יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:59
יום ראשון, 05/10/2025, 21:45אצטדיון אליאנץליגה איטלקית - מחזור 6
מילאן
דקה 13
0 0
שופט: מרקו גווידה
יובנטוס
ליגה איטלקית 25-26
156-126נאפולי1
152-76רומא2
128-176אינטר3
123-95מילאן4
115-95יובנטוס5
105-116אטאלנטה6
105-96בולוניה7
95-76קומו8
98-86ססואולו9
98-76קרמונזה10
86-66קליארי11
89-66אודינזה12
77-106לאציו13
57-36פארמה14
510-56לצ'ה15
513-56טורינו16
38-46פיורנטינה17
39-26ורונה18
29-36גנואה19
210-36פיזה20
מערכת ONE | 05/10/2025 21:45
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

רגע לפני שפגרת הנבחרות תעצור בפעם השנייה לעונה זו את הליגות, הליגה האיטלקית נועלת בשעה זו את המחזור השישי שלה עם משחק ענק בין שתיים מהאימפריות הגדולות ביותר בכדורגל העולמי, יובנטוס ומילאן, כשבין השתיים מפרידה נקודה בלבד וארבע קבוצות. 

‘הגברת הזקנה’ פתחה את העונה בצורה מופלאה עם שלושה ניצחונות, כשהשיא הגיע במשחק דווקא מול היריבה העירונית של מילאן, אינטר, שם הצליחה לנצח 3:4 בתוספת הזמן, אך מאז נקלעה לרצף של ארבע תוצאות תיקו בכל המסגרות, בהן ספגה לא פחות משמונה שערים.

מהצד השני, ‘הרוסונרי’ חוו טלטלה בסיום העונה שעברה, עם אי הגעתם למפעלים אירופיים, אך מסתכלים על האלופה המכהנת, נאפולי, שהייתה בסיטואציה דומה בעונה שעברה ובסיום כאמור לקחה את הסקודטו. על אף הפסד במחזור הפתיחה, האדומים-שחורים הצליחו להתבסס במקום הראשון בטבלה ערב פתיחת המחזור, אחרי ניצחון 1:2 על אותה נאפולי במחזור שעבר.

בעונה הקודמת שתי הקבוצות היו רחוקות מלהרשים, כשהמשחק הראשון בין הצדדים הסתיים ב-0:0, בעוד ש’הביאנקונרי’ יצאו עם ידם על העליונה במשחק השני עם 0:2. מילאן הצליחה לגבור על יובנטוס בסופר קאפ האיטלקי, כשניצחה אותה 1:2 בחצי גמר המפעל, כל הדרך עד לזכייה בו.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לפתיחת המשחק הענק!
דניאלה רוגאני מתחמם (IMAGO)
לוקה מודריץ׳ בחימום (IMAGO)
