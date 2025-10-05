תומר חבז
05/10/2025 20:00
אחמד סלמן במאבק עם כארם ג'אבר (רועי כפיר)
רגע לפני חג סוכות ולפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, מחזור 6 בליגת העל יסתיים היום עם שני משחקים. המוקדם שביניהם מתקיים בשעה זו, כאשר מכבי נתניה מארחת את בני סכנין למשחק מסקרן בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה.
בצד המארח, היהלומים פתחו את העונה בצורה לא טובה עם שלושה הפסדים רצופים, ביניהם 4:2 להפועל ב”ש ומכבי ת”א, אך בשני המחזורים האחרונים הם התאפסו, השיגו שני ניצחונות רצופים וכעת הם עומדים על שש נקודות, כשהם כמובן שואפים לרשום ניצחון נוסף על היריבה שמתקשה גם היא.
כאמור, סכנין מתקשה מעט גם היא, כשהיא סופרת גם כן שלושה הפסדים עד כה בליגה, אך בשבוע שעבר יצאה מרוצה מאוד עם 0:0 שסחטה ממכבי תל אביב, כאשר כזכור נותרה בעשרה שחקנים וללא שוער, כשאיאד אבו עביד עמד בין הקורות לפנדל של שגיב יחזקאל והצליח לשמור על השער נקי.
באשר למפגשי העבר בין הקבוצות, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה יותר פעמים עם שמונה כאלה, כשמנגד סכנין עם שני ניצחונות בלבד, כשחמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה, כל מועדון ניצח פעם אחת בביתו.
מחצית שניה
-
'81
- רותם קלר הוחלף על ידי לי-און מזרחי
-
'79
- כארם ג'אבר עצר בעבירה התקפת מעבר וקיבל כרטיס צהוב
-
'73
- למרות החיסרון המספרי, מכבי נתניה עדיפה והגיעה לחצאי מצבים, אך מתקשה לייצר איומים רציניים על השער
-
'63
- שער! מכבי נתניה איזנה את התוצאה: חילוף מוצלח של אבוקסיס. מתיאס דאבו פרץ מהאגף וניצל יציאה של יאסין כדי להשאיר את מאור לוי מול שער ריק, הקשר בעט לרשת בקלילות 4 דקות לאחר שעלה מהספסל
-
'62
- איברהימה דראמה נכנס במקום מתיו קוג'ו
-
'62
- חילוף כפול גם בסכנין: דוראל אבונו נכנס במקום כובש השער אחמד טאהא
-
'59
- ווילסון האריס נכנס במקום עוז בילו
-
'59
- חילוף כפול בנתניה: מאור לוי נכנס במקום עמרי שמיר
-
'50
- פתיחה נהדרת למחצית השנייה. עמרי שמיר חיפש את השער מרחוק ופספס את המסגרת, דאבו הגיע לאחד על אחד מזווית קשה ונעצר אצל כוכב המשחק, יאסין
-
'46
- חסן חילו המוצהב הוחלף בחזרה מהפסקת המחצית, איאד אבו עביד נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+4
- כרטיס אדום! נתניה נותרה ב-10 שחקנים: העניינים התלהטו ושחקני שתי הקבוצות נכנסו לעימות, כשדניס קוליקוב שם את ידו על הצוואר של גנטוס ושלח אותו לקרקע. הבלם הורחק באדום ישיר
-
'45+3
- חסן חילו קיבל כרטיס צהוב
-
'45+1
- עזיז אואטרה הפך למוצהב הראשון במשחק
-
'44
- זה לא היום של מקסים פלקושצ'נקו. לאחר החמצת הפנדל, הקשר נפצע ולא היה יכול להמשיך, גונטי דיומנדה עלה במקומו
-
'34
- שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: האורחת השתלטה על המשחק ועלתה בצדק ליתרון. אחמד טאהא קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, הכין לבעיטה ושלח כדור שטוח שנעצר רק בפינת השער של עומר ניראון
-
'30
- החמצת ענק לסכנין: מירניאן בכדור רוחב מבריק השאיר את בושנאק לבד לגמרי במרכז הרחבה, אך הקשר בעט ברשלנות החוצה ותפס את הראש
-
'19
- סכנין הגיעה למשחק. אלון אזוגי קיבל כדור באגף ימין ומצא את אחמד סלמן ברחבה, הקשר שלח בעיטה אדירה לכיוון השער, אך עומר ניראון זינק וסיפק הדיפה נפלאה לקרן
-
'13
- עוד פספוס לנתניה: דאבו פרץ מאגף ימין והעביר רוחב מדויק לעוז בילו, שמקרוב נעצר אצל יאסין מקרוב
-
'8
- יאסין הדף! עדיין 0:0: מקסים פלקושצ'נקו בעט למסגרת מהנקודה הלבנה, אך עבד יאסין זינק והשאיר את המשחק בתיקו מאופס. הצלה נהדרת של השוער
-
'5
- חמש דקות מהפתיחה, עזיז אואטרה הוכשל על ידי גנטוס ברחבה. גל לוי לא שרק, אך נקרא ל-VAR והעניק פנדל למכבי נתניה
-
'1
- לפני המשחק, הושמע המנון המדינה והקבוצות ערכו טקס מכובד לציון שנתיים לשבעה באוקטובר