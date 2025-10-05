גבי תורג'מן: אולי ארצות הברית זו מקפצה להמשך

דור תורג’מן פתח את הקדנציה שלו בארצות הברית בטירוף. במשחק הראשון זה נגמר עם גול ובישול, והלילה (בין שבת לראשון) הוא סיפק עוד גול, רק שזה לא הספיק ונגמר בהפסד 4:1 לאינטר מיאמי, הודות לשלושה בישולים של ליאו מסי וצמד של ג’ורדי אלבה. אביו של אקס מכבי ת”א, גבי תורג'מן, עלה לדבר על הילד בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

ישנת קצת מהלילה?

”לא, כמו שבוע שעבר, ישר לעבודה”.

איך ראית את המשחק שלו?

”בטלוויזיה”.

הכוונה אם נהנית או לא?

”כמה שאלו אותי איך ראיתי וכו’, אז השאלה לא הייתה פשוטה. נהניתי? מההופעה כן, מהגול כן, חבל שלא ניצחו ורק אחד, אבל בסדר”.

דור תורג'מן (IMAGO)

מסי אמר לו משהו?

”דיברתי עם דור, אבל לא היה משהו חוץ מלחיצת יד”.

איך אתה רואה את הפתיחה שלו?

”פתיחה נהדרת כן, גול ובישול במשחק הראשון, שער במשחק השני, פתיחה חלומית”.

הוא עשה גול גדול.

”כן נכון, גם במשחק הקודם, מבצע אישי”.

מה הוא מקבל? איזה תגובות? מה הם רואים?

”הוא באווירה שמה שהוא אוהב, אוהבים אותו, אווירה טובה, אני אגיד לך מה. אירופה, לא אירופה, הכל לטובה, תמיד שואלים אותי על זה, כן רצינו או לא, בסוף יצאנו לארצות הברית ולא משנה מה הסיבות, אולי זו מקפצה להמשך”.

דור תורג'מן (IMAGO)

כמה היית גאה בו שראית אותו משחק נגד קבוצה היסטורית כזאת עם מסי, אלבה, סוארס וכו’.

”אנחנו מכירים את מסי, אין מה להגיד, לשחק איתו או מולו, זה באמת כיף, אווירה והתרגשות, כל השבוע מחכים למשחק הזה. אמנם הפסידו, ציפיתי לתוצאה אחרת, אבל בסדר”.

מתי אתם טסים?

”רציתי לטוס, אבל היו את כל החגים וזה יותר לחוץ, הוא מחר מגיע לארץ בעזרת השם לנבחרת ואז לטוס שוב לפגרת נבחרות, ואז הוא חוזר לארצות הברית”.

איך אתה רואה את ההמשך? מתי אתה רואה אותו מגשים את השאיפות או שטוב לו?

”יש לנו חוזה לשלוש שנים ונכבד אותו כמובן, אם תהיה הצעה והם ירצו ואנחנו נרצה ונסתדר כמו עם מכבי, אז נסתדר, הכל יכול להיות”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בנבחרת?

”מקווה ומאמין שאחרי המשחקים האלו, לא שישתמע שאני מתערב, אבל אני חושב שמגיעות לו יותר דקות, הוא היה במעבר בזמן האחרון והוא פחות קיבל דקות, אבל אני מאמין שהוא יקבל יותר דקות עכשיו, הוא יכול לתרום עוד הרבה, הוא תורם ומאחל הצלחה לכולם, לכל הליגיונרים והקבוצות והמפעלים”.