יום ראשון, 05.10.2025 שעה 09:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
195-217ברצלונה2
168-148ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
139-98אתלטיק בילבאו5
129-147אתלטיקו מדריד6
127-117בטיס7
129-107אספניול8
1111-98חטאפה9
1010-117סביליה10
108-78אוססונה11
814-138לבאנטה12
87-67אלאבס13
814-108ולנסיה14
614-48אוביידו15
617-58ג'ירונה16
510-77ראיו וייקאנו17
59-67סלטה ויגו18
511-77ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

אלונסו: אמבפה בועט הפנדלים, ויתר לוויניסיוס

מאמן ריאל היה מרוצה מה-1:3 על ויאריאל: "המשחק הכי טוב של ויני? היה מצוין נגד לבאנטה גם". הצרפתי והברזילאי פרגנו אחד לשני בסטורי, שיא לחלוץ

|
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)
קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

ריאל מדריד כבר שכחה מהדרבי נגד אתלטיקו. לאחר שחגגה עם 0:5 על קייראט, הלבנים חזרו למסלול הניצחונות גם בליגה הספרדית עם 1:3 חשוב מאוד על ויאיריאל, במשחק בין הקבוצה שבמקום השני ולזו שבמקום השלישי ערב המחזור, בהתמודדות נאה במיוחד בסנטיאגו ברנבאו רגע לפני פגרת הנבחרות.

ויניסיוס כבש צמד, וקיליאן אמבפה איך לא הוסיף את השלישי, כאשר מנור סולומון לא שותף אצל הצוללת הצהובה. החדשות הרעות הגיעו מכיוון הכוכב הצרפתי שנפצע לקראת הסיום ובספרד מפרסמים שיש לו נקע קל בקרסול, אך שהוא יהיה בסדר ואפילו בכל זאת יחבור לנבחרת צרפת בפגרת הנבחרות שיש כעת. פורסם גם שפרנקו מסטנטואונו עם מתיחה בשריר.

צ’אבי אלונסו דיבר בסיום: “לאמבפה יש חוסר נוחות בקרסול, מסטנטואונו סובל מעומס קצת. נראה, אנחנו נעקוב אחריהם מרחוק כי הם ילכו לנבחרות שלהם כעת. ויניסיוס רשם משחק נהדר, אני שמח עבורו, אני אוהב לראות אותו מחייך ונהנה. היה משחק רציני מאוד, אנחנו צריכים להמשיך ככה. בלינגהאם נשאר כאן? הוא ימשיך להשתפר, אנחנו צריכים אותו בשיאו באוקטובר”.

הצגה: 1:3 לריאל על ויאריאל, מנור לא שותף

אירוע די חריג קרה, כשאמבפה החליט לפרגן לוויניסיוס ולתת לו לבעוט פנדל, אותו הברזילאי סחט, למרות שוויני כבר היה עם גול בזמן הזה וקיליאן לא. אלונסו אמר: “בועט הפנדלים שלנו הוא אמבפה, אבל הם החליטו על המגרש שוויניסיוס יבעט ואין לי בעיה עם זה, אנחנו רוצים את זה. ויניסיוס שיחק טוב, הכי טוב שלו העונה? הוא היה מצוין גם נגד לבאנטה. צריכים את כולם, הוא שחקן מאוד חשוב למועדון הזה, הוא רשם משחק מעולה כאן”.

אז אחרי הפרגון, הברזילאי וצרפתי פרגנו אחד לשני גם ברשתות, כשאמבפה העלה תמונה של שניהם ורשם: “תמיד על הסירה שלך”, ואז ויניסיוס העלה את הפוסט של הצרפתי והוסיף: “אנחנו בזה ביחד, אח שלי”. אגב, הסקורר הצרפתי הוא השחקן הכי מהיר להגיע ל-40 שערים בריאל מדריד מאז לא אחר מאשר כריסטיאנו רונאלדו. שניהם עשו זאת בדיוק ב-42 משחקים.

לסיום, השבוע פורסם בספרד על מתיחות בין פדריקו ואלוורדה וכך שהוא לא רצה לעלות נגד קייראט, והשחקן הכחיש זאת בתוקף עם הודעה ארוכה מאוד ברשתות. לאחר הניצחון על ויאריאל, הקהל הריע לו יותר מכולם ובספרד נטען שהוא האחרון שעזב את כר הדשא מבין כל השחקנים, כשהוא גם נתן את החולצה שלו במתנה לאחד האוהדים ביציע.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מאושרים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */