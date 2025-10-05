ויאריאל זועמת: בלתי אפשרי לנצח ככה בברנבאו

מהצד של ריאל מדריד הכל רגיל, הקבוצה ניצחה אתמול 1:3 את ויאריאל, רשמה ניצחון שני ברציפות בכל המסגרות מאז ההפסד המביך בדרבי, עלתה לפחות זמנית למקום הראשון ויצאה לפגרת הנבחרות עם חיוך. אבל עבור הצהובים, ממש לא רגוע אצלם, והם רותחים על השיפוט בהתמודדות בסנטיאגו ברנבאו, בטענה לכך שהם קופחו בגדול.

לא מעט אירועים מעוררי מחלוקת היו בבירת ספרד במשחק. תחילה היה את הכרטיס האדום של סנטיאגו מוריניו על ויניסיוס, ולאחר מכן הברזילאי סחט פנדל, כששני המקרים לטענת ויאריאל לא נכונים. המאמן מרסילנו לא הסתיר את הכעס שלו: “אני לא אדבר על שופטים, אתן לוועדה הטכנית שלהם להחליט, אבל אני בטוח שהכל יהיה בסדר”, אמר בציניות. “אם אתם שואלים אותי 200 שאלות על השיפוט, אז אולי כן קרה משהו”.

גם השחקנים לא אהבו את מה שקרה על הדשא, כאשר הקשר סנטי קומסנייה אמר לאחר המשחק: “כבר קשה גם ככה לנצח בברנבאו, ההחלטות של השופט הופכות את זה לבלתי אפשרי לנצח כאן. הפנדל בעייתי מאוד, ויניסיוס בועט עם שתי רגליים, וגם ההרחקה, מוריניו רק עמד מולו וקיבל כרטיס אדום”.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

שדרן הרדיו הוותיק מנולה לאמה אמר באמצע השידרו: “אם זה צהוב, צריך פשוט ללכת הביתה. בקושי נגעו בוויניסיוס, זו לא עבירה בכלל”. הקולגות שלו בשידור הסכימו: “זה אפילו לא פאול, ויניסיוס עשה הצגה. השיפוט היה רע מאוד”. מרסילנו סיכם באכזבה: “שיחקנו טוב לפרקים, יצרנו מצבים, ואז הכל השתנה. קיבלנו גול, נשארנו בעשרה שחקנים ואיבדנו סיכוי, זה מתסכל”.