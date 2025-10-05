יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:59
יום ראשון, 05/10/2025, 20:30אצטדיון בלומפילד - 25,101 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
מכבי חיפה
דקה 67
1 0
שופט: יגאל פריד
שער איתמר נוי (47)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-6 6עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
רז אמיר | 05/10/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)
טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)

כשהקצב עדיין גבוה מאירועי משחקי השבת בליגת העל, המחזור השישי ממשיך לו גם בשעה זו ולמעשה ייחתם הערב (ראשון), כשמכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את מכבי חיפה, במה שבמרוצת השנים קיבל את הכינוי “הקלאסיקו הישראלי”.

האלופה המכהנת פתחה את העונה ברצף משחקים רב, כשזה יהיה השביעי בשלושת השבועות האחרונים. דווקא אחרי שנראה שהצליחו למצוא את הרצף, נקלעו ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו לשלושה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כשבמחזור הליגה הקודם הם סיימו ב-0:0 מאכזב מול תשעה שחקני בני סכנין.

מהצד השני, המועדון הלחוץ מהכרמל מגיע להתמודדות אחרי הפסד 1:0 להפועל באר שבע בסמי עופר, במשחק שהותיר את הקבוצה עם שמונה נקודות בלבד מ-15 אפשריות וידיעה שהפסד גם הפעם, עלול לחרוץ את עתיד העונה הקרובה עבור הירוקים.

בעונה הקודמת השליטה במפגשים הייתה של הצהובים, שהצליחו לנצח בשני משחקי ליגה, בעוד שאחד נוסף הסתיים בתיקו. מכבי תל אביב גם זכתה בגביע הטוטו על חשבונה של מכבי חיפה עם 1:3, כשמשחק ליגה נוסף זכור בעקבות הפסקתו על ידי אוהדי הירוקים שזרקו אבוקות והובילו להפסד טכני לחובת קבוצתם. איך התמודדות הענק הזו תסתיים הפעם?

מחצית שניה
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • כניסה חריפה של פייר קורנו בטייריס אסאנטה זיכתה גם את המגן השמאלי של החיפאים בצהוב
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • מדמון נאבק חזק בסק והוציא אותו מאיזון, עד שהבלם נאלץ להכשילו באזור מסוכן וגם לקבל את הצהוב מפריד
  • '47
  • שער
  • שער! מכבי ת"א עלתה ל-0:1: חילוף בינגו של לאזטיץ'. חוסר ריכוז ברחבה של הירוקים נוצל היטב על ידי איתמר נוי, שמשך שמאלה ובפעולה אישית גדולה הימם את פלורס וחניכיו עם גול נהדר לפינה הימנית של כיוף
סוף פודגוראנו ודור פרץ (שחר גרוס)סוף פודגוראנו ודור פרץ (שחר גרוס)
ז'ארקו לאזטיץ' (שחר גרוס)ז'ארקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
  • '46
  • חילוף
  • אלעד מדמון נכנס במקומו של קרווין אנדרדה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של ז'רקו לאזטיץ' עם החזרה מההפסקה: עידו שחר בחוץ, איתמר נוי בפנים
מחצית ראשונה
עלי מוחמד בפעולה (רדאד ג'בארה)עלי מוחמד בפעולה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
  • '41
  • החמצה
  • פודגוראנו ממשיך להיות האיש המסוכן בצד הירוק. עוד גיחה שלו מאגף ימין הסתיימה עם בעיטה למרכז השער מהאוויר, משפתי הסתדר
  • '40
  • החמצה
  • דוידה שוב ניסה למצוא את דור פרץ החלוץ, שעלה לנגיחה ממצב מאתגר ולא הצליח לייצר עוצמה כדי להכניע את כיוף
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • ליסבת עיסאת עצר את דור פרץ עם תפיסה במרכז המגרש ונכנס לפנקסו של פריד עם הכרטיס הצהוב
רועי משפתי עם הכדור בידיים (רדאד ג'בארה)רועי משפתי עם הכדור בידיים (רדאד ג'בארה)
  • '34
  • החמצה
  • לא ייאמן. הפעם טעות בהגנת הצהובים הובילה את סוף פודגוראנו להגיע חופשי ופתוח לגמרי למצב בעיטה מהרחבה, משפתי זינק בצורה גדולה והטיס את הכדור למשקוף כדי למנוע מהמארחת ספיגה
  • '30
  • החמצה
  • חיפה איבדה כדור בחלק האחורי, אושר דוידה פעל מהר עם מסירה פנימה לדור פרץ - שנחסם על ידי עבדולאי סק בניסיון הבעיטה. רק קרן למכבי ת"א
רוי רביבו נגד יילה בטאי (שחר גרוס)רוי רביבו נגד יילה בטאיי (שחר גרוס)
טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)טרבאנטה סטיוארט בועט (רדאד ג'בארה)
  • '23
  • החמצה
  • עכשיו זה כבר היה קרוב באמת. איתן אזולאי מסר כדור אדיר לטריבאנטה סטיוארט, שמול משפתי ברחבה בעט מקרוב ופגע בקורה בלבד
  • '21
  • החמצה
  • עדיין ללא מצב ממשי מצד שתי הקבוצות. עלי מוחמד ניסה מרחוק, אך הבעיטה שלו הייתה חלשה ורק התגלגלה לידיים של רועי משפתי
שגיב יחזקאל עם הכדור (רדאד ג'בארה)שגיב יחזקאל עם הכדור (רדאד ג'בארה)
יגאל פריד (רדאד ג'בארה)יגאל פריד (רדאד ג'בארה)
  • '14
  • אחר
  • ז'רקו לאזטיץ' לא אהב שריקה של פריד, הוא הגיב בעצבים וקיבל מהשופט את הצהוב
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • כריסטיאן בליץ' תיקל מאחור את מתיאס נהואל וספג צהוב מוקדם מאוד בהתמודדות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
החולצות למען החטופים אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)החולצות למען החטופים אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
טקס לשבעה באוקטובר (שחר גרוס)טקס לשבעה באוקטובר (שחר גרוס)
דני מירן אביו של החטוף עמרי מירן (שחר גרוס)דני מירן אביו של החטוף עמרי מירן (שחר גרוס)
&qout;7.10 נזכור לנצח&qout; (רדאד ג'בארה)"7.10 נזכור לנצח" (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • לפני שריקת הפתיחה: אירוע מרגש בבלומפילד, כאשר דני מירן, אביו של החטוף עומרי מירן, נשא נאום מצמרר וקרא יחד עם הקהל והשחקנים כולם להשבת כל החטופים לצד תמיכה בחיילים, בחללים ובפצועים
הטקס של מכבי תל אביב לג'ורג'ה יובאנוביץ' (רדאד ג'בארה)הטקס של מכבי תל אביב לג'ורג'ה יובאנוביץ' (רדאד ג'בארה)
הקהל של מכבי חיפה (שחר גרוס)הקהל של מכבי חיפה (שחר גרוס)
תפאורת מכבי תל אביב (שחר גרוס)תפאורת מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)
שחקני הקבוצות עולים לדשא (שחר גרוס)שחקני הקבוצות עולים לדשא (שחר גרוס)
דור פרץ בחימום (רדאד ג'בארה)דור פרץ בחימום (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה הולכים לקהל (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה הולכים לקהל (שחר גרוס)
אושר דוידה מתכונן (רדאד ג'בארה)אושר דוידה מתכונן (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מתחממים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה מתחממים (שחר גרוס)
אוטובוס מכבי חיפה מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)אוטובוס מכבי חיפה מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)
אוטובוס מכבי תל אביב מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)אוטובוס מכבי תל אביב מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)
