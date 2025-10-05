יום ראשון, 05.10.2025 שעה 12:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני רמת גן
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי ראשל"צ
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

דריון אטקינס וג'ורדן פלויד נחתו בארץ והתאמנו

מכבי רמת גן ממשיכה להתכונן לפתיחת הליגה: שני הזרים החדשים הגיעו לישראל וערכו אימון ראשון באולם זיסמן. המספרים שלהם מהעונות האחרונות בפנים

|
שחקני מכבי רמת גן (באדיבות המועדון)
שחקני מכבי רמת גן (באדיבות המועדון)

מכבי רמת גן מתכוננת במרץ לפתיחת הליגה, בעוד שבוע בדיוק. במחזור הראשון הקבוצה תפגוש את העולה החדשה, מכבי ראשל”צ (13:00, זיסמן), כאשר שני הזרים החדשים של מכבי רמת גן, דריון אטקינס וג'ורדן פלויד, הגיעו בסוף השבוע לישראל וערכו אמש (מוצאי שבת) אימון ראשון בזיסמן עם קבוצתם החדשה.

אטקינס (32, 2.03 מטרים) בוגר מיכללת ורג'יניה, התחיל את דרכו באירופה שנה אחרי ששיחק בליגת הפיתוח של ה-NBA, ממנה הגיע להפועל חולון אחריה עבר לשטרסבורג ובהמשך חזר לעונה נוספת בחולון.

מאז שעזב בפעם השנייה את הפועל חולון, עבר אטקינס בין לא מעט קבוצות. בין השאר שיחק בטרנטו האיטלקית – שם שיתף פעולה עם דרו קרופורד והוא חוזר לשתף אתו פעולה ברמת גן. בעונה שעברה שיחק אטקינס בליגה השנייה בטורקיה במדי סיגורטאם בה רשם ממוצעים של 14.9 נקודות עם 7.1 כדורים חוזרים ב-27.9 דקות למשחק.

הזר השני שהצטרף לקבוצה הוא הגארד האמריקני ג'ורדן פלויד (28, 1.88 מטר), בוגר מכללת קינג יוניברסיטי ששיחק בשנה האחרונה בסין בקבוצה ננג'ינג MK ב-23 משחקים, בהם רשם 14 נקודות בממוצע למשחק עם 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק. בשלהי העונה שעברה, חיזק פלוייד את מאוריסי היוונית בתשעה משחקים, בהם שותף 20.8 דקות בממוצע במשחק, בהן קלע 10.8 נקודות בממוצע למשחק ומסר שלושה אסיסטים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */