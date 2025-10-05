יום ראשון, 05.10.2025 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
5953-7232אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5345-6032אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2940-3332טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6041-6033סן דייגו אפ.סי1
5837-5533מינסוטה יונייטד2
5734-5931ונקובר ווייטקאפס3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4947-5532סיאטל סאונדרס5
4443-3532אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4152-4932דאלאס8
4046-3632ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2464-4232לוס אנג'לס גלאקסי15

32 דק' לבריבו, פילדלפיה אלופת העונה הסדירה

החלוץ הישראלי עלה מהספסל ב-0:1 על ניו יורק, קבוצתו הבטיחה באופן רשמי את המקום הראשון במזרח מחזור אחד לסיום. החלוץ עם 14 שערים ו-3 בישולים

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

העונה הסדירה ב-MLS מתקרבת לסיום ועוד שנייה אנחנו בפלייאוף שם, והלילה (בין שבת לראשון) שוחקו מספר משחקים, כשביניהם אחד הנציגים שלנו באמריקה עלה על הדשא. פילדלפיה יוניון ניצחה 0:1 את ניו יורק סיטי, כאשר תאי בריבו עלה מהספסל ושיחק בסך הכל 32 דקות.

בעקבות הניצחון הזה, הקבוצה של החלוץ הישראלי הבטיחה באופן רשמי את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה בדרך לפלייאוף. פילדלפיה עם 66 נקודות, ארבע נקודות יותר מסינסנטי שבמקום השני, כשנותר עוד משחק אחד לשחק עבור רוב הקבוצות, למעט כאלו עם משחק השלמה כזה או אחר.

בריבו בעונה מדהימה בליגה האמריקאית וקבוצתו מעומדת ללא ספק ללכת עד הסוף, כאשר הישראלי במקום ה-14 בטבלת מלך השערים של ה-MLS. יש לאקס מכבי פתח תקווה 16 שערים ושלושה בישולים העונה, אך מלך השערים ליאו מסי מעט התרחק ממנו בטבלה כשהוא עם 24 גולים (לצד 18 בישולים).

תאי בריבו חוגג (רויטרס)תאי בריבו חוגג (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */