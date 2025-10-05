הרכבים וציונים



לוקה מודריץ' (IMAGO) לוקה מודריץ' (IMAGO)

רגע לפני שפגרת הנבחרות תעצור בפעם השנייה לעונה זו את הליגות, הליגה האיטלקית נועלת בשעה זו את המחזור השישי שלה עם משחק ענק בין שתיים מהאימפריות הגדולות ביותר בכדורגל העולמי, יובנטוס ומילאן, כשבין השתיים מפרידה נקודה בלבד וארבע קבוצות.

‘הגברת הזקנה’ פתחה את העונה בצורה מופלאה עם שלושה ניצחונות, כשהשיא הגיע במשחק דווקא מול היריבה העירונית של מילאן, אינטר, שם הצליחה לנצח 3:4 בתוספת הזמן, אך מאז נקלעה לרצף של ארבע תוצאות תיקו בכל המסגרות, בהן ספגה לא פחות משמונה שערים.

מהצד השני, ‘הרוסונרי’ חוו טלטלה בסיום העונה שעברה, עם אי הגעתם למפעלים אירופיים, אך מסתכלים על האלופה המכהנת, נאפולי, שהייתה בסיטואציה דומה בעונה שעברה ובסיום כאמור לקחה את הסקודטו. על אף הפסד במחזור הפתיחה, האדומים-שחורים הצליחו להתבסס במקום הראשון בטבלה ערב פתיחת המחזור, אחרי ניצחון 1:2 על אותה נאפולי במחזור שעבר.

בעונה הקודמת שתי הקבוצות היו רחוקות מלהרשים, כשהמשחק הראשון בין הצדדים הסתיים ב-0:0, בעוד ש’הביאנקונרי’ יצאו עם ידם על העליונה במשחק השני עם 0:2. מילאן הצליחה לגבור על יובנטוס בסופר קאפ האיטלקי, כשניצחה אותה 1:2 בחצי גמר המפעל, כל הדרך עד לזכייה בו.