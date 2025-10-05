מערכת ONE
רונלד אראוחו (La Liga)
ברצלונה מתארחת כעת באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.
הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.
בצד השני, האנדלוסים פתחו את העונה בצורה פחות טובה והם במקום העשירי עם 10 נקודות כאשר במחזור האחרון, שבוע שעבר, הם ניצחו 0:1 קטן את ראיו וייקאנו וחזרו למסלול הניצחונות, זאת לאחר שהפסידו 2:1 לוויאריאל ומנור שבוע לפני כן. כעת, סביליה מקווה להפתיע.
באשר למפגשי העבר, כמובן, פערי הרמות ברורים מאוד, כשברצלונה שולטת ביד רמה במשחקים, כאשר מתוך 15 מפגשים, היא ניצחה לא פחות מ-11, כששבע מהם ברציפות ולמעשה מאז 2022 היא רק ניצחה. כעת נותר יהיה לגלות, האם בארסה תמשיך ברצף המטורף או שסביליה תצליח לעצור את הבצורת?
מחצית ראשונה
-
'45+7
- שער! ברצלונה צימקה ל-2:1: הקאטלונים חזרו לעניינים עם השריקה להפסקת המחצית. פדרי הגביה כדור מצוין שנחת על רגלו של ראשפורד, והאנגלי סיים בצורה נפלאה והרגיע את קבוצתו
-
'43
- מרקוס ראשפורד קיבל כדור נהדר ומצא את עצמו באחד על אחד מול שוער סביליה, אך הבעיטה שלו נהדפה לקרן
-
'38
- הצהוב השלישי של ברצלונה: פרנקי דה יונג קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'37
- סביליה עלתה ליתרון 0:2: מהלך נהדר באגף של וארגס הסתיים המסירה שלו לאיסאק רומרו, ולאחר החמצות רבות של החלוץ, הוא בעט את הכדור לרשת וקבע יתרון כפול למארחת
-
'27
- המצבים המשכיכו להגיע מצד המאחרת, כאשר רומרו סחט הדיפה שצ'סני לאחר מבצע התקפי נהדר
-
'25
- המשחק הנהדר של סביליה המשיך, כאשר היא הבכיה פעם נוספת את הגנת ברצלונה, אך הבעיטה של רומרו נהדפה לקרן
-
'22
- ברצלונה נראית חסרת רעיונות התקפיים, לעומת יריבתה שבפתיחת המשחק לוחצת ומגיעה למצבים טובים
-
'21
- המשחק האגרסיבי המשיך, כאשר פראן טורס קיבל גם הוא את הכרטיס הצהוב
-
'20
- מרקאו, הברזילאי של סביליה, קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'16
- המוצהב הראשון של המשחק הוא ג'רארד מרטין
-
'13
- שער! סביליה עלתה ליתרון 0:1: אקס ברצלונה אלכסיס סאנצ'ס ניגש לכדור, זרק את שצ'סני לפינה אחת ובעט לשנייה על מנת לעלות את סביליה ליתרון.
-
'12
- השופט הצביע על הנקודה הלבנה לאחר התערבות מערכת הואר. אראוחו תפס את רומרו ברחבה, אך במראה ראשון היה נראה שאלו תפיסות הדדיות. הואר והשופט חשבו אחרת
-
'3
- המארחת פתחה טוב את המשחק. אלכסיס סאנצ'ס קיבל את הכדור ברחבה, ושחרר בעיטה שנעצרה אצל הגנת ברצלונה ונהדפה לקרן
-
'1
- השופט אלחנדרו מונייז הוציא את ההתמודדות לדרך!