יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

הכוח של הפועל ב"ש: לדעת לנצח משחקים בכוח

פודקאסט ב"ש סיכם 1:2 גדול על הפועל ת"א: הפתיחה המושלמת, המצטיין הגדול, הגדולה של ביטון, מרציאנו, גנאח, ונטורה חזר והכעס של קאנגווה. האזינו

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם הקהל בסיום (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון האדיר על מכבי חיפה שהוביל לפתיחה הטובה בתולדות המועדון, הפועל באר שבע ממשיכה לשמור על המקום הראשון וגם על המאזן המושלם שלה בליגת העל. אמש (שבת), אחרי קרב לא פשוט מול הפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וק יצאה שוב עם חיוך הפעם לאחר 1:2 ביתי באצטדיון טוטו טרנר, ששומר אותה על מאה אחוז הצלחה של שישה ניצחונות משישה משחקים.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE לסיכום ניצחון 6 מ-6 משחקים ו-3 נקודות יקרות של האדומים מבירת הנגב. על ניצחון של אופי בעוד משחק פחות טוב, המצטיין הגדול ביותר של באר שבע, הגדולה של ביטון, הדרמה סביב מרציאנו לפני המשחק, הכניסה של אמיר גאנח למשחק והאם דובב פחות העריך את הפועל תל אביב לפני המשחק?

עוד בפרק: לוקאס ונטורה חזר בגדול, האכזבה של קינגס קנגאווה ואיך בבאר שבע צריכים להתייחס לכעס שלו בסיום, הסטטיסטיקות הבולטות, התהייה לגבי איגור זלאטנוביץ', מתי הפצועים יחזרו ועוד. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */