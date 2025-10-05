יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:34
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

תסכול בק"ש: לא ייאמן שלא ניצחנו את המשחק

אחרי התיקו מול הפועל חיפה בקבוצה אמרו: "הייתה קבוצה אחת על המגרש". ברדה ניסה לעודד, שרצקי שפתח: "אחרי שנה כל כך קשה עבורי זה רגע שחיכיתי לו"

|
שחקני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (עמרי שטיין)
שחקני קריית שמונה מאוכזבים בסיום (עמרי שטיין)

תסכול גדול בעירוני קריית שמונה לאחר ה-0:0 אמש (שבת) עם הפועל חיפה, במה שהפך למשחק השלישי של הקבוצה ללא ניצחון, אך שוב, הקבוצה של שי ברדה שלטה והייתה טובה יותר, אבל שבה פעם נוספת ללא הנקודות.

להגיד שזה לא היה היום של הקבוצה מהצפון, זה יהיה אנדרסטייטמנט: שני פנדלים מוחמצים, שער גבולי שנפסל ושליטה מוחלטת, לא הספיקו לניצחון ובעיקר יצרו לא מעט תחושות מאכזבות בסיום.

“98 דקות הייתה קבוצה אחת על המגרש. זה פשוט לא ייאמן: שני פנדלים, גול שנפסל, מה צריך עוד? זה היה יום שכאילו כלום לא הלך לנו. לא ייאמן שלא ניצחנו את המשחק הזה”, אמרו במועדון בסיום.

שי ברדה (עמרי שטיין)שי ברדה (עמרי שטיין)

המאמן שי ברדה, אסף את השחקנים בסיום ועודד אותם כשאמר שהוא גאה בהם, אך בפועל, ק"ש תצא לפגרת הנבחרות כשהיא עם חמש נקודות, רגע לפני משחקים מול הפועל ב"ש, מכבי ת"א ומכבי נתניה: “אנחנו נראים טוב, אבל חסרה לנו איכות”, הודו במועדון.

“אני באמת חושב שמה שנבנה השנה הוא מיוחד. ב-90% מהמשחקים העונה שיחקנו בצורה יפה ושלטנו. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות משהו מיוחד. ברור שאנחנו צריכים לקחת את הנקודות ולהראות את זה במגרש. הפנדלים המוחמצים? אין שחקן שלא מחטיא פנדל ואין מה להרחיב על זה יותר מדי”, סיכם בסיום הקפטן אריאל שרצקי, שחזר להרכב לראשונה בליגת העל מאז חזר מהפציעה.

אריאל שרצקי. פתח לראשונה מאז הפציעה בהרכב (ראובן שוורץ)אריאל שרצקי. פתח לראשונה מאז הפציעה בהרכב (ראובן שוורץ)

"זה כיף גדול לפתוח בהרכב אחרי שנה כל כך קשה וזה רגע שחיכיתי לו. עד עכשיו אנחנו בונים את זה בהדרגה ונכנסתי למעט דקות בסוף. אני מקווה שאחרי פגרת הנבחרות אוכל להיות כמו שחקן רגיל לגמרי”, התייחס לחזרה מהפציעה.

