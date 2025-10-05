רז אמיר
|
05/10/2025 20:30
טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)
כשהקצב עדיין גבוה מאירועי משחקי השבת בליגת העל, המחזור השישי ממשיך לו גם בשעה זו ולמעשה ייחתם הערב (ראשון), כשמכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את מכבי חיפה, במה שבמרוצת השנים קיבל את הכינוי “הקלאסיקו הישראלי”.
האלופה המכהנת פתחה את העונה ברצף משחקים רב, כשזה יהיה השביעי בשלושת השבועות האחרונים. דווקא אחרי שנראה שהצליחו למצוא את הרצף, נקלעו ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו לשלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כשבמחזור הליגה הקודם הם סיימו ב-0:0 מאכזב מול תשעה שחקני בני סכנין.
מהצד השני, המועדון הלחוץ מהכרמל מגיע להתמודדות אחרי הפסד 1:0 להפועל באר שבע בסמי עופר, במשחק שהותיר את הקבוצה עם שמונה נקודות בלבד מ-15 אפשריות וידיעה שהפסד גם הפעם, עלול לחרוץ את עתיד העונה הקרובה עבור הירוקים.
בעונה הקודמת השליטה במפגשים הייתה של הצהובים, שהצליחו לנצח בשני משחקי ליגה, בעוד שאחד נוסף הסתיים בתיקו. מכבי תל אביב גם זכתה בגביע הטוטו על חשבונה של מכבי חיפה עם 1:3, כשמשחק ליגה נוסף זכור בעקבות הפסקתו על ידי אוהדי הירוקים שזרקו אבוקות והובילו להפסד טכני לחובת קבוצתם. איך התמודדות הענק הזו תסתיים הפעם?
מחצית שניה
-
'56
- כניסה חריפה של פייר קורנו בטייריס אסאנטה זיכתה גם את המגן השמאלי של החיפאים בצהוב
-
'53
- מדמון נאבק חזק בסק והוציא אותו מאיזון, עד שהבלם נאלץ להכשילו באזור מסוכן וגם לקבל את הצהוב מפריד
-
'47
- שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: חילוף בינגו של לאזטיץ'. חוסר ריכוז ברחבה של הירוקים נוצל היטב על ידי איתמר נוי, שמשך שמאלה ובפעולה אישית גדולה הימם את פלורס וחניכיו עם גול נהדר לפינה הימנית של כיוף
-
'46
- אלעד מדמון נכנס במקומו של קרווין אנדרדה
-
'46
- חילוף כפול של ז'רקו לאזטיץ' עם החזרה מההפסקה: עידו שחר בחוץ, איתמר נוי בפנים
מחצית ראשונה
-
'41
- פודגוראנו ממשיך להיות האיש המסוכן בצד הירוק. עוד גיחה שלו מאגף ימין הסתיימה עם בעיטה למרכז השער מהאוויר, משפתי הסתדר
-
'40
- דוידה שוב ניסה למצוא את דור פרץ החלוץ, שעלה לנגיחה ממצב מאתגר ולא הצליח לייצר עוצמה כדי להכניע את כיוף
-
'35
- ליסבת עיסאת עצר את דור פרץ עם תפיסה במרכז המגרש ונכנס לפנקסו של פריד עם הכרטיס הצהוב
-
'34
- לא ייאמן. הפעם טעות בהגנת הצהובים הובילה את סוף פודגוראנו להגיע חופשי ופתוח לגמרי למצב בעיטה מהרחבה, משפתי זינק בצורה גדולה והטיס את הכדור למשקוף כדי למנוע מהמארחת ספיגה
-
'30
- חיפה איבדה כדור בחלק האחורי, אושר דוידה פעל מהר עם מסירה פנימה לדור פרץ - שנחסם על ידי עבדולאי סק בניסיון הבעיטה. רק קרן למכבי ת"א
-
'23
- עכשיו זה כבר היה קרוב באמת. איתן אזולאי מסר כדור אדיר לטריבאנטה סטיוארט, שמול משפתי ברחבה בעט מקרוב ופגע בקורה בלבד
-
'21
- עדיין ללא מצב ממשי מצד שתי הקבוצות. עלי מוחמד ניסה מרחוק, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ורק התגלגלה לידיים של רועי משפתי
-
'14
- ז'רקו לאזטיץ' לא אהב שריקה של פריד, הוא הגיב בעצבים וקיבל מהשופט את הצהוב
-
'9
- כריסטיאן בליץ' תיקל מאחור את מתיאס נהואל וספג צהוב מוקדם מאוד בהתמודדות
-
'1
- השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
-
'1
- לפני שריקת הפתיחה: אירוע מרגש בבלומפילד, כאשר דני מירן, אביו של החטוף עומרי מירן, נשא נאום מצמרר וקרא יחד עם הקהל והשחקנים כולם להשבת כל החטופים לצד תמיכה בחיילים, בחללים ובפצועים