אוהדת מכבי ת"א חדשה: גולדהאר הפך לאבא

רגע לפני שמכבי תל אביב תעלה לאחד המשחקים החשובים שלה העונה היום (ראשון, 20:30), המועדון הודיע על אוהדת חדשה של המועדון, והיא מרגשת במיוחד. מיץ’ גולדהאר, הבעלים של אלופת ישראל, הפך לאבא ונולדה לה בת חדשה שקוראים לה צ’רלי אלכסנדרה, יחד עם בת הזוג שלו אירנה.

זהו רגע מרגש ומשנה חיים ללא ספק לבעלים של אלופת ישראל, שבגיל 63 הפך לאבא בפעם הראשונה בחייו. הקבוצה שלו, מכבי תל אביב, בירכה: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב שמח להודיע כי משפחת מכבי התרחבה עם הצטרפותה של האוהדת החדשה – צ’רלי אלכסנדרה. בעלי המועדון, מיץ’ גולדהאר, הפך לאב”.

עוד רשמו במועדון: “אנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו בברכות לבעלים שלנו ולבת זוגו אירינה, לרגל הפיכתם להורים בפעם הראשונה, עם לידתה בערב ה-2 באוקטובר של בתם הבריאה. מאחלים להם את כל הטוב שבעולם”.