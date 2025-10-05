"האווירה בטדי לא קיימת באף מקום, אין להסביר"

בבית״ר ירושלים סיימו באושר גדול את הניצחון על הפועל פתח תקווה אמש (שבת), שוב בעשרה שחקנים. בית״ר הייתה צריכה להתמודד על הדשא עם כל הלחץ שיש סביב הקבוצה, סביב הציפיות ממנה, אבל היא הוכיחה שהיא עשויה מהחומרים שאפיינו אותה גם בעונה שעברה, לא מוותרת עד הסוף, עם 18,000 אוהדים בטדי, לפתח תקווה לא היה סיכוי לנצח.

״האווירה בטדי זה משהו שלא קיים בשום אצטדיון, אוהדי בית״ר זה משהו שאי אפשר להסביר״, אומרים במועדון. ברק יצחקי התייחס ליחס של קומץ קטן של מספר אוהדים שמציקים לו ביציע המערבי: “אני לא מתייחס למה שקורה מאחוריי, אוהדים יכולים לצעוק כמה שהם רוצים. אני שומע אבל אני משתדל כמה שיותר לאטום את האוזניים ולא להתייחס”.

עוד אמר: “אני רוצה לציין את הקהל ביציע המזרחי, גם במערבי הייתה תמיכה בחלק מהמשחק, אבל המזרחי גם שאנחנו בפיגור ובעשרה שחקנים לא שמעת מלה מלה רעה, לא שמעת שריקות, גם בעונה שעברה במשחקים פחות חשובים הם ידעו לתמוך וזה הכוח שלנו, הם מבינים את זה, למרות שאני יודע שיהיו משחקים שלא יילך ויהיה שריקות בוז, אבל דווקא ברגעים האלה צריך לציין את התמיכה שלהם שקשה”.

יצחקי: :הקהל זה הכוח שלנו

זה היה ניצחון של מחצית שנייה אדירה אך יחד עם זאת בבית״ר לא מתכוונים להתעלם מהיכולת במחצית הראשונה: ״זה משהו שניתן עליו את הדעת, לאורך זמן זה לא יחזיק, נמצא פתרונות״ אומרים בבית וגן. בקבוצה קיימת אכזבה גדולה מאילסון טבארש, הוא לא מצליח להתאקלם מקצועית, לא מצליח להשתתף במשחק של בית״ר בעמדה הכי חשובה על הדשא. ״אנחנו מודעים לביקורת על טבארש, יש לנו ביקורת עצמית ואנחנו ערים למצב. הוא עכשיו יוצא למשחקי הנבחרת, מקווים שהיכולת שלו תשתפר״, אמר גורם במועדון.

אגב, אם לא תהיה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת של טבארש, לא מן הנמנע שהוא יתבקש לחפש קבוצה בחלון העברות של ינואר. ברק יצחקי הוכיח אתמול שהוא יכול לעמוד שוב ושוב בלחץ של טדי, לרדת למחצית בפיגור אחרי החמצת פנדל, לא דבר פשוט, אבל יצחקי החליט להרגיע את השחקנים בחדר הלבשה, הוא ביצע שלושה חילופים בחצי, לא משהו שבשגרה וקיבל בענק בחזרה על הדשא.

עומר אצילי נהנה (אורן בן חקון)

קאלו, עדי יונה ומוזי כמובן, הפכו את בית״ר לקבוצה מאיימת יותר ביחד עם אצילי, יצחקי עבר למשחק מעברים קטלני שהסתיים בניצחון מזהיר. ״יש ביצחקי שקט וביטחון וזה מחלחל לשחקנים, במחצית הוא שאל ״מי שלא חושב שאפשר להפוך את התוצאה שיגיד לי, זה בסדר, אני יכול לעשות עוד חילופים״, אף אחד לא פצה פה, כולם האמינו שאנחנו מנצחים״ אומרים בבית״ר.

ברק אברמוב וכפיר אדרי יצאו מחויכים מטדי, הם קיבלו המון מחמאות על הטקס לציון ה 7.10, ״זה באמת בסוף יותר חשוב מהכל״ אמר אברמוב לאנשים שבירכו אותו על הטקס. שאפו לכפיר אדרי, הדובר אסף נחום, הגר אוחנה וכל צוות המדיה על אירוע מרגש ומצמרר. לסיום, הנתון שמטריד את אנשי בית״ר הוא כמות האדומים שהקבוצה סופגת מתחילת העונה. ארבעה אדומים בשישה משחקים זה יותר מידי: ״נטפל בזה״, אומרים בבית״ר.

טימוטי מוזי (אורן בן חקון)

ירדן שועה שספג צהוב שני על מחיאות כפיים לשופט לא יעמוד לוועדת משמעת, בבית״ר יסתפקו בסנקציה חברתית, משהו כמו ארוחת בוקר ובסגנון הזה, ושיחה נוקבת עם יצחקי. השחקנים חיבקו ועודדו את שועה בסיום המשחק, בבית״ר מבינים שירדן בתקופה לחוצה ורוצים להחזיר אותו לעניינים בלי לייצר עוד דרמות, בסוף כולם מבינים שהוא נכס אדיר למועדון וככה רואים את זה בבית וגן.