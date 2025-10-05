"פספוס גדול, לא היינו צריכים להפסיד את זה"

אחרי פתיחת עונה מרשימה בכל המסגרות, הפועל תל אביב רשמה אמש (שבת) את ההפסד הראשון שלה העונה, 2:1 למוליכה הפועל באר שבע באצטדיון טרנר. החבורה של אליניב ברדה יכולה להרגיש תחושת החמצה, בעיקר בשל המחצית הראשונה הטובה שהציגה, שהייתה אחת המרשימות שלהם מתחילת העונה.

“מרגישים פספוס גדול, לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה”, אמרו בחודורוב, “הפועל באר שבע לא הייתה יותר טובה מאיתנו ולצאת ככה עם מחמאות זה הדבר שהכי אנחנו לא רוצים. יש הרבה מה להגיד על ההחלטות שיפוט, הגיע אדום לקאנגווה”.

למרות ההפסד, בחודורוב לוקחים הרבה דברים טובים. מאמן הקבוצה אליניב ברדה עשה הכנה טקטית ארוכה באימון המסכם שהוכיחה את עצמה ברוב שלבי המשחק, כשהפערים בעיקר בקישור צומצמו משמעותית ולפרקים התמודדו שווה בשווה מול באר שבע בטרנר. “לא נפלנו מבאר שבע אפילו לרגע. היינו צריכים לרדת למחצית ביתרון, זה היה בידיים שלנו”, אמרו בהפועל.

"הגיע אדום לקאנגווה". קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

במועדון לא הסתירו את הזעם על צוות השיפוט שלא הכריע בכרטיס אדום לקינגס קאנגווה ומשריקת הפנדל שאפשרה לבאר שבע להכריע את המשחק. בהפועל חלוקים, כשאלה שטענו שהגיע פנדל אומרים כי “מדובר בהחלטה שנויה במחלוקת מאוד, שלא הייתה צריכה להישרק”.

לצד האכזבה מהתוצאה, היו גם לא מעט נקודות אור של מספר שחקנים. סתיו טוריאל כבש שער יפהפה שהשווה זמנית ל-1:1, והמשיך לבסס את עצמו כאקס פקטור של הקבוצה. גם הקשר הברזילאי לוקאס פלקאו זכה למחמאות לאחר עוד הופעה אגרסיבית עם הרבה נוכחות בקישור.

כעת ינצלו במתחם חודורוב את פגרת הנבחרות כדי להוריד עומסים ולהתכונן בדריכות לדרבי התל אביבי הגדול מול מכבי תל אביב, שייערך מיד לאחר החזרה מהפגרה. מור בוסקילה, שלא נכלל בסגל עקב נקע באצבע ברגל, צפוי לחזור לאימונים מלאים ויעמוד לרשותו של אליניב ברדה בדרבי.

לוקאס פלקאו. קיבל מחמאות אחרי עוד הופעה אגרסיבית (רדאד ג'בארה)

מי שעשוי להחמיץ את הדרבי הוא שחר פיבן, שמתח את המפשעה ויעבור היום צילום אולטראסאונד שיקבע האם ייאלץ להיעדר בחודש וחצי הקרוב. “אם נמשיך לשחק כך, ננצח הרבה משחקים בליגה”, אמר אחד השחקנים, “הפסד כזה לא ישבור אותנו הוא רק יגרום לנו להגיע לדרבי עוד יותר רעבים”. גם רועי אלקוקין ועומרי אלטמן ירדו פצועים וייבדקו לקראת הדרבי.