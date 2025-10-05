היחסים ב-Winner למכבי ת"א נגד מכבי חיפה

יום ראשון הגיע ואחרי שהסופ”ש היה עמוס, גם היום יש שלל משחקים באירופה וגם בישראל. במוקד, מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה למשחק ענק, כשמעבר לים ברצלונה תתארח אצל סבילה, יובנטוס תפגוש את מילאן באיטליה ופאריס סן ז’רמן תשחק מול ליל.

נתחיל מבלומפילד. משחק ענק בו מכבי ת”א מארחת את מכבי חיפה, כאשר ניצחון של ז’רקו לאזטיץ’ וחניכיו קיבלו את היחס פי 1.55. שלוש נקודות מפתיעות של הירוקים מנגד זכה ליחס של פי 4.40, כשבמקרה של חלוקת נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.20.

ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

בספרד, ברצלונה תתארח אצל סביליה, אך כמובן שהקטלונים הם הפייבוריטים, כאשר האנזי פליק ושחקניו קיבלו יחס של פי 1.45. במקרה שהמארחת תשיג שלוש נקודות, המהמרים וגרפו לכיסם יחס של פי 5.20. תיקו בין שני הצדדים בהתמודדות קיבל יחס של פי 4.40.

האנזי פליק (IMAGO)

באיטליה, מפגש ענק, כאשר שם יחסי הכוחות יותר שוויוניים על הנייר. ניצחון של יובנטוס קיבל יחס של פי 2.55, ואילו ניצחון של מילאן קיבל יחס של פי 2.60. במקרה שהמשחק יסתיים ללא הכרעה, המהמרים על כך יגרפו לכיסם יחס של פי 3.00.

בצרפת, פאריס סן ז’רמן תתארח אצל ליל, כאשר אלופת אירופה קיבלה יחס של פי 1.65, כשמנגד ניצחון מפתיע של המארחת זכה ליחס של פי 4.20. תיקו בין הצדדים קיבל יחס נחמד של פי 3.80.