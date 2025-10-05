עם סגל חסר וחום כבד: ברצלונה יוצאת לסביליה

ברצלונה תתארח הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון ראמון סאנצ'ס פיחואן למפגש מול סביליה במסגרת המחזור השמיני בלה ליגה, כשהיא יודעת שניצחון ישיב אותה למקום הראשון בטבלה, אחרי שריאל מדריד ניצחה אמש את ויאריאל 1:3 ועלתה זמנית לפסגה, וישלח אותה עם חיוך אל פגרת הנבחרות הקרובה.

הקטלונים מגיעים למשחק לאחר הפסד 2:1 כואב לפ.ס.ז' בליגת האלופות באמצע השבוע, וינסו להתאושש במהירות כדי לצאת לפגרת הנבחרות במומנטום חיובי. המאמן האנזי פליק יתמודד שוב עם סגל חסר במיוחד, כאשר לרשימת הפצועים שממשיכה לכלול את מארק-אנדרה טר שטגן, גאבי, ראפיניה, חואן גארסיה ופרמין לופס, הצטרף שוב גם לאמין ימאל, שסובל מהחמרה בכאבים במפשעה וייעדר כשבועיים-שלושה.

הכוכב הצעיר חזר רק לאחרונה מהיעדרות בת ארבעה משחקים, ואף פתח בשני המשחקים האחרונים מול סוסיאדד ופ.ס.ז', אך סיים את ההתמודדות מול הצרפתים עם כאבים שימנעו ממנו לשחק בסביליה. המועדון מקווה כי יהיה כשיר לקלאסיקו ב-26 באוקטובר. העומס הפיזי ממשחק ליגת האלופות צפוי להוביל לשינויים בהרכב, כפי שנהוג אצל פליק, שביצע בממוצע כארבעה שינויים בהרכב מדי משחק העונה.

האנזי פליק (IMAGO)

ההרכב המשוער של ברצלונה

פליק צפוי לבצע מספר התאמות, כאשר בשער יהיה וויצ'ך שצ'סני. בהגנה עשויים לפתוח ז'ול קונדה ואלכס באלדה כמגנים, עם צמד בלמים שיכלול ככל הנראה את רונאלד אראוחו ואנדראס כריסטנסן. במרכז השדה, פליק שוקל לחזור לצמד הקלאסי, פרנקי דה יונג ופדרי, שפתח יחד בשישה מתוך תשעת המשחקים האחרונים. גאבי פצוע, וקאסאדו ישמש גיבוי מהספסל.

הקושי המרכזי הוא בחלק ההתקפי, שם פליק נותר עם מעט מאוד אופציות. ראפיניה, פרמין וימאל בחוץ, ופליק שוקל מספר וריאציות. אחת האפשרויות היא להציב את פראן טורס ומרכוס רשפורד באגפים, דני אולמו כקשר התקפי ורוברט לבנדובסקי בחוד. אפשרות אחרת היא לשלב את רוני ברדג’י, אולמו ורשפורד בשלישייה הקדמית, כשגם אופציית דרו באה בחשבון.

ההרכב המשוער: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן, אלכס באלדה, פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, פראן טורס, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.

לאמין ימאל. ייעדר (IMAGO)

המאזן המבטיח של ברצלונה בפיחואן

למרות הקושי, לברצלונה מאזן מצוין באצטדיון של סביליה. הקבוצה לא הפסידה שם בליגה מאז אוקטובר 2015, אז נוצחה 2:1. מאז, שמונה משחקים, שלושה ניצחונות רצופים ועוד שלוש תוצאות תיקו. בעונה שעברה הביסה בארסה את סביליה 1:4, למרות ששיחקה דקות רבות בעשרה שחקנים בעקבות הרחקתו של פרמין.

הטמפרטורות הצפויות בסביליה בשעת המשחק (כ-30 מעלות) עשויות להשפיע על קצב המשחק, אך בברצלונה יודעים: ניצחון, ועוד אחד חוץ מול יריבה עיקשת, הוא הדרך היחידה להתחיל את הפגרה עם ביטחון, ולהתכונן בראש שקט לקלאסיקו מול ריאל מדריד בעוד שלושה שבועות.