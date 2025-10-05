יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:35
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

היחסים ב-Winner למכבי ת"א נגד מכבי חיפה

האלופה פייבוריטית עם פי 1.55 לניצחון, הירוקים עם פי 4.40 ל-3 נק' בבלומפילד ותיקו פי 4.20. וגם: היחסים לברצלונה, יובה - מילאן ופאריס סן ז'רמן

|
דולב חזיזה ואושר דוידה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה ואושר דוידה (עמרי שטיין)

יום ראשון הגיע ואחרי שהסופ”ש היה עמוס, גם היום יש שלל משחקים באירופה וגם בישראל. במוקד, מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה למשחק ענק, כשמעבר לים ברצלונה תתארח אצל סבילה, יובנטוס תפגוש את מילאן באיטליה ופאריס סן ז’רמן תשחק מול ליל.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מבלומפילד. משחק ענק בו מכבי ת”א מארחת את מכבי חיפה, כאשר ניצחון של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו קיבלו את היחס פי 1.55. שלוש נקודות מפתיעות של הירוקים מנגד זכה ליחס של פי 4.40, כשבמקרה של חלוקת נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.20.

זז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

בספרד, ברצלונה תתארח אצל סביליה, אך כמובן שהקטלונים הם הפייבוריטים, כאשר האנזי פליק ושחקניו קיבלו יחס של פי 1.45. במקרה שהמארחת תשיג שלוש נקודות, המהמרים וגרפו לכיסם יחס של פי 5.20. תיקו בין שני הצדדים בהתמודדות קיבל יחס של פי 4.40.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

באיטליה, מפגש ענק, כאשר שם יחסי הכוחות יותר שוויוניים על הנייר. ניצחון של יובנטוס קיבל יחס של פי 2.55, ואילו ניצחון של מילאן קיבל יחס של פי 2.60. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים על כך יגרפו לכיסם יחס של פי 3.00.

בצרפת, פאריס סן ז’רמן תתארח אצל ליל, כאשר אלופת אירופה קיבלה יחס של פי 1.65, כשמנגד ניצחון מפתיע של המארחת זכה ליחס של פי 4.20. תיקו בין הצדדים קיבל יחס נחמד של פי 3.80.

הוספת תגובה



