קריית ים גברה על כפ"ס, בני יהודה נכנעה לעכו

משחקי המחזור השביעי נמשכו הערב (ראשון), עם שבעה משחקים מסקרנים. במוקד, מ.ס קריית ים גברה על הפועל כפר סבא 0:2, בני יהודה נכנעה 2:0 להפועל עכו ומכבי הרצליה עלתה לפסגה עם 0:2 משלה על הפועל כפר שלם. בנוסף, הפועל רמת גן והפועל נוף הגליל נפרדו בתיקו, הפועל ראשון לציון ניצחה 1:3 את עירוני מודיעין, הפועל רעננה גברה 0:2 על מ.ס כפר קאסם, והפועל חדרה סיימה בתיקו 1:1 עם הפועל עפולה.

הפועל כפר סבא – מ.ס קריית ים 2:0

במשחק המרכזי, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה. שער מהיר בדקה הרביעית של אליה פוטקין עם סיומת נהדרת העלה את הלבנים ליתרון. בדקה ה-59, חוליו סזאר השאיר את הירוקים בעשרה שחקנים, ובהתקפה האחרונה של המשחק, מטר דיה סגר סיפור עם נגיחה פנימה.

מאמן המנצחת, מאור סיסו אמר בסיום: “אני יוצא מהמשחק מאוד מעודד, קודם כל מהניצחון, וגם שבאנו בלי שלושה שחקנים משמעותיים שזה השוער, הבלם הזר והכנף הזר, ועדיין הוצאנו שלוש נקודות אחרי תקופה ארוכה שאנחנו משיגים נקודות. זה יכול להפוך שחקנים לשאננים, אבל באנו מחויבים נגד קבוצה מצוינת, מאומנת וקצבית שמנסה לשחק כדורגל ולהבקיע. אני גאה בשחקנים שלי, גאה במערכת הזו, ומאושרים מאוד”.

מוגמט פאיז אברהמס בועט (ראובן שוורץ)

אני מאמין שבכדורגל, כשאתה נותן אחד אפס, תלך תעשה את השתיים אפס. מאמין בלחץ גבוה, לחשוב להבקיע גולים, ולא לרדת אחורה, הראינו את זה כשהיינו קבוצה מליגה א׳ נגד בית”ר ירושלים, אז אני שמח שזה מצליח ומקווה שנמשיך ככה. כל חודש אוקטובר הולך להיות לנו אינטנסיבי, יש לנו יותר משחקים מכולם בעקבות המשחקים בגביע המדינה וגמר גביע הטוטו”.

בשביל זה יש לי סגל עמוק וזה הכל בזכות המערכת הזו, הבעלים שלי, המנהל המקצועי שלי. נתכונן כמו שצריך, נכשיר את מי שצריך, נכין את כולם ונבוא הכי מוכנים שיש כדי לייצר המשכיות בעזרת השם. השאיפה היא להמשיך בטופ. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק כי הליגה הזו קשה ושוויונית, קבוצות ומאמנים טובים, אז מסתכלים על עצמינו ומנסים לנצח בכל משחק, שמח שבינתיים אנחנו עושים את זה”.

מוגמט פאיז אברהמס (ראובן שוורץ)

אדם לם, מאמן המפסידה, סיכם גם הוא את ההתמודדות: “אני מרוצה מהדרך שלנו היום. מאוכזב מהתוצאה, אבל אנחנו במחזור השביעי ורואים את כפר סבא, שהיא קבוצה צעירה שנבנית ממשחק למשחק. אנחנו בונים ניסיון ולפעמים באים משחקים כאלה שנופלים בדברים הקטנים, ומזה הם ניצחו את המשחק. מי שמכיר את אדם לם יודע שהקבוצות שלי אינטנסיביות, לוחצות, מניעות כדור, וזה מה שתראו העונה בכפר סבא”.

“אנחנו קבוצה צעירה ובעזרת השם שחקנים יעופו קדימה במהלך העונה הזו, זו המטרה ואני מקווה שנעשה פלייאוף עליון. בסופו של דבר אנחנו מין קבוצת פיתוח שמראה שבכדורגל הישראלי אין תעודות זהות, משחקים ורצים ונהנים ומי שצופה בנו לא רוצה שהמשחקים יגמרו”.

אדם לם (ראובן שוורץ)

דקה 4, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:1: איליה פוטקין כבש את השער הראשון במשחק בסיומת נהדרת.

שחקני קריית ים חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני קריית ים חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 59: כרטיס אדום לכפר סבא! חוליו סזאר הורחק לאחר שדרך בצורה מסוכנת על שחקן היריב.

דקה 93, שער! מ.ס קריית ים עלתה ל-0:2: מטר דיה סגר את הסיפור, לאחר שנגח מקרוב פנימה.

שחקני קריית ים (ראובן שוורץ)

האוהדים במשחק (ראובן שוורץ)

הפועל עכו – בני יהודה 0:2

הכתומים לא הצליחו לחבר את הניצחון הרביעי ברציפות. שער של אוסמה חלאילה העלה את הכחולים ליתרון אחרי מבצע אישי יפה. בדקה ה-30, זה כבר היה ה-0:2 של המארחת, כשיעקב אבבה, שהורחק לקראת הסיום, נגח בעוצמה פנימה.

דקה 23, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: אוסאמה חלאילה קיבל את הכדור לעומק, ניצל טעות של השוער ועקף אותו, וסיים לשער חשוף במבצע יפה.

דקה 30, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:2: זה כבר יתרון כפול למארחים, כשיעקב אבבה עלה מעל כולם ברחבה ונגח בעוצמה פנימה.

דקה 74: אבבה, שכבש את השער השני, ראה את הכרטיס האדום אחרי כניסה מאוחרת בשחקן של הכתומים.

הפועל כפר שלם – מכבי הרצליה 2:0

הקבוצה מהשרון נראתה פשוט נהדר ועלתה למקום הראשון בטבלה. טל נעים העלה את הצהובים ליתרון, ומיד הקדיש את הגול לאחותו שנרצחה ב-7 באוקטובר, במחווה שריגשה את כולם. בדקה ה-79, אלפונזו קראבאלי קבע את תוצאת הסיום אחרי מהלך יפה.

דקה 53, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: טל נעים נכנס לעומק וקיבל כדור גדול. כשהוא מול השוער הוא סיים בצורה חלקה והעלה זמנית את האורחת למקום הראשון. השחקן הקדיש את השער לאחותו ז”ל, שנרצחה ב-7 באוקטובר.

דקה 79, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: אלפונזו קראבאלי סיים מקרוב התקפה פשוט נהדרת של הצהובים.

דקה 90: אור רויזמן ראה את הכרטיס האדום אצל כפר שלם לאחר כניסה קשה.

הפועל רמת גן – הפועל נוף הגליל 1:1

משחק הקצוות הסתיים ללא הכרעה. האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-61 משער פשוט ענק לחיבורים של אמיר ריאן. רבע שעה בלבד לאחר מכן, עידו מזרחי השווה עבור נוף הגליל תודות לדיפלקשן מההגנה.

דקה 61, שער! נוף הגליל עלתה ל-0:1: איזה שער ענק! אמיר ריאן סחב את הכדור, השלים מבצע סולו ענק בפצצה לחיבורים וכבש.

דקה 76, שער! הפועל רמת גן השוותה ל-1:1: עידו מזרחי קיבל את הכדור בצד הימני של הרחבה, בעט כדור שפגע בהגנה וקיפץ לתוך הרשת.

מ.ס כפר קאסם – הפועל רעננה 2:0

בעוד משחק קצוות, הייתה זו האורחת שיצאה עם ידה על העליונה בהפתעה מוחלטת. אנס דבור החמיץ פנדל עבור המארחת בדקה הרביעית. בדקה ה-18, יהאב אבו אלשיך כבש מהנקודה הלבנה. בדקה ה-82 הסיפור נסגר, כשוונדרסון יאקובו סיים התקפה נאה פנימה.

דקה 4: מ.ס כפר קאסם קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אך אנס דבור בעט פננקה מוזרה למרכז והשוער קלט.

דקה 18, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: יהאב אבו אלשיך סחט פנדל בצד השני, והוא גם הבקיע אותו, כשזרק את השוער לצד אחד ובעט לשני.

דקה 82, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: כדור עומק נכנס לוונדרסון יאקובו, שסיים פנימה.

הפועל ראשון לציון – עירוני מודיעין 1:3

הכתומים הצליחו לנצח עם מהפך יפה. בדקה ה-7 מודיעין עלתה ליתרון אחרי טיל של תומר בנבנישתי. המארחת לא חיכתה הרבה זמן, ו-בדקה ה-33 היא כבר הייתה ב-1:2 משערים של אמיר ברקוביץ׳ ודור ג׳אן. שש דקות לתוך המחצית השנייה, ברקוביץ׳ השלים צמד מכדור חופשי.

דקה 7, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תומר בנבנישתי שלח טיל לחיבור עם השמאלית מחוץ לרחבה. איזה גול גדול.

דקה 27, שער! הפועל ראשל”צ השוותה ל-1:1: אמיר ברקוביץ׳ קיבל את הכדור בצד הימני, כשהוא בעט את הכדור שפגש את הרשת מדיפלקשן בהגנה.

דקה 33, שער! הפועל ראשל”צ עלתה ל-1:2: מהלך יפה של המארחת. הקפטן דור ג׳אן קיבל את הכדור לאחר חילופי מסירות, וסיים מול השוער לרחוק כמו חלוץ גדול.

דקה 51, שער! הפועל ראשל”צ עלתה ל-1:3: הכתומים קיבלו כדור חופשי ממצב להרמה. אמיר ברקוביץ׳ סיבב פנימה, כדור שעבר את כולם ונכנס פנימה.

הפועל חדרה – הפועל עפולה 1:1

במאבק התחתית, שתי הקבוצות נותרו ללא ניצחון העונה. בדקה ה-24 האורחת עלתה ליתרון. אילון אלימלך נגח פנימה שער ממיקום יפה. עשר דקות בלבד לאחר מכן, חדרה השוותה, כשלאדגי מלה עבר את השוער וסיים לרשת.

דקה 24, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: אילון אלמילך התמקם בתוך הרחבה, כשכדור הורם פנימה והוא סיים עם הראש יפה לרשת.

דקה 32, שער! הפועל חדרה השוותה ל-1:1: לאדגי מלה קיבל את הכדור, עבר את השוער כמו גדול וסיים פנימה.

דקה 71: רוי בוליגנים קיבל צהוב שני והשאיר את עפולה בעשרה שחקנים.