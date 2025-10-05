הרכבים וציונים



אחמד סלמן במאבק עם כארם ג'אבר (רועי כפיר) אחמד סלמן במאבק עם כארם ג'אבר (רועי כפיר)

רגע לפני חג סוכות ולפני היציאה לפגרת הנבחרות הקרובה, מחזור 6 בליגת העל יסתיים היום עם שני משחקים. המוקדם שביניהם מתקיים בשעה זו, כאשר מכבי נתניה מארחת את בני סכנין למשחק מסקרן בין שתי קבוצות שצמודות אחת לשנייה.

בצד המארח, היהלומים פתחו את העונה בצורה לא טובה עם שלושה הפסדים רצופים, ביניהם 4:2 להפועל ב”ש ומכבי ת”א, אך בשני המחזורים האחרונים הם התאפסו, השיגו שני ניצחונות רצופים וכעת הם עומדים על שש נקודות, כשהם כמובן שואפים לרשום ניצחון נוסף על היריבה שמתקשה גם היא.

כאמור, סכנין מתקשה מעט גם היא, כשהיא סופרת גם כן שלושה הפסדים עד כה בליגה, אך בשבוע שעבר יצאה מרוצה מאוד עם 0:0 שסחטה ממכבי תל אביב, כאשר כזכור נותרה בעשרה שחקנים וללא שוער, כשאיאד אבו עביד עמד בין הקורות לפנדל של שגיב יחזקאל והצליח לשמור על השער נקי.

באשר למפגשי העבר בין הקבוצות, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה יותר פעמים עם שמונה כאלה, כשמנגד סכנין עם שני ניצחונות בלבד, כשחמש פעמים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה, כל מועדון ניצח פעם אחת בביתו.