ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ויאריאל זועמת: בלתי אפשרי לנצח ככה בברנבאו

הצהובים רותחים מהשיפוט ב-3:1 לריאל, סנטי קומסנייה: "ויניסיוס עשה הצגה, בקושי נגעו בו". מרסלינו: "אתן לוועדה להכריע, אבל אני בטוח שהכל בסדר"

|
לא רגוע בין ריאל לוויאריאל (IMAGO)
לא רגוע בין ריאל לוויאריאל (IMAGO)

מהצד של ריאל מדריד הכל רגיל, הקבוצה ניצחה אתמול 1:3 את ויאריאל, רשמה ניצחון שני ברציפות בכל המסגרות מאז ההפסד המביך בדרבי, עלתה לפחות זמנית למקום הראשון ויצאה לפגרת הנבחרות עם חיוך. אבל עבור הצהובים, ממש לא רגוע אצלם, והם רותחים על השיפוט בהתמודדות בסנטיאגו ברנבאו, בטענה לכך שהם קופחו בגדול.

לא מעט אירועים מעוררי מחלוקת היו בבירת ספרד במשחק. תחילה היה את הכרטיס האדום של סנטיאגו מוריניו על ויניסיוס, ולאחר מכן הברזילאי סחט פנדל, כששני המקרים לטענת ויאריאל לא נכונים. המאמן מרסילנו לא הסתיר את הכעס שלו: “אני לא אדבר על שופטים, אתן לוועדה הטכנית שלהם להחליט, אבל אני בטוח שהכל יהיה בסדר”, אמר בציניות. “אם אתם שואלים אותי 200 שאלות על השיפוט, אז אולי כן קרה משהו”.

גם השחקנים לא אהבו את מה שקרה על הדשא, כאשר הקשר סנטי קומסנייה אמר לאחר המשחק: “כבר קשה גם ככה לנצח בברנבאו, ההחלטות של השופט הופכות את זה לבלתי אפשרי לנצח כאן. הפנדל בעייתי מאוד, ויניסיוס בועט עם שתי רגליים, וגם ההרחקה, מוריניו רק עמד מולו וקיבל כרטיס אדום”.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

שדרן הרדיו הוותיק מנולה לאמה אמר באמצע השידרו: “אם זה צהוב, צריך פשוט ללכת הביתה. בקושי נגעו בוויניסיוס, זו לא עבירה בכלל”. הקולגות שלו בשידור הסכימו: “זה אפילו לא פאול, ויניסיוס עשה הצגה. השיפוט היה רע מאוד”. מרסילנו סיכם באכזבה: “שיחקנו טוב לפרקים, יצרנו מצבים, ואז הכל השתנה. קיבלנו גול, נשארנו בעשרה שחקנים ואיבדנו סיכוי, זה מתסכל”.

