בטבריה מרוצים: זאת הגישה שאנחנו רוצים לראות

בעירוני טבריה שמחו מאוד אתמול (שבת) אחרי נצחון שני רצוף בליגה(0:1 על הפועל י-ם) ושער נקי שני רצוף, שעצרו את הסחף של שלושה הפסדים רצופים, בהם ספגה הקבוצה 16 שערים. המאמן, אלירן חודדה, חגג ביום שישי יום הולדת 44 וקיבל את המתנה מהשחקנים בדמות ניצחון.

“הגיע הזמן שככה נראה במגרש”, אמרו בהנהלת המועדון והמשיכו: “השחקנים לא הפסיקו לרוץ, היו סופר ממושמעים וככה אנחנו רוצים לראות אותם. אמרנו להם אחרי התבוסה בנתניה שאסור להראות ככה והם הפנימו”.

הקפטן גיא חדידה, אמר בסיום: "בשני המשחקים האחרונים אנחנו נראים אחרת לגמרי. מגיע על זה קרדיט לצוות המקצועי, שידע להרים אותנו ולתקן מה שצריך אחרי שלושת ההפסדים שהיו קודם ואני שמח מאוד שככה אנחנו נראים".

חיוכים בעירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה שפעו מחמאות לכל מי ששיחק. את עיקר המחמאות קיבלו סמביניה, על משחק טוב ושקט בהגנה, רון אונגר, במשחק שני רצוף טוב מאוד, כבלם מצד ימין, שני שחקני הכנף, ווהיב חביבאללה ואלי בלילתי, שגם הגנו טוב על הקו שלהם וגם תמכו הרבה בהתקפה.

בנוסף, מעל כולם בלטו שניים: סטניסלב בילנקי, שכבש את שער הניצחון והרבה לעשות עבודה ולהטריד את הגנת ירושלים. לחלוץ האוקראיני יש כבר שלושה שערים העונה, מחצית ממה שכבש כל העונה שעברה. “סטני עובד מאוד קשה”, העידו בקבוצה. “ברור שבשנה שנייה שלו במועדון הוא יהיה טוב יותר ועוד יכבוש הרבה השנה", סיכמו.

השני, כמובן, היה איש המשחק, השוער הפורטוגלי, רוג'ריו דוס סנטוס, שסיפק ארבע הצלות נפלאות וכשיצא מהאצטדיון הוא זכה למחיאות כפיים מאנשי המועדון. “הוא הביא היום את הניצחון”, אמרו עליו בקבוצה והמשיכו: “הוא הולך ומשתפר מתחילת העונה ומקבל בטחון. גם כשספגנו בצרורות זה ממש לא היה באשמתו”.

רוג'ריו סנטוס עולה לכדור (חג'אג' רחאל)

חדידה גם כן התייחס לשוער: “לא קל להיות זר במדינה שלא מכירים ולהיקלט ככה בקבוצה. הוא הביא לנו נקודות היום ואני מאוד שמח שהוא נראה כך. אנחנו, השחקנים, כמובן, משתדלים שירגיש בבית אצלנו ומחובר אלינו”.

הקבוצה תקבל היום ומחר מנוחה ותתחיל להתכונן למשחק הבא, אחרי פגרת הנבחרות, בסכנין (אצטדיון דוחא, 18.10). למשחק הזה יחזרו הארון שפסו, שישוב מעונש הרחקה, דוד קלטינס, שהיה חולה ובקבוצה מאמינים שגם אונדרז' באצ'ו, הבלם הצ'כי, יחלים עד אז מהפציעה בקרסול וישחק לראשונה בליגה. דניאל גולאני ממשיך בטיפולים והחלמה והוא צפוי להיעדר עוד כשלושה שבועות.