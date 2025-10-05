תסכול בהפועל י-ם: יש לחץ, צריך ניצחון ראשון

תסכול גדול בהפועל ירושלים אחרי עוד הפסד, השישי העונה והלחץ נותן את אותותיו על הקבוצה של זיו אריה שלא מצליחה לצאת מהמשבר מתחילת העונה, זאת אחרי 1:0 לטבריה אמש (שבת). על עמדת המאמן אף אחד בירושלים לא מדבר, כולם באמונה שזיו אריה הוא לא הבעיה אלא הפתרון, בטוחים שאיתו אפשר יהיה לשנות את המצב.

גורם במועדון אמר ל-ONE: "הקבוצה באופן כללי מאוד לחוצה. אנחנו יודעים שרק ניצחון ראשון יפיג את הלחץ ועד שזה יקרה נצטרך לעבוד מאוד קשה". הפועל ירושלים לחוצה ויש מקום לדאגה, הקבוצה לא משחקת טוב והסגל לא עומד בלחץ ובציפיות, בתוך חדר ההלבשה מדברים על הזדמנויות ומצבים במהלך המשחק אתמול מול טבריה, אבל יודעים שכרגע זה נתפס בגדר של דיבורים בלי תכלס.

בירושלים אומרים: "שלטנו במשחק, ספגנו גול מאיבוד כדור והדיפה רעה וזה חבל. זה מעצים את הלחץ, הקבוצה ניסתה, שיחקה טוב, והכדור פשוט לא נכנס. אנחנו מאוכזבים מאוד מעצמנו ובתחושות של תסכול. אנחנו יודעים איך הקהל שלנו שלא מפסיק לעודד ולתמוך 90 דקות מרגיש עכשיו, הם מאוכזבים ובצדק. עברנו כמועדון תקופות קשות מאלו. השחקנים והצוות המקצועי מאמינים בעצמם. חדר ההלבשה מגובש וחזק".

זיו אריה (חג'אג' רחאל)

עכשיו יש לזיו אריה את הזמן לנצל את פגרת הנבחרת כדי להרים את השחקנים שלו ועיקר את היכולת המקצועית הקבוצתית. במועדון מאמינים ביכולת של המאמן לעשות את השינוי כפי שמסביר גורם במועדון: "כולנו דרוכים, מוטרדים מאוד מהתוצאות עד היום, נחושים לשנות ומאמינים ביכולת לשנות את המצב".