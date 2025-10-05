הרכבים וציונים



טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה) טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)

כשהקצב עדיין גבוה מאירועי משחקי השבת בליגת העל, המחזור השישי ממשיך לו גם בשעה זו ולמעשה ייחתם הערב (ראשון), כשמכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את מכבי חיפה, במה שבמרוצת השנים קיבל את הכינוי “הקלאסיקו הישראלי”.

האלופה המכהנת פתחה את העונה ברצף משחקים רב, כשזה יהיה השביעי בשלושת השבועות האחרונים. דווקא אחרי שנראה שהצליחו למצוא את הרצף, נקלעו ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו לשלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כשבמחזור הליגה הקודם הם סיימו ב-0:0 מאכזב מול תשעה שחקני בני סכנין.

מהצד השני, המועדון הלחוץ מהכרמל מגיע להתמודדות אחרי הפסד 1:0 להפועל באר שבע בסמי עופר, במשחק שהותיר את הקבוצה עם שמונה נקודות בלבד מ-15 אפשריות וידיעה שהפסד גם הפעם, עלול לחרוץ את עתיד העונה הקרובה עבור הירוקים.

בעונה הקודמת השליטה במפגשים הייתה של הצהובים, שהצליחו לנצח בשני משחקי ליגה, בעוד שאחד נוסף הסתיים בתיקו. מכבי תל אביב גם זכתה בגביע הטוטו על חשבונה של מכבי חיפה עם 1:3, כשמשחק ליגה נוסף זכור בעקבות הפסקתו על ידי אוהדי הירוקים שזרקו אבוקות והובילו להפסד טכני לחובת קבוצתם. איך התמודדות הענק הזו תסתיים הפעם?