יום ראשון, 05/10/2025, 17:15אצטדיון רמון סאנצ'ס פיחואןליגה ספרדית - מחזור 8
ברצלונה
מחצית
2 1
שופט: אלחנדרו מונייז
שער אלכסיס סאנצ'ס (12)
סביליה
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
139-118אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
118-98אלאבס9
1111-98חטאפה10
1010-117סביליה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20
מערכת ONE | 05/10/2025 17:15
ברצלונה מתארחת כעת באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני  בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.

הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.

בצד השני, האנדלוסים פתחו את העונה בצורה פחות טובה והם במקום העשירי עם 10 נקודות כאשר במחזור האחרון, שבוע שעבר, הם ניצחו 0:1 קטן את ראיו וייקאנו וחזרו למסלול הניצחונות, זאת לאחר שהפסידו 2:1 לוויאריאל ומנור שבוע לפני כן. כעת, סביליה מקווה להפתיע.

באשר למפגשי העבר, כמובן, פערי הרמות ברורים מאוד, כשברצלונה שולטת ביד רמה במשחקים, כאשר מתוך 15 מפגשים, היא ניצחה לא פחות מ-11, כששבע מהם ברציפות ולמעשה מאז 2022 היא רק ניצחה. כעת נותר יהיה לגלות, האם בארסה תמשיך ברצף המטורף או שסביליה תצליח לעצור את הבצורת?

מחצית ראשונה
  • '45+7
  • שער
  • שער! ברצלונה צימקה ל-2:1: הקאטלונים חזרו לעניינים עם השריקה להפסקת המחצית. פדרי הגביה כדור מצוין שנחת על רגלו של ראשפורד, והאנגלי סיים בצורה נפלאה והרגיע את קבוצתו
  • '43
  • החמצה
  • מרקוס ראשפורד קיבל כדור נהדר ומצא את עצמו באחד על אחד מול שוער סביליה, אך הבעיטה שלו נהדפה לקרן
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב השלישי של ברצלונה: פרנקי דה יונג קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '37
  • שער
  • סביליה עלתה ליתרון 0:2: מהלך נהדר באגף של וארגס הסתיים המסירה שלו לאיסאק רומרו, ולאחר החמצות רבות של החלוץ, הוא בעט את הכדור לרשת וקבע יתרון כפול למארחת
  • '27
  • החמצה
  • המצבים המשכיכו להגיע מצד המאחרת, כאשר רומרו סחט הדיפה שצ'סני לאחר מבצע התקפי נהדר
  • '25
  • החמצה
  • המשחק הנהדר של סביליה המשיך, כאשר היא הבכיה פעם נוספת את הגנת ברצלונה, אך הבעיטה של רומרו נהדפה לקרן
  • '22
  • אחר
  • ברצלונה נראית חסרת רעיונות התקפיים, לעומת יריבתה שבפתיחת המשחק לוחצת ומגיעה למצבים טובים
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • המשחק האגרסיבי המשיך, כאשר פראן טורס קיבל גם הוא את הכרטיס הצהוב
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • מרקאו, הברזילאי של סביליה, קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • המוצהב הראשון של המשחק הוא ג'רארד מרטין
שחקני סביליה חוגגים את היתרון (La Liga)שחקני סביליה חוגגים את היתרון (La Liga)
אלכסיס סאנצ'ס חוגג את הראשון (La Liga)אלכסיס סאנצ'ס חוגג את הראשון (La Liga)
  • '13
  • שער בפנדל
  • שער! סביליה עלתה ליתרון 0:1: אקס ברצלונה אלכסיס סאנצ'ס ניגש לכדור, זרק את שצ'סני לפינה אחת ובעט לשנייה על מנת לעלות את סביליה ליתרון.
  • '12
  • החלטת שופט
  • השופט הצביע על הנקודה הלבנה לאחר התערבות מערכת הואר. אראוחו תפס את רומרו ברחבה, אך במראה ראשון היה נראה שאלו תפיסות הדדיות. הואר והשופט חשבו אחרת
  • '3
  • החמצה
  • המארחת פתחה טוב את המשחק. אלכסיס סאנצ'ס קיבל את הכדור ברחבה, ושחרר בעיטה שנעצרה אצל הגנת ברצלונה ונהדפה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אלחנדרו מונייז הוציא את ההתמודדות לדרך!
פדרי מתחמם (La Liga)פדרי מתחמם (La Liga)
וויצ'ך שצ'סני מתחמם (IMAGO)וויצ'ך שצ'סני מתחמם (IMAGO)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



