אהבה ממבט ראשון: הכניסה המהירה של בליץ'

אוהדיה הוותיקים של מכבי תל אביב בטח זוכרים את הרגעים האלה בכל עונה. מגיעים למשחקי גביע הטוטו עוד לפני שהכל מתחיל, הזדמנות ראשונה לצפות ברכש החדש, דריבל יפה, אולי שער, יש פתאום התאהבות וציפייה שהם פגשו פעם, כשהשחקן ההוא הגיע, או כשהכוכב המזדקן היה. ברוב המקרים התחושה ההיא נשארה כתחושה בלבד. “התאהבות גביע הטוטו” היו קוראים לה פעם ועם השנים, כאשר נכנסו יותר השתתפויות במפעלים האירופאים ופורמט הקיץ השתנה, גם התופעה הזו נעלמה.

ובכן, עד העונה. מכבי ת"א פתחה את הקיץ שלה עם הפסד באלוף האלופים להפועל באר שבע ומיד אחרי, הודחה מול פאפוס במוקדמות ליגת האלופות. המסלול בדרך אל הליגה האירופית עבר דרך שני משחקים שכולם היו שמחים לשכוח מול חאמרון המלטזית, ואז הגיעו המשחקים מול דינמו קייב בדרך להעפלה. אלא שרגע לפני, לוח המשחקים זימן מפגש חסר כל חשיבות בגביע הטוטו - משחק הדירוג מול הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד.

כמה ימים קודם, החתימה הקבוצה את כריסטיאן בליץ' בעסקת השאלה מאלקמאר, שהייתה קצת יותר מסתם עסקת השאלה. הסרבי היה ההתחלה של העסקה הגדולה יותר, מכירתו של ווסלי פטאצ'י להולנדים ב-7.3 מיליון אירו. כפי שנחשף ב-ONE עוד במהלך חודש יולי, ההצעה של ההולנדים הייתה כל הזמן - כסף, אחוזים עתידיים ושחקן בהשאלה ללא תמורה עם אפשרות רכישה. השחקן הזה היה בליץ'.

ווסלי פטאצ'י. המעבר שלו לאלקמאר הוביל את בליץ' לעשות את הדרך ההפוכה (IMAGO)

את הבכורה הוא רשם במשחק שבו עלו לדשא המחליפים שלא שיחקו עד לאותו רגע יותר מדי, מול אצטדיון לא מאוכלס מדי, במשחק לא מעניין מדי, אך התופעה ההיא של התאהבות גביע הטוטו, חזרה. המון שנים שזה לא קרה, ששחקן עולה למשחק כל כך לא חשוב ומראה לכולם כמה חשוב הוא הולך להיות. הוא חילץ, תיקל, לחץ, סידר שער ובעיקר הצליח להדביק את כולם בהתלהבות שלו. ביציאה מהאצטדיון לא היה אחד שלא מלמל לעצמו: “רק שזה לא התאהבות של גביע הטוטו”.

ואכן, כמה ימים אחר כך, מול דינמו קייב, כבר היה ברור לכולם, מכבי ת"א הביאה שחקן. לא כזה שצריך לבשל לאט, להכניס בהדרגה, אצלו אין סיבה לדבר על כך שלוקח לזרים זמן להתאקלם. הכניסה הייתה מיידית, חדה וחזקה, בדיוק כמו שהוא מתקל שחקנים על הדשא. בליץ' כבש מהר מאוד את אוהדי מכבי ת"א והדביק את הקבוצה בלהט שלו לקחת כל כדור. אלא שפתאום התגלה גם שחקן אחר ממה שאולי חשבו.

אוהדי מכבי תל אביב. בליץ' כבש אותם מהר מאוד (עמרי שטיין)

בעל בית במרכז המגרש, הקשר החכם שמנווט את המשחק, מסירות, חצים, דריבלים. בליץ' פתאום הראה שהוא החבילה השלמה וההופעות המרשימות המשיכו. כשלא פתח מול אותה הפועל ירושלים בליגה, כולם הבינו כי מצד אחד צריך לנוח ויש אירופה, ויחד עם זאת גם חששו, כאילו ההסתבכות באותו משחק כתבה את עצמה. אלא שאז בליץ' עלה מהספסל וגם בחסרון מספרי היכולות שלו לשלוט באמצע הובילו לכך שמכבי ת"א נראתה כאילו היא הכניסה שלושה שחקנים יותר.

הסרבי לא פתח בכל המשחקים וגם לא השלים 90 דקות בכל פעם ששותף, ועדיין זה מספיק לו כדי להוביל את הליגה בתיקולים ובדריבלים בממוצע למשחק, כן, קשר אחורי מוביל את ליגת העל בדריבלים, תנו לזה לשקוע. מעל הכל, הוא שינה את הקבוצה. כשהיא איתו זה אירוע אחד וכשהיא בלעדיו זה אירוע אחר. אם על הדשא הפער המקצועי איתו ניכר, יש גם סיפור אחד שקיבע סופית את זה שביציע כבר לא יוכלו לקבל את מכבי ת"א בלעדיו.

בפודקאסט מכבי ת"א ב-ONE חשפנו לפני מספר שבועות את אחד הסיפורים היותר חריגים שיש. בליץ', נוצרי, אך כזה שבאמונה שלו סבור שיש קדושה בחגים היהודים. כשהגיע לארץ, ביקש ללמוד עברית ואחת הסיבות היא הרצון שלו לקרוא את התנ"ך. עוד גילה לחברים שלו בחדר ההלבשה כי בדיוק כשם שהם צמים ביום הכיפורים, גם בלוח השנה שלו מסתתר צום כזה, רק שהוא מקיים אותו יום אחריהם.

כריסטיאן בליץ' יורד לתיקול (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אחרי המשחק מול דינמו זאגרב הוא גם סיפר את הסיפור בעצמו והקטע הפך לוויראלי עוד יותר. עבור הקהל זה באמת רגע לא רגיל. לא מספיק שהם התאהבו בו על הדשא, עכשיו הוא גם מרסק אותם גם מחוץ לו? ברשת כבר מסתובבת לה הבדיחה הדי צפויה: “אם היה משחק במכבי חיפה, זה היה מספיק כדי לקבל אזרחות”, והנה הערב (ראשון) ב-20:30 תגיע לבלומפילד אותה מכבי חיפה.

הפער המקצועי בין הקבוצות נראה כלפי חוץ גדול, כזה שאמור לשרת את הצהובים בדרך לניצחון, אך זה לא יקרה בלי הופעה מושלמת של בליץ'. כבר הוכח שאם הוא לא בשיאו, לצהובים קשה יותר. מכבי חיפה עשתה חיים קשים מאוד להפועל באר שבע, הגבילה אותה למצבים בודדים מאוד במשחק האחרון בסמי עופר, וגם תגיע הערב בהרכב שונה.

ז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ'. המאמן יצטרך את הקשר בשיאו (Picture by Pedja Milosavljevic)

זה לא יהיה טיול בבלומפילד והירוקים בהחלט יכולים להפתיע ולנצל את זה שמכבי ת"א שיחקה בליגה האירופית ביום חמישי האחרון ונועלת כעת רצף של שבעה משחקים ב-21 ימים. אבל, אם יש מישהו בקבוצה של לאזטיץ' שיכול להדביק את כולם בהתלהבות הבלתי נגמרת שלו ובלהט לנצח כל מאבק קטן על הדשא, לשים את העייפות בצד ל-90 דקות, זה בליץ'. עם הופעה טובה שלו, הסיכוי של מכבי ת"א לצאת לפגרה עם ניצחון על היריבה מחיפה יהיה גבוה בהרבה.