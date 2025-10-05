יום ראשון, 05.10.2025 שעה 21:59
יום ראשון, 05/10/2025, 20:00אצטדיון מרים - 4,279 צופיםליגת העל Winner - מחזור 6
בני סכנין
שער אחמד טאהא (34)
דקה 91
1 1
שופט: גל לוי
החמצת פנדל מקסים פלקושצ'נקו (8)
כרטיס אדום דניס קוליקוב (45)
שער מאור לוי (64)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14
תומר חבז | 05/10/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
אחמד סלמן במאבק עם כארם ג'אבר (רועי כפיר)
אחמד סלמן במאבק עם כארם ג'אבר (רועי כפיר)

רגע לפני חג סוכות ולפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, מחזור 6 בליגת העל יסתיים היום עם שני משחקים. המוקדם שביניהם מתקיים בשעה זו, כאשר מכבי נתניה מארחת את בני סכנין למשחק מסקרן בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה.

בצד המארח, היהלומים פתחו את העונה בצורה לא טובה עם שלושה הפסדים רצופים, ביניהם 4:2 להפועל ב”ש ומכבי ת”א, אך בשני המחזורים האחרונים הם התאפסו, השיגו שני ניצחונות רצופים וכעת הם עומדים על שש נקודות, כשהם כמובן שואפים לרשום ניצחון נוסף על היריבה שמתקשה גם היא.

כאמור, סכנין מתקשה מעט גם היא, כשהיא סופרת גם כן שלושה הפסדים עד כה בליגה, אך בשבוע שעבר יצאה מרוצה מאוד עם 0:0 שסחטה ממכבי תל אביב, כאשר כזכור נותרה בעשרה שחקנים וללא שוער, כשאיאד אבו עביד עמד בין הקורות לפנדל של שגיב יחזקאל והצליח לשמור על השער נקי.

באשר למפגשי העבר בין הקבוצות, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה יותר פעמים עם שמונה כאלה, כשמנגד סכנין עם שני ניצחונות בלבד, כשחמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה, כל מועדון ניצח פעם אחת בביתו.

מחצית שניה
  • '81
  • חילוף
  • רותם קלר הוחלף על ידי לי-און מזרחי
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • כארם ג'אבר עצר בעבירה התקפת מעבר וקיבל כרטיס צהוב
  • '73
  • אחר
  • למרות החיסרון המספרי, מכבי נתניה עדיפה והגיעה לחצאי מצבים, אך מתקשה לייצר איומים רציניים על השער
שחקני מכבי נתניה חוגגים (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה חוגגים (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה חוגגים את השוויון (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה חוגגים את השוויון (רועי כפיר)
מתיאס דאבו מוציא את כדור הרוחב לעבר מאור לוי (רועי כפיר)מתיאס דאבו מוציא את כדור הרוחב לעבר מאור לוי (רועי כפיר)
מתיאס דאבו פורץ מהאגף (רועי כפיר)מתיאס דאבו פורץ מהאגף (רועי כפיר)
  • '63
  • שער
  • שער! מכבי נתניה איזנה את התוצאה: חילוף מוצלח של אבוקסיס. מתיאס דאבו פרץ מהאגף וניצל יציאה של יאסין כדי להשאיר את מאור לוי מול שער ריק, הקשר בעט לרשת בקלילות 4 דקות לאחר שעלה מהספסל
  • '62
  • חילוף
  • איברהימה דראמה נכנס במקום מתיו קוג'ו
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול גם בסכנין: דוראל אבונו נכנס במקום כובש השער אחמד טאהא
אלון אזוגי (רועי כפיר)אלון אזוגי (רועי כפיר)
מתיו קוג'ו בפעולה (רועי כפיר)מתיו קוג'ו בפעולה (רועי כפיר)
  • '59
  • חילוף
  • ווילסון האריס נכנס במקום עוז בילו
  • '59
  • חילוף
  • חילוף כפול בנתניה: מאור לוי נכנס במקום עמרי שמיר
מתיאס דאבו נעצר באחד על אחד (רועי כפיר)מתיאס דאבו נעצר באחד על אחד (רועי כפיר)
  • '50
  • החמצה
  • פתיחה נהדרת למחצית השנייה. עמרי שמיר חיפש את השער מרחוק ופספס את המסגרת, דאבו הגיע לאחד על אחד מזווית קשה ונעצר אצל כוכב המשחק, יאסין
  • '46
  • חילוף
  • חסן חילו המוצהב הוחלף בחזרה מהפסקת המחצית, איאד אבו עביד נכנס
מחצית ראשונה
דניס קוליקוב רואה את הכרטיס האדום (רועי כפיר)דניס קוליקוב רואה את הכרטיס האדום (רועי כפיר)
שחקני בני סכנין ומכבי נתניה בעימות (רועי כפיר)שחקני בני סכנין ומכבי נתניה בעימות (רועי כפיר)
שחקני בני סכנין ומכבי נתניה בעימות (רועי כפיר)שחקני בני סכנין ומכבי נתניה בעימות (רועי כפיר)
  • '45+4
  • כרטיס אדום
  • כרטיס אדום! נתניה נותרה ב-10 שחקנים: העניינים התלהטו ושחקני שתי הקבוצות נכנסו לעימות, כשדניס קוליקוב שם את ידו על הצוואר של גנטוס ושלח אותו לקרקע. הבלם הורחק באדום ישיר
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • חסן חילו קיבל כרטיס צהוב
עזיז אואטרה סופג כרטיס צהוב (רועי כפיר)עזיז אואטרה סופג כרטיס צהוב (רועי כפיר)
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה הפך למוצהב הראשון במשחק
  • '44
  • חילוף
  • זה לא היום של מקסים פלקושצ'נקו. לאחר החמצת הפנדל, הקשר נפצע ולא היה יכול להמשיך, גונטי דיומנדה עלה במקומו
אחמד טאהא חוגג את שער היתרון (רועי כפיר)אחמד טאהא מנשק את הסמל (רועי כפיר)
שחקני סכנין חוגגים עם אחמד טאהא (רועי כפיר)שחקני סכנין חוגגים עם אחמד טאהא (רועי כפיר)
שחקני סכנין חוגגים עם אחמד טאהא (רועי כפיר)שחקני סכנין חוגגים עם אחמד טאהא (רועי כפיר)
  • '34
  • שער
  • שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: האורחת השתלטה על המשחק ועלתה בצדק ליתרון. אחמד טאהא קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, הכין לבעיטה ושלח כדור שטוח שנעצר רק בפינת השער של עומר ניראון
שרון מימר (רועי כפיר)שרון מימר (רועי כפיר)
  • '30
  • החמצה
  • החמצת ענק לסכנין: מירניאן בכדור רוחב מבריק השאיר את בושנאק לבד לגמרי במרכז הרחבה, אך הקשר בעט ברשלנות החוצה ותפס את הראש
אחמד סלמן בועט לשער (רועי כפיר)אחמד סלמן בועט לשער (רועי כפיר)
  • '19
  • החמצה
  • סכנין הגיעה למשחק. אלון אזוגי קיבל כדור באגף ימין ומצא את אחמד סלמן ברחבה, הקשר שלח בעיטה אדירה לכיוון השער, אך עומר ניראון זינק וסיפק הדיפה נפלאה לקרן
עוז בילו נעצר אצל יאסין (רועי כפיר)עוז בילו נעצר אצל יאסין (רועי כפיר)
  • '13
  • החמצה
  • עוד פספוס לנתניה: דאבו פרץ מאגף ימין והעביר רוחב מדויק לעוז בילו, שמקרוב נעצר אצל יאסין מקרוב
עבד יאסין עוצר את הבעיטה של פלקושצ'נקו (רועי כפיר)עבד יאסין עוצר את הבעיטה של פלקושצ'נקו (רועי כפיר)
  • '8
  • החמצת פנדל
  • יאסין הדף! עדיין 0:0: מקסים פלקושצ'נקו בעט למסגרת מהנקודה הלבנה, אך עבד יאסין זינק והשאיר את המשחק בתיקו מאופס. הצלה נהדרת של השוער
גל לוי מסמן כי נקרא לצפות באירוע ב-VAR (רועי כפיר)גל לוי מסמן כי נקרא לצפות באירוע ב-VAR (רועי כפיר)
  • '5
  • החלטת שופט
  • חמש דקות מהפתיחה, עזיז אואטרה הוכשל על ידי גנטוס ברחבה. גל לוי לא שרק, אך נקרא ל-VAR והעניק פנדל למכבי נתניה
הטקס לפני המשחק (רועי כפיר)הטקס לפני המשחק (רועי כפיר)
אוהדי מכבי נתניה עם דגלי ישראל ביציע (רועי כפיר)אוהדי מכבי נתניה עם דגלי ישראל ביציע (רועי כפיר)
  • '1
  • אחר
  • לפני המשחק, הושמע המנון המדינה והקבוצות ערכו טקס מכובד לציון שנתיים לשבעה באוקטובר
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה