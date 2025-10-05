"אנחנו מתקדמים במטרה להגדיל את שם המועדון"

משחק מרגש במיוחד שוחק הלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק, שם ברוקלין נטס המקומית מה-NBA אירחה את הפועל ירושלים. המשחק לא היה כוחות ממש, כאשר קבוצה אחת משחקת בליגה הטובה בעולם והיא גם ניצחה בקלות רבה, כשהנטס חגגו עם 88:123 במשחק ההכנה הראשון שלהם לקראת עונת ה-NBA הקרובה.

מאמן הפועל ירושלים, יונתן אלון, אמר: “העיקר שכולם בריאים, זה הכי חשוב לי. חוויה גדולה, כבוד גדול להתארח, תודה רבה לברוקלין ולצוות שאירח אותנו. אני פחות מתרגש מזה, אני חושב על המשמעות למועדון שלנו וכל מה שעברנו פה, ההערכה שאנחנו מקבלים מה-NBA ומהארגון, זה אמיתי לראות את היחס שקיבלנו ממועדונים שהגיעו רק לדבר איתנו, כבוד גדול.

“NBA אירופה? לגמרי, ההנהלה שלנו עובדת בצורה מאוד ברירה, השקעה, בלי צלצולים, מתקדמים בהרבה כיוונים, להגדיל את השם של המועדון ויש מטרות ברורות, שמח שרואים את זה. יש דברים לקחת? יש קטנים, אני שמח מהמשחק האגרסיבי עם חוסר הגארדים שלנו, זה מקדם אותנו. להגיד שהתכוננו טקטית? זה לא, אבל זו לא המטרה של המשחק. יש עוד מטרות, צריך לדעת איפה לשים את הדגשים והמטרה. בן שרף ודני וולף? מדהים, דיברתי איתם לפני המשחק וכל הכבוד להם, הם מייצגים אותנו בכבוד, עובדים קשה ומקבלים מחמאות, רק שימשיכו ושיהיו עוד כאלה”.

שחקני הפועל ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)

יובל זוסמן אמר: “חוויה כיפית, מרגשת, מרעננת בשבילנו, לשחק מול קבוצת NBA, מול קהל יהודי וישראלי, זה נתן אנרגיות, לשיר את התקווה ולשמוע את הקהל מריע, זה כיף ונותן תחושה טובה. חווינו קבוצה שיש לך הרבה מה להוכיח, שכנראה שהיא הרבה מעל הרמה שלנו בכמה דרגות, סה”כ חוויה להרגיש את המשחק נגדם, לשחק מול שחקנים כאלה יותר פיזים וגדולים ממה שאנחנו רגילים, זה משהו שנלמד מזה להמשך. הקבוצות שנפגוש לא יהיו ברמה הזאת, אבל דברים שאנחנו יכולים לקחת ולשפר מהמשחק, ננסה לעשות את זה”.

קאדין קרינגטון סיכם: “הייתה חוויה טובה מאוד, לבוא לכאן, לשחק מול הרבה אוהדים ישראלים. ברור שלשחק נגד קבוצת NBA זה קשה, אבל אני מרגיש שכולם עשו עבודה טובה, כולם הראו את עצמם בצורה חיובית ואני אסיר תודה על ההזדמנות הזו”.