ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
132-145מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
915-106מ.ס אשדוד5
916-76עירוני טבריה6
83-105מכבי חיפה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
614-105מכבי נתניה10
57-66עירוני ק"ש11
48-45בני סכנין12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

טימותי טיים: מוזי ריסק את הפועל פתח תקווה

פודקאסט בית"ר ירושלים סיכם 2:5 גדול: על האווירה בטדי, כוכב המשחק, סקופ על קאלו, גדראני, מיכה, מה עובר על שועה והטקס המרגש באצטדיון. האזינו

טימותי מוזי עם הכדור (אורן בן חקון)
טימותי מוזי עם הכדור (אורן בן חקון)

בית״ר הביסה את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים אתמול (שבת). יש אופי, יש התקפה, יש מוזי ויש אצילי אבל יש גם בעיות בהגנה. פודקאסט בית״ר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל על המשחק בטדי, האווירה המטורפת של 18,000 אוהדים ועל הכוכב של המשחק טימוטי מוזי.

וגם: מה חסר לבית״ר, המלכודת שפתח תקווה נפלה בה, היחסים בין יצחקי לקומץ אוהדים ביציע המערבי, סקופ על קאלו, היכולת של גדראני, העבודה של דור מיכה והתייחסות לגבי ירדן שועה - מה עובר על קפטן בית״ר ירושלים? התשובות בפודקאסט.

ולסיום, סוף סוף תשובה לשאלה איפה הכסף ממכירת קאני, למה אין לבית״ר זרים כמו שיש לקבוצה הצנועה מפתח תקווה וכמובן – התייחסות לטקס המרגש בטדי לציון שנתיים ל 7.10 שצמרר את כולנו. האזנה נעימה.

