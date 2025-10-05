יואב כץ: צריכים לשלוח שני זרי פרחים לאנטמן

בהפועל חיפה לא הסתירו את האכזבה מהיכולת אתמול (שבת) מול עירוני ק"ש, משחק שכזכור הסתיים ב-0:0, הרבה הודות ליכולת המצוינת של השוער ניב אנטמן שהפך לגיבור המשחק בזכות עצירת שני פנדלים. המגן סנה גומז שהוחלף בגלל פציעה ייבדק ולגביו יש חשש לקרע בשריר התאומים. המאמן גל אראל שזכה עד כה ובצדק ללא מעט פרגונים על היכולת שלו להעמיד קבוצה טקטית טובה מודע ליכולת החלשה של קבוצתו במשחק אתמול ויסיק מסקנות לגבי מספר שחקנים.

הבעלים יואב כץ :" שיחקנו גרוע ולא הצלחנו לחבר שלוש מסירות. אנחנו צריכים לשלוח שני זרי פרחים לניב אנטמן על כך שהשאיר לנו נקודה. יש לנו כרגע 8 נקודות שהן פחות מחמישים אחוזי הצלחה. נצטרך לדעת כבר במשחק הבא מול ריינה לאסוף שלוש נקודות כדי לברוח מהאזור המסוכן".

ניב אנטמן שמוכיח כל פעם מחדש כמה שנים הוא בזבז לחינם כשוער שני אמר: "הצוות הכין אותי לקבוצה היריבה ולבועטים שלהם. הפנדל הראשון מראש ידעתי שאני מזנק ובפנדל השני הייתה לי תחושה. זו לא קלישאה, הפנדל תלוי יותר בבועט".

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם ניב אנטמן (עמרי שטיין)

על הריצה בסיום לאביו גיורא אנטמן ששימש כמאמן השוערים בנבחרת ישראל וישב ביציע אמר: "אבא שלי גאה בי, מלווה אותי תקופה ארוכה בכל השנים שחיכיתי להזדמנויות לשחק ושמח שהיום נתתי לו סיבות לשמוח. לא הפסדנו היום אז גם את הנקודה אנחנו מחבקים. הדקות הראשונות קצת הכניסו אותנו לקפאון, פחות התחבר והיה חוסר בטחון והכל היה יותר קשה".