ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יאיר אסייג: הייתי נפרד משי אהרון וגם מזיו אריה

שחקן ומאמן העבר של הפועל י-ם דיבר ב"שיחת היום" על הפתיחה הרעה של המועדון: "בכל חברה עושים שינויים. הקבוצה משעממת, גמורה, כבויה, בינונית"

|
תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)
תסכול גדול בהפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

מאז שעלתה לליגת העל, אין ספק שהתקופה שעוברת כעת על הפועל ירושלים היא אחת התקופות הקשות ביותר. שישה מחזורים בליגה, אפס ניצחונות, אפס תוצאות תיקו, אפס עגול בנקודות ומקום אחרון בטבלה. אחרי הפסד נוסף בדמות 1:0 לטבריה אתמול (שבת), שחקן ומאמן העבר יאיר אסייג עלה לדבר על המועדון בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

כמה כואב לך ההפסד אתמול? המצב של הקבוצה בתחתית?
”כואב מאוד, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר בכל שנותיי, פתיחת עונה כזאת עם שישה הפסדים”.

הייתה פעם נקודה משבעה משחקים.
”נקדוה אבל, ואני גם שומע מהכתב שהפועל י-ם החליטה לתת גיבוי למאמן, והוא לא הבעיה, אני אגיד דבר אחד, בכל מקום מסודר ובכל חברה, שנותנים למנכ”ל לנהל את העסק והוא כושל, והכישלון הוא כישלון אז מחליפים את המנכ”ל, אז אמורים להחליף פה את המנכ”ל שהוא המנהל המקצועי, ואת הסמנכ”ל שהוא המאמן. לא יכול להיות, יש פה קהל אדיר, אין ספק שזו קבוצה מסודרת ומתנהלת כמו שצריך ורחוקה שנות אור מהתקופה שהייתי, אבל בחייאת, איך יכול להיות דבר כזה? שישה הפסדים רצופים ונותנים גיבוי?”.

זיו אריה (חגזיו אריה (חג'אג' רחאל)

מה היית עושה?
”בראש ובראשונה מזמן את שי אהרון לפגישה, אומר לו שהכל טוב ויפה, אבל לא הגיוני המצב וצריך שינויים דחופים. עם כל הכבוד ששמה מנהלים כמה אנשים, יש פה קהל. מילא הקבוצה הייתה רצה כמה שנים טובות בצמרת ואז עונה אחת גרוע, מילא, אבל הקבוצה היא משעממת כבר כמה עונות. נכון היא נשארה בליגה, אבל זה לא עכו, זה לא חדרה”.

אתה אומר שהיא נקלעה לבינוניות?
”ברור, היא בינונית. תחזרו כמה שנים אחורה, קבוצה משעממת לראות אותה, יש פה ושם הבלחות”.

שהם הפסידו לב”ש ומכבי, זה מובן, אבל לטבריה לדגומה זה אירוע וגם לא כובשים.
”הקבוצה גמורה, כבויה, לא מאמינה בעצמה. בכל מקום מסודר משנים ומחליפים”.

היית נפרד מזיו אריה?
”צריך שינוי מערכות בקטע המקצועי, להחליף מנהל מקצועי, אין לי שום דבר נגד שי, אני ביחסים טובים, אבל אני מסתכל מקצועי. הייתי נפרד משניהם, יש בכדורגל אנשי מקצוע לא פחות טובים, מישל דיין לדוגמה, לא יכול להיות? חייבים שינוי, לרענן, להביא. יש אנשים שקיבלו קביעות כמו במשרד ממשלתי, וזה לא פה, זה כדורגל וקבוצה שבאה לשמח את הקהל”.

שי אהרון (שחר גרוס)שי אהרון (שחר גרוס)

לחבר’ה יש זכויות על מה שהקבוצה עשתה ולאן שהם הביאו אותה.
”בסדר הם בליגת העל, אבל לא נהנים ממנה, אתה לא יכול להיות בהפועל ירושלים כל הזמן בבינוניות. אם היו להם שני ניצחונות מתוך שישה משחקים אז הכל טוב, אבל אין כלום”.

אומרים שזה עניין של תקציב, נכנס כסף לקבוצות אחרות ואולי זה הבעיה.
”אין תקציב? שימו את הקבוצה על המדף, יש את אורי אלון שהציע לרכוש, אבל הם לא יתנו. יש פה אינטרס, כמו במשרד ממשלתי מקבלים פנסיה ומשכורות, אבל צריכים להבין שאנחנו מתעסקים בכדורגל, לא בדברים אחרים, בכל העולם ובכל מקום קבוצה שמפסידה שישה משחקים, חאלס, תחשבו על האנשים שבאים. בקטע של הניהול אין לי בעיות”.

הקבוצה תיחלץ מירידת ליגה?
”אני לא רואה איפה, אלא אם כן יעשו בינואר משהו גרנדיוזי ולא תהיה ברירה, אבל הם לא טובים פשוט. אני שומע את זיו אריה אתמול, זה מצחיק לשמוע אותו, האנשים בבית כבר לא רואים את המשחק, מעניין אותם רק הראיון אחרי הפסד, צריך משהו נדיר שיעשו שינוי בקטע של המאמן והשחקנים, כי החומר לא טוב”.

לסיום, מה אתה עושה היום?
”מנהל את האצטדיון בהר חומה, עובד עיריית ירושלים. הייתי אמור לאמן את נורדיה בגלל שיש ניגוד אינטרסים, או לוותר את התפקיד או לאמן את נורדיה, אז החלטתי אחרי קצת לבטים להישאר בתפקיד. אני ממליץ להפועל ירושלים לעשות שינוי ולרענן”.

שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חגשחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
