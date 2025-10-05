יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יואב כץ: צריכים לשלוח שני זרי פרחים לאנטמן

בעלי הפועל חיפה ידע למי להודות על ה-0:0 נגד ק"ש: "שיחקנו גרוע, לא הצלחנו לחבר שלוש מסירות". השוער: "בפנדל הראשון ידעתי מראש, השני תחושה"

|
ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)
ניב אנטמן בטירוף (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה לא הסתירו את האכזבה מהיכולת אתמול (שבת) מול עירוני ק"ש, משחק שכזכור הסתיים ב-0:0, הרבה הודות ליכולת המצוינת של השוער ניב אנטמן שהפך לגיבור המשחק בזכות עצירת שני פנדלים. המגן סנה גומז שהוחלף בגלל פציעה ייבדק ולגביו יש חשש לקרע בשריר התאומים. המאמן גל אראל שזכה עד כה ובצדק ללא מעט פרגונים על היכולת שלו להעמיד קבוצה טקטית טובה מודע ליכולת החלשה של קבוצתו במשחק אתמול ויסיק מסקנות לגבי מספר שחקנים.

הבעלים יואב כץ :" שיחקנו גרוע ולא הצלחנו לחבר שלוש מסירות. אנחנו צריכים לשלוח שני זרי פרחים לניב אנטמן על כך שהשאיר לנו נקודה. יש לנו כרגע 8 נקודות שהן פחות מחמישים אחוזי הצלחה. נצטרך לדעת כבר במשחק הבא מול ריינה לאסוף שלוש נקודות כדי לברוח מהאזור המסוכן".

ניב אנטמן שמוכיח כל פעם מחדש כמה שנים הוא בזבז לחינם כשוער שני אמר: "הצוות הכין אותי לקבוצה היריבה ולבועטים שלהם. הפנדל הראשון מראש ידעתי שאני מזנק ובפנדל השני הייתה לי תחושה. זו לא קלישאה, הפנדל תלוי יותר בבועט".

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)

על הריצה בסיום לאביו גיורא אנטמן ששימש כמאמן השוערים בנבחרת ישראל וישב ביציע אמר: "אבא שלי גאה בי, מלווה אותי תקופה ארוכה בכל השנים שחיכיתי להזדמנויות לשחק ושמח שהיום נתתי לו סיבות לשמוח. לא הפסדנו היום אז גם את הנקודה אנחנו מחבקים. הדקות הראשונות קצת הכניסו אותנו לקפאון, פחות התחבר והיה חוסר בטחון והכל היה יותר קשה".

