיוך שלו, הבלאנקוס נראו אחרת.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

השער הראשון נולד ממזל, כשהכדור פגע בקומסנייה ונכנס. השני, מפנדל שוויניסיוס סחט בעצמו אחרי שרפא מרין הכשיל אותו ברחבה. אבל כדי שיהיה מזל, צריך לחפש אותו. רגע הפנדל היה אולי המשמעותי ביותר. ויניסיוס הביט בקיליאן אמבפה, הבועט הקבוע, והצרפתי החזיר מבט, ואז ויתר. הוא נתן לו את הכדור, מתנה קטנה לאח במצוקה. “תמיד בסירה שלך”, כתב אמבפה לוויני אחרי המשחק. “ביחד, אחי”, השיב הברזילאי וסוף כל סוף החיבור החיובי ביניהם ניכר גם החוצה.

הפנדל הזה הגיע אחרי שניים רצופים שהחמיץ. הצמד היה הראשון מאז ינואר, מול זלצבורג, הגיע אחרי 255 ימים ארוכים. שמונה חודשים של שקט, של דיבורים על ירידה, של חוסר מזל. פתאום, בלילה אחד, הכל השתנה. מבחינה סטטיסטית זה גם היה הערב הטוב ביותר שלו העונה. 12 ניסיונות דריבל, שישה מוצלחים, 11 ניצחונות במאבקי קרקע, ושלוש עבירות שסחט. הוא היה בכל מקום. “זה היה המשחק שלי העונה”, הודה.

ויניסיוס חוגג (IMAGO)

צ’אבי אלונסו ידע בדיוק מה הוא עושה כשבחר לפתוח איתו שוב, למרות הדיונים על רוטציה. “הוא חשוב מאוד בגלל האיזון וכל מה שהוא יוצר”, אמר המאמן. הוא רצה להראות לו אמון, והאמון השתלם בענק. עבור ריאל מדריד זה היה ניצחון קריטי, לא רק טקטית אלא גם רגשית. אחרי ההפסד הכואב בדרבי, הקבוצה הייתה חייבת מישהו שידליק את הניצוץ. ויניסיוס עשה בדיוק את זה.

ויאריאל של מרסלינו לא הייתה פראיירית. היא סגרה נמוך, תקפה באומץ והייתה קרובה לעלות ליתרון לפני ההפסקה, כשטיבו קורטואה רשם הצלה הרואית. אבל כשהכדור הגיע לוויניסיוס הכל נפתח. ריאל עלתה ליתרון, השיגה פנדל, ובסוף גם את השקט שחיפשה בזכות הקיצוני שרבים מיהרו לקבור אחרי הפתיחה המהוססת ל-2025/26.

ובזמן שכולם דיברו על המספרים, היו גם רגעים קטנים. אחרי השער הראשון הוא רץ למצלמה וצרח: “וירג’יניה, אני אוהב אותך!”, רמז לאהבה המדוברת שלו עם המשפיענית וירג’יניה פונסקה, שישבה ביציע עם חולצה עם הספרה 7. אולי זו באמת האהבה שהחזירה לו את הניצוץ.

וירג'יניה (צילום מסך)

האוהדים בברנבאו ראו שוב את הברזילאי שהם אוהבים, זה שמתגרה ביריבים (בגבול הטעם הטוב), זה שמסדר התקפות מהאוויר, זה שלא מוותר. אחרי המשחק אמר אלונסו בחיוך: “מה שחשוב זה שראינו את ויני שמח. כשוויני שמח, גם ריאל שמחה”. אולי זה כל הסיפור.

כי ויניסיוס בגרסתו מול ויאריאל, שחוזר לגעת בכדור בביטחון, שחוזר להרים ראש אחרי כל עבירה, הוא הנשק הסודי של ריאל מדריד. כשהוא משחק כך, היא כמעט בלתי ניתנת לעצירה. היו לכוכב משחקים סבירים העונה, כשמיד אחריהם שוב הציג יכולת פושרת או אפילו סופסל, אבל זו הייתה הופעה מסוג אחר, כזו שאולי תשכנע את אלונסו שהמקום באגף השמאלי צריך להיות שייך לו בלעדית.

הערב שלו. ויניסיוס בפעולה (IMAGO)

זה היה לילה של חיבור בין ויניסיוס לעצמו, בין ריאל לקהל וגם בין שני הכוכבים הגדולים שלה. לילה שבו שוב היה אפשר להאמין שהברנבאו יכול לגעוש, לרעוד ולחלום. כשנשאל מה הלאה, חייך ויניסיוס והשיב בקצרה: “רק להמשיך לחייך”. וגם ריאל מדריד תחייך איתו כל עוד הוא ממשיך לרקוד על הקו השמאלי כמו פעם.