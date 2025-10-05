תסכול בק"ש: לא ייאמן שלא ניצחנו את המשחק

תסכול גדול בעירוני קריית שמונה לאחר ה-0:0 אמש (שבת) עם הפועל חיפה, במה שהפך למשחק השלישי של הקבוצה ללא ניצחון, אך שוב, הקבוצה של שי ברדה שלטה והייתה טובה יותר, אבל שבה פעם נוספת ללא הנקודות.

להגיד שזה לא היה היום של הקבוצה מהצפון, זה יהיה אנדרסטייטמנט: שני פנדלים מוחמצים, שער גבולי שנפסל ושליטה מוחלטת, לא הספיקו לניצחון ובעיקר יצרו לא מעט תחושות מאכזבות בסיום.

“98 דקות הייתה קבוצה אחת על המגרש. זה פשוט לא ייאמן: שני פנדלים, גול שנפסל, מה צריך עוד? זה היה יום שכאילו כלום לא הלך לנו. לא ייאמן שלא ניצחנו את המשחק הזה”, אמרו במועדון בסיום.

שי ברדה (עמרי שטיין)

המאמן שי ברדה, אסף את השחקנים בסיום ועודד אותם כשאמר שהוא גאה בהם, אך בפועל, ק"ש תצא לפגרת הנבחרות כשהיא עם חמש נקודות, רגע לפני משחקים מול הפועל ב"ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה: “אנחנו נראים טוב, אבל חסרה לנו איכות”, הודו במועדון.

“אני באמת חושב שמה שנבנה השנה הוא מיוחד. ב-90% מהמשחקים העונה שיחקנו בצורה יפה ושלטנו. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות משהו מיוחד. ברור שאנחנו צריכים לקחת את הנקודות ולהראות את זה במגרש. הפנדלים המוחמצים? אין שחקן שלא מחטיא פנדל ואין מה להרחיב על זה יותר מדי”, סיכם בסיום הקפטן אריאל שרצקי, שחזר להרכב לראשונה בליגת העל מאז חזר מהפציעה.

אריאל שרצקי. פתח לראשונה מאז הפציעה בהרכב (ראובן שוורץ)

"זה כיף גדול לפתוח בהרכב אחרי שנה כל כך קשה וזה רגע שחיכיתי לו. עד עכשיו אנחנו בונים את זה בהדרגה ונכנסתי למעט דקות בסוף. אני מקווה שאחרי פגרת הנבחרות אוכל להיות כמו שחקן רגיל לגמרי”, התייחס לחזרה מהפציעה.