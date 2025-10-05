יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:15
ספורט אחר  >> כדורעף

נבחרת ישראל בכדורעף הוגרלה לאליפות אירופה

הכחולים-לבנים יפגשו את בולגריה, צפון מקדוניה, פולין, אוקראינה ופורטוגל בקיץ 2026, הארבע שיסיימו ראשונות ימשיכו. שטיין: "המטרה - שמינית גמר"

|
שחקני נבחרת ישראל בכדורעף (CEV)
שחקני נבחרת ישראל בכדורעף (CEV)

אמש (שבת), נבחרת ישראל הוגרלה במסגרת הגרלת אליפות אירופה 2026 לגברים בכדורעף שהתקיימה בבארי שבאיטליה, לבית שיתקיים בבולגריה בו ישחקו בספטמבר הבא מול נבחרות בולגריה, צפון מקדוניה, פולין, אוקראינה ופורטוגל. ארבע הראשונות בבית יעפילו לשלב שמינית הגמר.

מאמן הנבחרת איתמר שטיין: "אני בסך הכל מרוצה מההגרלה. מצד אחד נקבל ניסיון ונשחק נגד שתיים מהנבחרות הכי טובות בעולם, פולין ובולגריה. ומצד שני אני חושב שנוכל להתמודד ויש לנו סיכויים לנצח את מקדוניה ופורטוגל וגם הזדמנות לבחון את כוחנו נגד נבחרת אוקראינה החזקה. המטרה תהיה העפלה לשלב 16 האחרונות".

ההעפלה לאליפות אירופה הגיעה לאחר שישראל ניצחה 2:3 את אסטוניה רק לפני חודש וחצי, כשבסיום רשמה ציון דרך היסטורי עם ההעפלה, כאחת מחמש הסגניות הטובות ביותר בשלב המוקדמות.

איתמר שטיין (לילך וויס-רוזנברג)איתמר שטיין (לילך וויס-רוזנברג)
