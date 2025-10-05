"היה בידיים שלנו, מה עוד יכולים לבקש בטדי?"

הפועל פ"ת הגיעה אמש (שבת) לאצטדיון טדי במטרה להראות שהיא באה לשחק כדורגל ואף הוליכה והגיעה למצב של יתרון מספרי, אך דווקא ביתרון 2:1, החבורה של עומר פרץ איבדה את הראש ונוצחה 5:2.

הפרצופים בחדר ההלבשה אמרו הכול, כאשר השחקנים ואנשי הצוות התקשו להאמין איך הם איבדו את המשחק שהיה בידיים שלהם. פ"ת יצאה עם לא מעט מחמאות, גם ממאמן היריבה ברק יצחקי, שהתרשם גם מג'וסלין טאבי, אך זהו הפסד שני רצוף ובפ"ת יצטרכו להבין מה הוביל משחק שהיה בידיים שלהם להתפתח ככה.

“זה היה משחק בידיים שלנו: גול לנו, אדום להם, מה עוד אנחנו יכולים לבקש מטדי? זו נאיביות עם פראייריות”, הודו במועדון. “זה שכר הלימוד שלנו, כי עם כל הכבוד למחמאות, אנחנו צריכים נקודות”.

צ'יפיוקה סונגה חוגג. סחט מחמאות (אורן בן חקון)

במועדון החמיאו לצ'אפיוקה סונגה שהיה טוב ובלט, כאשר גם ג'וסלין טאבי, הראה ניצוצות, אך עדיין מתקשה בקבלת ההחלטות. אוראל דגני, שהיה אמור לפתוח, עדכן בבוקר המשחק שהוא סובל מרגישות בשריר האחורי ומתן גושה הוקפץ להרכב, כאשר הוא זכה למחמאות.

“אני חושב שמול מכבי ת"א התחלנו בסדר, אבל לא באמת היינו שם עד הסוף ופערי הרמות היו גדולים מדי. הפעם הרגשנו טוב בדשא והמשחק היה בשליטה שלנו גם מול 11 שחקנים. הרגשתי את הקבוצה טובה, יוזמת ומגיעה למצבים. לא היה חסר הרבה שהיינו עושים 0:2 ומסיימים את המשחק, בטח עם האדום שהם קיבלו. זה לא שהפסדנו במשחק רגיל והם היו יותר טובים. זה משחק שהיה בידיים שלנו: הייתי בדשא ואני עדיין לא מעכל את מה שקרה. אנחנו מתוסכלים באמת”, סיכם בכאב הקשר תומר אלטמן.

תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

“דיברנו במחצית וגם לפני המשחק, שהם יכולים לחזור ממצבים נייחים בטח כשיש מולך את עומר אצילי. יכולנו להזיז את הכדור יותר ואז הם לא היו מבקיעים כי זו גם דרך לעשות הגנה אבל איבדנו כדורים מהר מדי. לא הליגה שלנו? קשה לי להסכים. בית"ר קבוצה יותר איכותית וטובה על הנייר גם מבחינה הטבלה. הפעם היינו שווים אם לא יותר טובים. אולי מול מכבי ת"א הרגשנו שזו ליגה אחרת, אבל לא הפעם”.

האווירה של טדי: “מתחילת המשחק הרגשנו את הקהל, אלו עוצמות שאני לא זוכר ושיחקתי בליגת העל. אבל ידענו לעבור את הפתיחה כמו שצריך ולאט לאט נכנסנו למשחק. במקום שנעשה את ה-0:2 והקהל שלהם יתהפך עליהם, הם חזרו למשחק ואז עם האנרגיות זה הפך קשה. נשברנו בסוף לצערי. אם אנחנו נאיביים? ברור שאחרי מה שקרה אפשר להגיד את זה. אבל אני לא חושב שאנחנו שחקנים נאיביים, אלו דברים קטנים. נצטרך ללמוד מזה ועם כל ההפסד המצער, כולם ראו שאנחנו קבוצה טובה ובע"ה ניקח את הנקודות במשחקים הבאים”.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

על פתיחת העונה: “אני לא מופתע מהיכולת שלנו כי האמנתי מההתחלה בסגל הזה בראשות הצוות המקצועי עומר וניר, שהם אנשי מקצוע ואתם רואים איך אנחנו עומדים על הדשא. אני שמח שהתחלנו טוב, אבל אנחנו אחרי שני הפסדים ונצטרך לתקן את זה מול הפועל ירושלים ושוב לצאת לדרך חדשה. יש לנו עכשיו משחקים מול קבוצות שכביכול בליגה שלנו וצריך להביא נקודות”.

על יכולתו של ג'וסלין טאבי: “בסוף רואים שאלו עוצמות אחרות ודריבל ברמה הכי גבוהה. הוא יצטרך לשפר את קבלת ההחלטות והסיומת ואם הוא יעשה את זה הוא יוכל להגיע הכי רחוק שיש. בעוצמות ובדריבל הוא שם, אני לא חושב שיש שחקן הגנה שיכול לעמוד איתו באחד על אחד”.