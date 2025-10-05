יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:35
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אוהדת מכבי ת"א חדשה: גולדהאר הפך לאבא

רגע הכי מרגש שיש לבעלים של האלופה, כאשר הקנדי בן ה-63 ובת זוגו אירנה הביאו לעולם ילדה בשם צ'רלי אלכסנדר. המועדון: "מאחלים את כל הטוב שבעולם"

|
מיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)
מיץ' גולדהאר (חגי מיכאלי)

רגע לפני שמכבי תל אביב תעלה לאחד המשחקים החשובים שלה העונה היום (ראשון, 20:30), המועדון הודיע על אוהדת חדשה של המועדון, והיא מרגשת במיוחד. מיץ’ גולדהאר, הבעלים של אלופת ישראל, הפך לאבא ונולדה לה בת חדשה שקוראים לה צ’רלי אלכסנדרה, יחד עם בת הזוג שלו אירנה.

זהו רגע מרגש ומשנה חיים ללא ספק לבעלים של אלופת ישראל, שבגיל 63 הפך לאבא בפעם הראשונה בחייו. הקבוצה שלו, מכבי תל אביב, בירכה: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שמח להודיע כי משפחת מכבי התרחבה עם הצטרפותה של האוהדת החדשה – צ’רלי אלכסנדרה. בעלי המועדון, מיץ’ גולדהאר, הפך לאב”.

עוד רשמו במועדון: “אנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו בברכות לבעלים שלנו ולבת זוגו אירינה, לרגל הפיכתם להורים בפעם הראשונה, עם לידתה בערב ה-2 באוקטובר של בתם הבריאה. מאחלים להם את כל הטוב שבעולם”.

מיץמיץ' גולדהאר ובתו החדשה (אינסטגרם)
