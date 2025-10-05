יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
123-86קריסטל פאלאס5
119-137צ'לסי6
116-77סנדרלנד7
106-146מנצ'סטר סיטי8
1011-97מנצ'סטר יונייטד9
86-76אברטון10
89-96ברייטון11
811-87פולהאם12
811-77לידס13
711-96ברנטפורד14
65-46ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
416-67ווסטהאם19
113-46וולבס20

"וירץ ואיסאק מביכים, סלאח לא יכול לפגוע בדלת"

ביקורת חריפה על ליברפול אחרי הפסד שלישי ברצף, הפעם 2:1 דרמטי לצ'לסי: "היא במשבר". סלוט: "יוצרים יותר מצבים מהיריבות". בצ'לסי חגגו עם אסטבאו

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

בתחילת העונה כולם הגדירו את ליברפול כווינרית בלתי רגילה, אבל לפתע יש סדקים רבים במכונה של ארנה סלוט והאדומים הפסידו אמש (שבת) 2:1 עמוק בתוך תוספת הזמן לצ’לסי, ובכך הם איבדו את הפסגה בליגה האנגלית לארסנל, שניצחה במשחק שלה את ווסטהאם.

באנגליה ביקרו בחריפות את ליברפול: “ליברפול במשבר”, זעקו ב’דיילי מייל’. “פלוריאן וירץ ואלכסנדר איסאק לא התחברו בכלל עדיין וזה בשפה עדינה הם מביכים עד כה מאז שהם הגיעו לליברפול, ובשפה לא עדינה מוחמד סלאח לא יכול לפגוע בדלת”.

המייטי רדס הפסידו שלושה משחקים ברצף, לקריסטל פאלאס בתוספת הזמן, לגלאטסראיי בליגת האלופות ולצ’לסי גם כן בתוספת הזמן, ושלושה הפסדים ברציפות זה דבר שלא קרה עדיין לארנה סלוט כמאמן הקבוצה, והוא היה מאוכזב בסיום.

שחקני ליברפול שבורים (IMAGO)שחקני ליברפול שבורים (IMAGO)

סלוט אמר בסיום: “אחרי שהשגנו שוויון היינו טובים וחיכיתי שנכבוש את השני, אבל זה יכול היה ללכת לכל כיוון וזה הלך לכיוון שלהם. זה פרטים קטנים שמכריעים, גם כאן וגם נגד פאלאס יצרנו יותר מצבים מהיריבה, אבל האמת היא שכבשנו בסוף רק שער אחד בשני המשחקים הללו והיריבה כבשה שניים”.

בצד השני חגיגות גדולות, כאשר המאמן אנזו מארסקה ביצע ספרינט אדיר לשחקנים שלו אחרי הגול והוא הורחק עם צהוב שני. מארק קוקורייה אמר בסיום: “אסטבאו עלה למשחק ראשון שלו נגד ליברפול והעלה את הקצב, הוא הכניס אופי. קשה לבוא מהספסל במשחק כזה והוא עשה את ההבדל”.

טירוף בצטירוף בצ'לסי (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */