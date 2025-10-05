יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

בב"ש חוגגים: אנחנו יודעים לנצח גם כשלא הולך

המוליכה מאושרת מיציאה לפגרה במאזן מושלם אחרי 1:2 על הפועל, מחמאות לדוידזאדה: "מנהיג, השער זה בונוס". כעס על קאנגווה: "אף אחד לא מעל המועדון"

|
אור בלוריאן וג'וניור דיופ מרוצים מהניצחון (רדאד ג'בארה)
אור בלוריאן וג'וניור דיופ מרוצים מהניצחון (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון ההיסטורי על מכבי חיפה שהוביל לפתיחה הטובה בתולדות המועדון, הפועל באר שבע ממשיכה לשמור על המקום הראשון וגם על המאזן המושלם שלה בליגת העל. אמש (שבת), אחרי קרב לא פשוט מול הפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וק יצאה שוב עם חיוך הפעם לאחר 1:2 ביתי באצטדיון טוטו טרנר, ששומר אותה על מאה אחוז הצלחה של שישה ניצחונות משישה משחקים. 

למרות הניצחון, במועדון מודים שהקבוצה שוב לא הזכירה את היכולת הנהדרת של המחזורים האחרונים, אבל שוב ידעה לקחת את הנקודות. "במחצית הראשונה שיחקנו לידיים של הפועל תל אביב. הם סגרו אותנו טוב באמצע, לא מצאנו יותר מדי פתרונות. אחרי השינויים במחצית השנייה זה השתפר והראינו שוב שאנחנו יודעים לנצח גם כשלא הולך כמו שאנחנו דורשים מהשחקנים". 

מי שבלט מעל כולם היה אופיר דוידזאדה, שנתן את אחד המשחקים הטובים שלו בשנים האחרונות כולל שער יתרון, פעולות הגנתיות מצוינות וחיבור מחודש עם הקהל, שסלח לו סופית. אגב, זה היה רק השער השני של דוידזאדה במדי הפועל באר שבע, הראשון נכבש לפני 13 שנה, במשחק חוץ נגד הפועל חיפה. "אופיר מנהיג בחדר ההלבשה, התרומה שלו לא מפתיעה אף אחד. השער שהוא כבש זה בונוס מתוק על עבודה קשה", אמרו חבריו לקבוצה. 

קוז'וק: "הכל צריך להילקח בפרופורציה"

גם לוקאס ונטורה הוכיח שהוא חוזר לעצמו עם הרבה תשוקה, מאבקים אגרסיביים והנהגה במרכז הקישור של באר שבע. דן ביטון, כמובן, המשיך את הפורמה האדירה שלו עם שער נוסף, שמיני העונה, ורצף של 11 משחקים רצופים בליגה שבהם מצא את הרשת. אגב, ביטון כמו מתן בלטקסה היה בספק למשחק בגלל וירוס, אבל לא ויתר על המשחק ובעזרת הצוות הרפואי יכול היה לפתוח. גם אור בלוריאן שנמצא בכושר מצוין ואמיר גאנח שעלה והוסיף הרבה יצירתיות קיבלו מחמאות מהצוות המקצועי. 

מאחורי הקלעים, דווקא עמדת השוער סיפקה רגעים של מתח לפני המשחק. בבאר שבע היו מעט לחוצים בנוגע לאופיר מרציאנו, אחרי ששעות בודדות שלפני המשחק אשתו ילדה בשעה טובה בת בבית החולים סורוקה. מרציאנו, ששהה לצידה עד הרגע האחרון, הגיע ממש דקות לפני ההתכנסות היישר מסורוקה, אך הספיק להגיע בזמן, ופתח בהרכב. במועדון בירכו אותו על הולדת הבת והתרגשו לראות את המחויבות שהפגין, כשלמזלו החלק שלו בשער לא מנע את הניצחון בסוף.

בבאר שבע לא אהבו לראות את התגובה של קינגס קנגוואה אחרי שהוחלף. קנגוואה עם השריקה רצה לרדת ישירות לחדר ההלבשה, אבל ניב אליאסי והלדר לופס מנעו ממנו בכוח וזה נשאר להודות לקהל. "אף שחקן לא מעל המועדון, גם קנגוואה, שהוא אחד השחקנים הכי חשובים ואיכותיים שלנו. מצד שני, זה גם מראה כמה הוא רוצה ומחויב לעזור לקבוצה. נטפל בזה אבל לא נעשה מזה יותר מדי", אמרו במועדון.

קינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד גקינגס קאנגווה מסמן שקט (רדאד ג'בארה)

בבאר שבע יתנו מנוחה למספר שחקנים אבל יגבירו את הקצב לארבעת הפצועים מיגל ויטור, חמודי כנעאן, הלדר לופס וניב אליאסי. הארבעה צפויים לשוב לכשירות מלאה אחרי פגרת הנבחרת, מה שיאפשר לקוז'וק לקבל סוף סוף סגל כמעט מלא, לקראת המשחק הבא נגד הפועל קריית שמונה.

