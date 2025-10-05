הכוח של הפועל ב"ש: לדעת לנצח משחקים בכוח

אחרי הניצחון האדיר על מכבי חיפה שהוביל לפתיחה הטובה בתולדות המועדון, הפועל באר שבע ממשיכה לשמור על המקום הראשון וגם על המאזן המושלם שלה בליגת העל. אמש (שבת), אחרי קרב לא פשוט מול הפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וק יצאה שוב עם חיוך הפעם לאחר 1:2 ביתי באצטדיון טוטו טרנר, ששומר אותה על מאה אחוז הצלחה של שישה ניצחונות משישה משחקים.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE לסיכום ניצחון 6 מ-6 משחקים ו-3 נקודות יקרות של האדומים מבירת הנגב. על ניצחון של אופי בעוד משחק פחות טוב, המצטיין הגדול ביותר של באר שבע, הגדולה של ביטון, הדרמה סביב מרציאנו לפני המשחק, הכניסה של אמיר גאנח למשחק והאם דובב פחות העריך את הפועל תל אביב לפני המשחק?

עוד בפרק: לוקאס ונטורה חזר בגדול, האכזבה של קינגס קנגאווה ואיך בבאר שבע צריכים להתייחס לכעס שלו בסיום, הסטטיסטיקות הבולטות, התהייה לגבי איגור זלאטנוביץ', מתי הפצועים יחזרו ועוד. האזנה נעימה.