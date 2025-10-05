דריון אטקינס וג'ורדן פלויד נחתו בארץ והתאמנו

מכבי רמת גן מתכוננת במרץ לפתיחת הליגה, בעוד שבוע בדיוק. במחזור הראשון הקבוצה תפגוש את העולה החדשה, מכבי ראשל”צ (13:00, זיסמן), כאשר שני הזרים החדשים של מכבי רמת גן, דריון אטקינס וג'ורדן פלויד, הגיעו בסוף השבוע לישראל וערכו אמש (מוצאי שבת) אימון ראשון בזיסמן עם קבוצתם החדשה.

אטקינס (32, 2.03 מטרים) בוגר מיכללת ורג'יניה, התחיל את דרכו באירופה שנה אחרי ששיחק בליגת הפיתוח של ה-NBA, ממנה הגיע להפועל חולון אחריה עבר לשטרסבורג ובהמשך חזר לעונה נוספת בחולון.

מאז שעזב בפעם השנייה את הפועל חולון, עבר אטקינס בין לא מעט קבוצות. בין השאר שיחק בטרנטו האיטלקית – שם שיתף פעולה עם דרו קרופורד והוא חוזר לשתף אתו פעולה ברמת גן. בעונה שעברה שיחק אטקינס בליגה השנייה בטורקיה במדי סיגורטאם בה רשם ממוצעים של 14.9 נקודות עם 7.1 כדורים חוזרים ב-27.9 דקות למשחק.

הזר השני שהצטרף לקבוצה הוא הגארד האמריקני ג'ורדן פלויד (28, 1.88 מטר), בוגר מכללת קינג יוניברסיטי ששיחק בשנה האחרונה בסין בקבוצה ננג'ינג MK ב-23 משחקים, בהם רשם 14 נקודות בממוצע למשחק עם 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק. בשלהי העונה שעברה, חיזק פלוייד את מאוריסי היוונית בתשעה משחקים, בהם שותף 20.8 דקות בממוצע במשחק, בהן קלע 10.8 נקודות בממוצע למשחק ומסר שלושה אסיסטים.