ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
102-74מכבי נווה שאנן1
91-74מכבי אחי נצרת2
71-33צעירי אום אל פאחם3
75-64עירוני נשר4
74-54הפועל ב.א.גרבייה5
65-54מ.ס. טירה6
57-84מ.כ. צעירי טירה7
52-33הפועל כרמיאל8
52-34מכבי אתא ביאליק9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
37-44הפועל בית שאן14
25-43בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
53-34בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
46-34מכבי עירוני אשדוד11
48-34הפועל ניר רמה"ש12
36-34הפועל מרמורק13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

דרך חדשה: טסלפפה חתם לשנתיים במכבי יבנה

פעם אחרונה שאימן בליגה א' הייתה לפני 7 שנים.  ניסוי הכלים הראשון יהיה מול שמשון ת"א. עוד היו באימון: יובל בן עמי, קובי מור ועידו דוידוב

|
עופר טסלפפה (שחר גרוס)
עופר טסלפפה (שחר גרוס)

מכבי יבנה מצאה לעצמה מאמן חדש. במועדון הוחלט היום (ראשון) שמי שיוביל מעתה והלאה את קבוצת הבוגרים מליגה א׳ יהיה עופר טסלפפה, המאמן בן ה-54. חתימתו של טסלפפה מגיעה לאחר הפרידה מסתיו אלימלך, שבמשחקו האחרון הפסיד 2:0 למכבי קריית גת. טסלפפה חתם באמצעות נציגו, אורן יחזקאל.

עופר טסלפפה חתם על חוזה של למעלה מ-16 אלף שקלים בחודש, כולל רכב צמוד, לעונה הנוכחית (2025/26) ולעונה הבאה – 2026/27, כשהמטרה, אם לא העונה הזו, להוביל את מכבי יבנה, לכל הפחות, לליגה הארצית, שצפויה להיות הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, כשתחילה אמורה להיות מאושרת בידי הנהלת ההתאחדות לקראת עונת המשחקים 2027/28.

אמש (מוצאי שבת) נצפה טסלפפה באימון מכבי יבנה, יחד עם שלושה שחקנים חדשים, שצפויים להחליף ראש בראש מי מאלו הקיימים, על מנת לא לחרוג את תקרת השכר של הבקרה התקציבית. השחקנים שהופיעו הם יובל בן עמי (24, מגן ימין), קובי מור (32, מגן שמאל) ועידו דוידוב (30, קשר), שלושה שאם יחתמו רשמית יהוו עוגן בקבוצה החדשה של טסלפפה.

כזכור, טסלפפה אימן בהפועל ראשון לציון ובמכבי יפו בין השנים 2024-2025, אך הוא פוטר. במרוצת השנים, אימן בהפועל קטמון ירושלים, עמה עלה לליגה הלאומית, אימן בסקציה נס ציונה, עמה עלה לליגת העל, וכך גם בהפועל פתח תקווה, עמה עלה לליגת העל.

ניסוי הכלים הראשון של טסלפפה יהיה במסגרת המחזור החמישי בליגה א׳ דרום, כשתצא מכבי יבנה לספורטק צפון בתל אביב, שם יפגוש עם קבוצתו החדשה את שמשון פזטל תל אביב. נכון להבוקר (ראשון), טרם נקבע מועד המשחק (מיקום ושעה). באם שמשון תפסיד, ייתכן ובמערכת יחליטו כי חי אבייב יפנה מקומו. שמו שם דור לי עלה בין המועמדים להחליפו, אם וכאשר.

