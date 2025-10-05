יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

תסכול בהפועל י-ם: יש לחץ, צריך ניצחון ראשון

אכזבה גדולה אצל האדומים מהבירה, שעדיין ללא נקודה אחרי 1:0 לטבריה: "הקהל מאוכזב ובצדק, עברנו תקופות קשות מאלו". אין שיח לגבי מעמדו של אריה

|
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

תסכול גדול בהפועל ירושלים אחרי עוד הפסד, השישי העונה והלחץ נותן את אותותיו על הקבוצה של זיו אריה שלא מצליחה לצאת מהמשבר מתחילת העונה, זאת אחרי 1:0 לטבריה אמש (שבת). על עמדת המאמן אף אחד בירושלים לא מדבר, כולם באמונה שזיו אריה הוא לא הבעיה אלא הפתרון, בטוחים שאיתו אפשר יהיה לשנות את המצב. 

גורם במועדון אמר ל-ONE: "הקבוצה באופן כללי מאוד לחוצה. אנחנו יודעים שרק ניצחון ראשון יפיג את הלחץ ועד שזה יקרה נצטרך לעבוד מאוד קשה". הפועל ירושלים לחוצה ויש מקום לדאגה, הקבוצה לא משחקת טוב והסגל לא עומד בלחץ ובציפיות, בתוך חדר ההלבשה מדברים על הזדמנויות ומצבים במהלך המשחק אתמול מול טבריה, אבל יודעים שכרגע זה נתפס בגדר של דיבורים בלי תכלס.

בירושלים אומרים: "שלטנו במשחק, ספגנו גול מאיבוד כדור והדיפה רעה וזה חבל. זה מעצים את הלחץ, הקבוצה ניסתה, שיחקה טוב, והכדור פשוט לא נכנס. אנחנו מאוכזבים מאוד מעצמנו ובתחושות של תסכול. אנחנו יודעים איך הקהל שלנו שלא מפסיק לעודד ולתמוך 90 דקות מרגיש עכשיו, הם מאוכזבים ובצדק. עברנו כמועדון תקופות קשות מאלו. השחקנים והצוות המקצועי מאמינים בעצמם. חדר ההלבשה מגובש וחזק".

זיו אריה (חגזיו אריה (חג'אג' רחאל)

עכשיו יש לזיו אריה את הזמן לנצל את פגרת הנבחרת כדי להרים את השחקנים שלו ועיקר את היכולת המקצועית הקבוצתית. במועדון מאמינים ביכולת של המאמן לעשות את השינוי כפי שמסביר גורם במועדון: "כולנו דרוכים, מוטרדים מאוד מהתוצאות עד היום, נחושים לשנות ומאמינים ביכולת לשנות את המצב".

