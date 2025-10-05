יום ראשון, 05.10.2025 שעה 14:49
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
5953-7232אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5345-6032אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2940-3332טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6041-6033סן דייגו אפ.סי1
5837-5533מינסוטה יונייטד2
5734-5931ונקובר ווייטקאפס3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4947-5532סיאטל סאונדרס5
4443-3532אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4152-4932דאלאס8
4046-3632ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2464-4232לוס אנג'לס גלאקסי15

גבי תורג'מן: אולי ארצות הברית זו מקפצה להמשך

אביו של חלוץ ניו אינגלנד בראיון לתוכנית "שיחת היום" על השער, האינטראקציה של בנו עם ליאו מסי בסיום, התגובות שקיבל וגם ההשתלבות של דור בנבחרת

|
דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

דור תורג’מן פתח את הקדנציה שלו בארצות הברית בטירוף. במשחק הראשון זה נגמר עם גול ובישול, והלילה (בין שבת לראשון) הוא סיפק עוד גול, רק שזה לא הספיק ונגמר בהפסד 4:1 לאינטר מיאמי, הודות לשלושה בישולים של ליאו מסי וצמד של ג’ורדי אלבה. אביו של אקס מכבי ת”א, גבי תורג'מן, עלה לדבר על הילד בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE.

ישנת קצת מהלילה?
”לא, כמו שבוע שעבר, ישר לעבודה”.

איך ראית את המשחק שלו?
”בטלוויזיה”.

הכוונה אם נהנית או לא?
”כמה שאלו אותי איך ראיתי וכו’, אז השאלה לא הייתה פשוטה. נהניתי? מההופעה כן, מהגול כן, חבל שלא ניצחו ורק אחד, אבל בסדר”.

דור תורג'מן (IMAGO)

מסי אמר לו משהו?
”דיברתי עם דור, אבל לא היה משהו חוץ מלחיצת יד”.

איך אתה רואה את הפתיחה שלו?
”פתיחה נהדרת כן, גול ובישול במשחק הראשון, שער במשחק השני, פתיחה חלומית”.

הוא עשה גול גדול.
”כן נכון, גם במשחק הקודם, מבצע אישי”.

מה הוא מקבל? איזה תגובות? מה הם רואים?
”הוא באווירה שמה שהוא אוהב, אוהבים אותו, אווירה טובה, אני אגיד לך מה. אירופה, לא אירופה, הכל לטובה, תמיד שואלים אותי על זה, כן רצינו או לא, בסוף יצאנו לארצות הברית ולא משנה מה הסיבות, אולי זו מקפצה להמשך”.

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

כמה היית גאה בו שראית אותו משחק נגד קבוצה היסטורית כזאת עם מסי, אלבה, סוארס וכו’.
”אנחנו מכירים את מסי, אין מה להגיד, לשחק איתו או מולו, זה באמת כיף, אווירה והתרגשות, כל השבוע מחכים למשחק הזה. אמנם הפסידו, ציפיתי לתוצאה אחרת, אבל בסדר”.

מתי אתם טסים?
”רציתי לטוס, אבל היו את כל החגים וזה יותר לחוץ, הוא מחר מגיע לארץ בעזרת השם לנבחרת ואז לטוס שוב לפגרת נבחרות, ואז הוא חוזר לארצות הברית”.

איך אתה רואה את ההמשך? מתי אתה רואה אותו מגשים את השאיפות או שטוב לו?
”יש לנו חוזה לשלוש שנים ונכבד אותו כמובן, אם תהיה הצעה והם ירצו ואנחנו נרצה ונסתדר כמו עם מכבי, אז נסתדר, הכל יכול להיות”.

איך אתה רואה את ההשתלבות שלו בנבחרת?
”מקווה ומאמין שאחרי המשחקים האלו, לא שישתמע שאני מתערב, אבל אני חושב שמגיעות לו יותר דקות, הוא היה במעבר בזמן האחרון והוא פחות קיבל דקות, אבל אני מאמין שהוא יקבל יותר דקות עכשיו, הוא יכול לתרום עוד הרבה, הוא תורם ומאחל הצלחה לכולם, לכל הליגיונרים והקבוצות והמפעלים”.

